На пути урагана «Флоренс» в США эвакуированы более миллиона человек

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Тропический шторм «Флоренс» вновь усилился до урагана четвертой категории, сообщил сегодня Национальный ураганный центр (NHC) США. По прогнозам ученых, он обрушится на штаты Северная и Южная Каролина рано утром в четверг, 13 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на бюллетень NHC.
На пути урагана со скоростью ветра, превышающей 200 км в час, эвакуировано свыше миллиона человек. «Флоренс» пока самый сильный атмосферный вихрь в этом сезоне, угрожающий территории США, который «останется крайне опасным весь четверг», сообщил NHC.
Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Каролин и всего Восточного побережья страны с просьбой соблюдать все меры предосторожности. «Атлантические штормы крайне опасны. Мы призываем всех, находящихся на их пути, приготовиться и подчиняться предупреждениям властей штатов и муниципалитетов. Федеральное правительство наблюдает за ситуацией и готово оказать помощь. Мы с вами!» - написал Трамп.
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Майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года в начале текущего года в целом близки к выполнению в части роста зарплат бюджетников - но отдельные категории работников бюджетной сферы оказались пострадавшими, следует из сентябрьского мониторинга экономической ситуации в России экспертов РАНХиГС.
Сильнее всего в ходе реализации майского указа пострадал медицинский персонал, численность которого за 5 лет (2013 - 2018 гг.) снизилась с 687 000 до 299 000 человек, и в меньшей степени средний, отмечают эксперты. Численность врачей снизилась лишь на 3%.
Фактически численность младшего медперсонала снижалась, чтобы не платить этим работникам повышенные зарплаты, следует из документа. «В 2013–2018 г. в организациях здравоохранения активно применялась практика перевода младшего медперсонала на должности уборщиц, хотя их обязанности в результате перевода на новую должность не менялись или их функции отдавались на аутсорсинг... В результате эта категория занятых не только оказалась исключенной из сферы действия майских указов, но и лишилась различных льгот, которые полагаются медицинским работникам: сокращенной продолжительности рабочей недели и дополнительного оплачиваемого отпуска», - пишут эксперты. Часть обязанностей мог взять на себя средний медперсонал.
К таким перекосам привел сам майский указ, установивший единую минимальную границу заработных плат для обеих групп медицинского персонала. «Поэтому в условиях ограниченного фонда оплаты труда организации здравоохранения смогли довести зарплаты среднего медицинского персонала до целевого уровня, оставив большую их часть на рабочих местах, тогда как младший персонал был либо уволен, либо переведен на другие рабочие места, не отмеченные в указе», - пишут экономисты.
От реформы оплаты туда в бюджетной сфере выиграли в основном работники школьного и дошкольного образования, а также врачи, резюмируют эксперты РАНХиГС.
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Московский метрополитен требует с подрядчика возместить ущерб более чем на 35 млн руб. из-за некачественных аварийно-восстановительных работ на станции «Бауманская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена. По словам представителей пресс-службы, следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупном размере и халатности. На сайте СК информации о возбуждении дела пока нет.
Как сообщил собеседник агентства, ГУП «Московский метрополитен» провел проверку проведенных подрядчиком ЗАО «Триада-холдинг» аварийно-восстановительных работ по гидроизоляции пилонных проходов на платформенной части станции. По результатам проверки выяснилось, что подрядчик не выполнил предписанные договором работы. ЗАО «Триада-холдинг» предоставил «Московскому метрополитену» исполнительную документацию с ложными сведениями об объемах и видах проведенных работ. В результате подрядчик нанес предприятию ущерб на сумму более 35 млн руб.
Ремонт станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии длился 11 месяцев. Ее открыли 24 декабря 2015 г. Это был первый капитальный ремонт «Бауманской» с момента открытия в 1944 г. Пассажиропоток на станции - около 100 000 человек в сутки.
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Швейцарский производитель предметов роскоши Richemont объявил о назначении Жерома Ламберта гендиректором. Он вступит в должность немедленно, уточняется в сообщении. До этого 49-летний Ламберт был главным операционным директором Richemont.
Richemont производит и продает ювелирные украшения, часы, одежду. Компании принадлежат бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Chloe, Montblanc и др.
В ноябре 2016 г. Richemont упразднила должность гендиректора, его функции были переданы операционному директору. Компания начала радикально менять структуру управления, столкнувшись с падением продаж и прибыли. «Один человек не может нести ответственность [за всю группу, объединяющую несколько десятков брендов], это нечестно, – приводил Bloomberg слова владельца контрольного пакета акций Richemont Йоханна Руперта. – У нас никогда больше не будет подобного гендиректора. Теперь пришло время посмотреть на другое поколение».
Компания восстановила должность генерального директора после сильного роста продаж в первые пять месяцев финансового года, пишет Financial Times. Ламберт будет нести ответственность за будущий рост компании, говорится в сообщении Richemont.
500 редких ювелирных украшений на выставке в Кремле
Максим Стулов / Ведомости
В Музеях Московского Кремля открылась первая в России ретроспективная выставка итальянского ювелирного дома Bulgari
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Максим Стулов / Ведомости
Выставка занимает залы Успенской звонницы и Одностолпной палаты Патриаршего дворца, она включает более 500 украшений
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Максим Стулов / Ведомости
Экспозиция в Успенской звоннице открывается украшениями, созданными основателем компании Сотирио Булгари в 1870–1880 гг.
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Максим Стулов / Ведомости
Это изделия из позолоченного серебра, некоторые с цветными стразами
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Максим Стулов / Ведомости
В 20–30-е гг. ювелиры марки создают украшения в стиле ар-деко
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Максим Стулов / Ведомости
Как правило, их делали из платины и прозрачных бриллиантов, хотя некоторые дополняли цветными камнями - рубинами, сапфирами и изумрудами
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Максим Стулов / Ведомости
Тиара 1930-х гг. с бриллиантами и аквамаринами, которую инфанта Беатриса Испанская надевала в день своей свадьбы, демонстрируется широкой публике впервые
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Максим Стулов / Ведомости
Очень эффектная часть собрания – украшения кинозвезд – поклонниц марки
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Максим Стулов / Ведомости
Большой коллекцией Bulgari обладала Элизабет Тейлор, многие из ее украшений можно увидеть в Кремле
9/22
Максим Стулов / Ведомости
Колье с изумрудами и бриллиантами, ранее принадлежавшее Элизабет Тейлор, 1962 г.
10/22
Максим Стулов / Ведомости
Квинтэссенция жизнерадостного стиля Bulgari - чокер из золота с рубинами, лазуритом и бриллиантами, 1979 г.
11/22
Максим Стулов / Ведомости
Сотуар из золота с бриллиантами, рубинами и изумрудами, 1970 г.
12/22
Максим Стулов / Ведомости
Украшения, созданные с 70-х гг., в полной мере демонстрируют широту и смелость фантазии ювелиров: здесь и игральные карты, броши в виде рожков мороженого, слоны и фараоны и просто разноцветные украшения с камнями всех возможных цветов
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Максим Стулов / Ведомости
Необычный частный заказ - ювелирный будильник
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Максим Стулов / Ведомости
В Одностолпной палате Патриаршего дворца демонстрируют постоянно обновляемые коллекции марки
15/22
Максим Стулов / Ведомости
Чтобы усилить впечатление от выставки, пространство структурировано на манер лабиринта и декорировано видеопанелями, отчего местами похоже на квест
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Максим Стулов / Ведомости
Украшения с греческими, римскими и персидскими монетами из знаменитой коллекции Monete
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Максим Стулов / Ведомости
Колье из золота с сицилийскими бронзовыми монетами (V в. до н. э.), 1980 г.
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Максим Стулов / Ведомости
Узнаваемый символ марки - змеи - в часах-браслетах Serpenti, созданных в 60–70-х гг.
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Максим Стулов / Ведомости
Еще одна постоянная коллекция Chandra - украшения с белым фарфором
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Апелляционный суд Линца (Австрия) подтвердил права России в лице «Союзплодоимпорта» на товарные знаки «Столичная» и «Московская» на территории Австрии, сообщается на сайте предприятия. По данным компании, оспаривавшая это право Spirits International B.V. не сможет обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и обязана возместить ущерб, нанесенный «Союзплодоимпорту» из-за незаконного использования товарных знаков. Сумма ущерба не уточняется.
В январе этого года апелляционный суд Нидерландов подтвердил право «Союзплодоимпорта» на бренды «Столичная» и «Московская», лишив этого права люксембургскую Spirits International B.V. Однако решение распространялось только на страны Бенилюкса. В сообщении «Союзплодоимпорта» сказано, что решение австрийского суда подтверждает выводы, сделанные голландскими судами, и является обязательным для судов остальных стран ЕС. Компания также считает, что это может поспособствовать возврату прав на товарные знаки компании и в других странах мира.
Марки «Столичная» и «Московская» входят в портфель брендов «Союзплодоимпорта» наряду с водкой «Русская», «Кубанская», «Лимонная», шампанским «Советское» и еще 11 брендами. Спор вокруг товарных знаков идет с начала 2000-х гг. В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул эти знаки от группы Spirits International государству, которое передало «Союзплодоимпорту» право распоряжаться брендами. В других странах право на спорные водочные бренды принадлежало Spirits International B.V. В связи с этим «Союзплодоимпорт» инициировал судебные разбирательства.
Spirits International входит в международную группу компаний SPI Group, занимающихся производством и продажей алкогольных напитков, а также недвижимостью и сельским хозяйством. В 1997 г. ее основал российский бизнесмен Юрий Шефлер на базе ЗАО «Союзплодимпорт». По данным журнала Forbes, выручка SPI Group в 2016 г. составила $483 млн. Состояние Юрия Шефлера оценивается в $1,5 млрд, он занимает 67-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России - 2018».
Бизнес
Новости
Один из крупнейших акционеров Papa John's сократил долю на фоне скандала
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JPMorgan сократил долю в сети пиццерий Papa John's с 5 до 2,4%. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский финансовый холдинг был четвертым по величине акционером Papa John’s, а стал одиннадцатым.
Bloomberg уточняет, что в JPMorgan отказались от комментариев. Напряженность в совете директоров Papa John's нарушает доверие акционеров, особенно в то время, когда некоторые франчайзи рассказывают о сложностях в привлечении клиентов, объяснил агентству аналитик BTIG LLC Питер Салех. Сеть пиццерий не должна находиться в центре внимания, а должна исправлять все проблемы, добавил он.
В июле основатель сети пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер, который занимал пост председателя совета директоров, покинул компанию. Его отставку приняли независимые директора. Уход Шнаттера произошел после того, как он негативно высказался о действиях игроков Национальной футбольной лиги, которые отказались стоя слушать гимн США перед матчами в знак протеста против притеснения афроамериканцев. Основатель Papa John’s подтверждал журналу Forbes, что во время телефонной конференции с маркетинговым агентством произнес «слово на букву «н».
Шнаттер также подал в суд на совет директоров сети пиццерий, обвиняя их в нанесении «непоправимого вреда» компании, отмечает Bloomberg. Агентство уточняет, что в свою очередь некоторые акционеры подали жалобу против Papa John’s из-за действий Шнаттера. Он нанес ущерб бизнесу и репутации компании, считают они.
Как изменится доставка пиццы через 10 лет. Рассказывает cооснователь Papa John’s Россия
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Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Собибор» от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета и продюсера Александра Роднянского. По его словам, картину выбрали «большинством голосов».
«Собибор» – первая режиссерская работа Константина Хабенского. Премьера фильма состоялась в мае. Это история о побеге из нацистского лагеря смерти. Идея картины принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому. Первоначально он даже значился одним из сценаристов картины. Однако в середине февраля министр заявил, что не является сценаристом «Собибора»: «Я только принес на нескольких листах бумаги историю, на основе которой потом другие люди написали сценарий».
В 2018 г. Россия выдвигала на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» картину режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Фильм награду не получил. В этой номинации выиграла чилийская лента «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио.
В Лос-Анджелесе завершилась 89-я церемония вручения кинопремий «Оскар». Лучшим фильмом года стала картина «Лунный свет»
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Reuters
Победителя в номинации «Лучший фильм» объявили со второй попытки. Сначала Уоррен Битти после паузы назвал «Ла-ла ленд», но затем выяснилось, что произошла ошибка и «Оскар» присужден ленте «Лунный свет». Оказалось, что Битти и Фэй Данауэй, которые представляли номинацию, по ошибке вручили не тот конверт
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Lucy Nicholson / Reuters
В итоге «Ла-ла ленд» получил шесть «Оскаров» из 14 номинаций: за операторскую работу, работу художника-постановщика, музыку, песню, главную женскую роль и режиссуру. Создатель «Ла-ла ленд» Дэмьен Шазелл (на фото в центре) стал самым молодым режиссером – обладателем «Оскара» в истории награды
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Chris Pizzello/Invision/AP
Награду лучшей актрисе Эмме Стоун вручал триумфатор прошлого года Леонардо Ди Каприо
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Chris Pizzello/Invision/AP
Джон Ледженд исполнил во время премии композициии City of Stars и Audition из "Ла ла ленд", номинированные как "Лучшая песня". Победителем признали City of Stars
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Richard Shotwell/Invision/AP
Почетную премию за вклад в киноискусство получил Джеки Чан
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Lucy Nicholson / Reuters
Лучшим иностранным фильмом признали работу иранского режиссера Асгара Фархади «Коммивояжер». Фахради и исполнительница главной роли Таране Алидусти отказались приехать на «Оскар» в знак протеста против политики Дональда Трампа в отношении правил въезда в США. Также на церемонии не оказалось оператора лучшего короткометражного документального фильма «Белые шлемы» (на фото его авторы) - ему не дали визу
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Chris Pizzello/Invision/AP
По традиции на церемонии вспомнили актеров и режиссеров, умерших в прошедшем году. На фото: актриса Кэрри Фишер
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Jordan Strauss/Invision/AP
Лучшим анимационным фильмом назвали "Зверополис"
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Lucas Jackson / Reuters
В номинации «Лучший актер первого плана» победил Кейси Эффлек за работу в картине «Манчестер у моря»
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Jordan Strauss/Invision/AP
Лучшими исполнителями ролей второго плана признаны Виола Дэвис, сыгравшая в драме Дензела Вашингтона «Ограды» (на фото), и Махершала Али, снявшийся в «Лунном свете»
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Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга» (СГК), одного из крупнейших в прошлом подрядчиков «Газпрома», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с сентября у СГК изменились собственники. Теперь компанией владеют четыре юрлица: ООО «Оникс» (25,89%), БМК (25,69%), «Промстрой» и «Сириус» (по 24,21%). Они в свою очередь принадлежат малоизвестным физлицам. Первая компания полностью принадлежит Шамилю Ишбулдину, вторая – Светлане Тороповой, третья – Сергею Морозову, четвертая – Марине Коробковой. Полный тезка Ишбулдина является директором департамента стратегии и развитии СГК, говорится на сайте компании. Информацию о других собственниках найти в открытых источниках не удалось.
Новые акционеры СГК были зарегистрированы только летом: «Оникс», «Промстрой», «Сириус» – в июле, БМК – в августе, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% СГК, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, близкий к СГК. Эту информация подтверждала управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля. Ланина не раскрывала покупателя и сумму сделки. Покупателем доли UCP могли стать структуры Газпромбанка, говорил «Ведомостям» директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин.
СГК создал бизнесмен Зияд Манасир, компании удалось стать одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Однако с 2012 г. компания стала все чаще проигрывать тендеры газовой компании «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга. Несколько банков подали иски против СГК о взыскании долгов, которые в 2015 г. достигли 66 млрд руб., сообщал«Интерфакс». Манасир продал компанию бизнесмену Руслану Байсарову, затем владельцами СГК на паритетной основе стали Газпромбанк и UCP.
Выручка СГК в 2017 г. выросла год к году на 0,5% до 153,789 млрд руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». При этом компания увеличила убыток на 6,71% до 7 млрд руб. Последний раз чистую прибыль СГК получала в 2013 г., тогда она составила 6,7 млрд руб.
The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики
Axel Heimken / DPA / ТАСС
Несмотря на ускоряющийся рост, мировая экономика сталкивается с самым высоким уровнем риска за последние десятилетия, утверждают эксперты Economist Intelligence Unit (EIU), аналитического подразделения журнала The Economist. Протекционизм, территориальные споры, терроризм, растущее число киберпреступлений и даже угроза ядерной войны – вот неполный перечень геополитических, финансовых и операционных рисков, с которыми сталкивается бизнес
1/22
Andy Wong / AP
Источник части рисков – крупнейшие экономики мира (США, Китай, ЕС), другие – глобальные по своей природе. EIU отранжировало потенциальные дестабилизирующие события по «силе риска»: их воздействие на мировую экономику оценено по шкале от 1 до 25. Сила риска учитывает вероятность события, от очень низкого (0-10%) до очень высокого (более 40% в ближайшие два года), и его влияние: изменение годовых темпов роста ВВП на 0-0,1 п. п. по сравнению с базовым прогнозом при очень низком влиянии, на 2 п. п. и более – при очень сильном (рост в позитивных сценариях, падение - в негативных)
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Андрей Гордеев / Ведомости
1-2-е место. Длительное падение на основных фондовых рынках дестабилизирует мировую экономику (сила риска – 15):средняя вероятность, очень сильное влияние. Развитие мировой экономики переходит в новую фазу, где все больше центробанков будут сворачивать программы денежного стимулирования и повышать процентные ставки, ультранизкий уровень которых стимулировал бум на фондовых рынках
3/22
Индекс волатильности VIX / Источник: CBOE Volatility Index
Это сильно повышает неопределенность для участников рынков, отражением чего стал резкий скачок волатильности в феврале после долгого спокойного «бычьего» периода. Длительный спад на фондовых рынках подорвет потребительскую уверенность и кредитование, так как ухудшится финансовое положение банков
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Денис Гришкин / Ведомости
1-2. Спад в мировой торговле в результате протекционистской политики США (сила риска – 15, как в предыдущем случае):средняя вероятность, очень сильное влияние. США могут выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) и ограничить импорт из Китая, что спровоцирует торговую войну
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Динамика мировой торговли товарами и услугами, % к предыдущему году / Источник: МВФ, прогноз EIU
Рост протекционизма будет иметь серьезные последствия за пределами США и Китая: он негативно повлияет на цены и доступность американской и китайской продукции в цепочках поставок компаний из других стран. Следствием этого станет сокращение инвестиций и потребительских расходов, что подорвет рост мировой экономики
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Bullit Marquez / AP
3-5. Территориальные споры в Южно-Китайском море приведут к боестолкновениям между странами (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Китай должен стать «ведущей мировой державой» и иметь «первоклассные» вооруженные силы к 2050 г., постановил съезд Компартии Китая в октябре 2017 г. Рост его активности на международной арене происходит одновременно со снижением роли США, которые, в частности, обеспечивают безопасность морских маршрутов
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Bullit Marquez / AP
Территориальные споры в Южно-Китайском море – серьезный источник разногласий между Китаем и рядом стран Азии. Из-за вооруженных конфликтов могут возникнуть перебои в поставках по региональным цепочкам и морским путям
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Темпы роста мировой экономики превысят 4% (сила риска – 12): средняя вероятность, сильное влияние. Риски могут быть не только отрицательными. Дальнейшее повышение деловой активности в ряде крупных и развивающихся стран может существенно стимулировать рост мирового ВВП. Роста выше 4% не было с 2010 г.
9/22
Максим Стулов / Ведомости
Ускорение мирового роста поможет не только медленно растущим странам, но также облегчит долгосрочную переориентацию экономики Китая. Более высокий спрос поддержит цены на сырье, еще больше улучшив экономическую ситуацию в экспортирующих его странах
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Максим Стулов / Ведомости
3-5. Масштабная кибератака подорвет деятельность госорганов и компаний (сила риска – 12):средняя вероятность, сильное влияние. Частота и сила кибератак растет (в 2017 г. самыми громкими стали случаи с вирусами WannaCry и Petya), и есть риск, что хакеры обрушат государственные или корпоративные сети либо будут манпулировать ими в течение длительного времени
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Максим Стулов / Ведомости
Кибервойны ведут самые разные участники, от правительств или спонсируемых ими групп до мошенников и преступников. Экономические потери могут оказаться значительными, если кибератаки существенно ограничат работу госорганов либо нанесут ущерб физической инфраструктуре
12/22
Andy Wong / AP
6-8. В Китае начнется серьезный и длительный экономический спад (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Быстрый рост скорее всего продолжится в 2018 г., но остаются вопросы, как долго Китай может откладывать меры по сокращению все возрастающего долга, который в итоге способен спровоцировать финансовый и экономический кризис
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Внутренний долг Китая, % ВВП / Источник: Национальное бюро статистики Китая, Haver Analytics, EIU
Если лопнет кредитный пузырь, а цены на недвижимость станут падать, Пекину может быть сложно сохранить контроль над экономикой. Серьезное ухудшение ситуации в Китае ударит по ценам на сырье и зарубежным компаниям, которые все больше зависят от спроса в Китае
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CNA VIA KNS / AFP
6-8. Масштабные боевые действия на Корейском полуострове (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Прогресс КНДР в разработке ядерного оружия и баллистических ракет, которые могут достичь территории США, повышает градус риска в неутихающем уже более 60 лет конфликте
15/22
Ahn Young-joon / AP
Дональд Трамп занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, чем Барак Обама. Некоторые политики в США призывают нанести превентивный удар по КНДР, которая наверняка ответит с использованием обычных вооружений и, возможно, ракет малого радиуса действия. Для Южной Кореи и Японии последствия будут ужасными
16/22
Lefteris Pitarakis / AP
6-8. Конфликты на Ближнем Востоке перерастут в прямую конфронтацию между крупными странами, что ударит по мировым энергетическим рынкам (сила риска – 10):низкая вероятность, очень сильное влияние. Давняя вражда между Саудовской Аравией и Ираном обострилась в ходе войны в Сирии и Йемене, королевство также организовало блокаду Катара
17/22
Dusan Vranic / AP
В конфликт в регионе все больше втягивается Турция. В худшем случае противостояние между различными игроками перерастет в вооруженный конфликт, будет перекрыт Ормузский пролив, по которому идут поставки нефти, скачок цен на нее ударит по мировой экономике
18/22
Hasan Jamali / AP
9. Нефть сильно подешевеет, если сорвется реализация соглашения ОПЕК+ (сила риска – 9):средняя вероятность, среднее влияние. Договоренность ОПЕК и России об ограничении нефтедобычи действует до конца 2018 г., выходить из нее стороны обещают постепенно. Но рост политической напряженности в Персидском заливе может подорвать желание стран региона сотрудничать в деле ребалансировки рынка нефти
19/22
Динамика цен на нефть, $/барр. / Источник: МВФ, EIU
Если из соглашения по тем или иным причинам выйдет Россия, сделку тоже можно будет считать расторгнутой. На рынок может вернуться около 1,8 млн баррелей в день, спровоцировав падение цен. Оно ударит по США и Канаде, подорвав инвестиции, нефтедобывающим странам, может спровоцировать долговой и политический кризис в Нигерии и Анголе
20/22
Michael Probst / AP
10. Многие страны выйдут из еврозоны (сила риска – 5):очень низкая вероятность, очень сильное влияние. Риск выхода Греции из еврозоны в среднесрочной перспективе не исчез, экономические проблемы в Италии в отсутствие структурных реформ со временем могут спровоцировать попытки покинуть блок
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Peter Dejong / AP
Выход переживающих кризис стран из еврозоны приведет к сильной девальвации их валют и неспособности обслуживать номинированный в евро долг. Банки понесут огромные убытки по портфелям гособлигаций. Все это может столкнуть мировую экономику в рецессию
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Избирательная комиссия Приморского края проведет второй тур голосования по выборам губернатора региона в воскресенье, 16 сентября. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.
Во втором туре буду участвовать два кандидата: выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем признают того кандидата, который наберет простое большинство голосов.
В прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Приморье принимали участие пять кандидатов. Однако никому из них не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По итогам подсчета 100% протоколов Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко – 24,64%. На третьем месте – кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%).
Приморский край – один из четырех регионов, в котором пройдет второй тур губернаторских выборов. Кроме того, 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей в Хабаровском крае, Республике Хакасия, а также во Владимирской области. В понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что второй тур в этих четырех регионах должен пройти 23 сентября. Региональные законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после дня голосования, объяснила Памфилова. «Однако мы рассчитываем, – добавила она, – и настоятельно рекомендуем, чтобы Приморье организовало работу таким образом, чтобы все четыре субъекта провели второй тур в один день, 23 сентября».
9 сентября в Москве прошли выборы мэра. Явку поднимали за счет «дачных» участков за пределами столицы и продления голосования до 22.00. Однако сопоставимая явка на 20.00 в воскресенье оказалась ниже, чем на выборах 2013 г.
«Аэрофлот» получит 100 российских самолетов SSJ100 с 2019 по 2026 г., сказано в сообщении. В лайнерах предусмотрено 87 мест: 12 – в бизнес-классе и 75 – в экономическом, уточняется там же. «Мы подписали крупнейшее в истории современного «Аэрофлота» соглашение на поставку лайнеров», – приводятся в сообщении слова гендиректора компании Виталия Савельева.
О том, что «Аэрофлот» закажет у компании ГСС еще 100 самолетов SSJ100, рассказывали «Ведомостям» пять человек, близких к разным сторонам сделки. Заказ будет сделан в рамках новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает создание нескольких региональных хабов, объясняли два собеседника.
Ближнемагистральный SSJ100 является первым гражданским самолетом, с нуля созданным в России. В 2005 г. «Аэрофлот» подписал с ГСС контракт на 50 судов. Первые поставки начались в 2011 г. Сейчас в парке авиакомпании 49 SSJ100. «Аэрофлот» их крупнейший эксплуатант.
С чего начинался «Аэрофлот»
www.yakutskhistory.net
17 марта 1923 г. было учреждено АО «Добролет», которое являлось коммерческой компанией, выполнявшей внутренние и международные авиаперевозки пассажиров и почты На фото: гидроплан АО «Добролет»
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ТАСС
25 февраля 1932 г. было образовано Главное управление Гражданского воздушного флота и учреждено официальное сокращенное наименование гражданской авиации страны — «Аэрофлот» На фото: делегаты Всесоюзного съезда советов летят на съезд на самолете общества «Добролет», 1929 г.
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Рекламный плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Плакат Александра Родченко «Добролет»
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Александр Родченко
Логотип Александра Родченко «Добролет»
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Плакат, призывающий граждан покупать акции «Добролета»
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wikipedia.org /
Акция в 1 руб. золотом на предъявителя Российского общества добровольного воздушного флота «Добролет». Москва, 1925 г.
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Японская компания SBI Holdings стала участником консорциума инвесторов, вложивших деньги в Совкомбанк. Об этом заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев на Восточном экономическом форуме, сообщает корреспондент «Ведомостей». Размер доли Дмитриев не раскрыл.
Расширение консорциума позволит Совкомбанку направить дополнительные средства на развитие бизнеса в России, говорится в сообщении банка и РФПИ. Кроме того, это «станет очередным шагом» к проведению IPO банка, уточняется там же.
В мае 2018 г. SBI Holdings и РФПИ подписали соглашение о совместном поиске инвестиционных проектов в сфере биологических и финансовых технологий.
В июне стало известно, что Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный РФПИ и China Investment Corp., планирует купить миноритарный пакет Совкомбанка. Подробности сделки – размер доли РКИФа и сумма инвестиций – не раскрывались. До этого единственным акционером Совкомбанка была Sovco Capital Partners, основные бенефициары которой – братья Сергей и Дмитрий Хотимские.
Восемь крупнейших сделок 2017 года
Евгений Разумный / Ведомости
История покупки производителя микрочипов Qualcomm конкурентом Broadcom похожа не на поглощение, а на детектив года. В ноябре совет директоров Qualcomm единогласно отверг предложение от сделки в $130 млрд с конкурентом, но тот решил не отступать и обещает заменить полностью совет, чтобы завершить крупнейшую сделку в истории технологических компаний. Состоится она или нет, покажет следующий год
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Ng Han Guan / AP
The Walt Disney Company объявила о покупке части активов конкурента – 21st Century Fox. Disney получит кино- и телевизионные студии, кабельные сети и международный телевизионный бизнес, в том числе и телеканал National Geographic, она также включает 39% акций Fox's в спутниковом вещателе Sky и киностудию 20th Century Fox. Кроме того, компания получит авторские права на персонажей комиксов Marvel, а также на «Людей Икс», «Симпсонов», «Футураму» и другие проекты. Сделка оценивается в $66,1 млрд
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Sean Meyers/CVS Health via AP
В начале декабря американский оператор аптечной сети CVS Health договорился о приобретении одного из крупнейших американских страховщиков в сфере здравоохранения Aetna почти за $69 млрд. Это позволит компании защититься от конкуренции с Amazon, которая тоже хочет заняться продажей лекарств
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Volker Hartmann / AP
Немецкая строительная компания Hochtief обяъявила о покупке испанского оператора платных дорог Abertis почти за 19 млрд евро. Таким образом, она перебила предложение итальянской компании Atlantia. Сумма сделки – $41,7 млрд
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Georgios Kefalas / AP
В июне американский гигант Johnson & Johnson закрыл сделку о приобретении швейцарской биотехнологической компании Actelion за $30 млрд
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United Technologies Corp
Американская United Technologies Corp. покупает поставщика авиационного оборудования Rockwell Collins. Сумма сделки – $30 млпд
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GGP Inc
Девелопер Brookfield Property Partners объявил о намерении приобрести 66% одного из крупнейших американских операторов торговых центров – General Growth Properties Inc. (GGP, на фото один из ТЦ компании), сумма сделки оценивается в $27,8 млрд
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Andy Kropa/Invision/AP
Французская Essilor International SA покупает итальянскую компанию - владельца бренда очков Ray ban и Oakley Luxottica Group SpA за $25,6 млрд. Сумма сделки - $25,6 млрд
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По результатам обработки всех протоколов на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 70,17%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информационное табло в Мосгоризбиркоме.
«Самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,17% голосов, то есть 1 582 762 голоса», - сообщили в Мосгоризбиркоме (цитата по агентству «Москва»). Это на 389 584 голоса больше, чем на выборах в 2013 г.: тогда он набрал 1 193 178 голосов.
Второе место занял кандидат от КПРФ Вадим Кумин с 11,38%, третье - кандидат от «Справедливой России» Илья Свиридов. Четвертое и пятое места заняли депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев и кандидат от партии «Союз горожан» Михаил Балакин (6,72% и 1,87% соответственно).
Итоговая явка на выборах мэра Москвы - 30,96%. На прошлых выборах в 2013 г. она составила 32,07%.
Выборы мэра Москвы прошли в единый день голосования накануне, 9 сентября. Кроме Москвы прямые выборы проходили более чем в 20 регионах. В четырех из них пройдет второй тур.