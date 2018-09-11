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Путину предложили потратить 1,9 трлн рублей на удержание людей на Дальнем Востоке

Президенту России Владимиру Путину предложили новые меры для того, чтобы остановить отток населения с Дальнего Востока - они обойдутся почти в 1,9 трлн руб. Льготных режимов для инвесторов для этого оказалось недостаточно, нужно значительное улучшение социальной инфраструктуры в макрорегионе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Госсовета, представленный президенту перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке.

Авторы доклада считают, что без дополнительных мер невозможно реализовать демографическую часть майского указа, и в 2025 году население Дальнего Востока снизится с 6,165 млн человек в 2017 году до 6,048 млн.

Чтобы удержать в регионе или привлечь в него 452 000 человек, авторы доклада предлагают потратить дополнительно 369,5 млрд руб. на повышение рождаемости (строительство инфраструктуры и субсидирование ипотечных ставок), 247,2 млрд руб. на снижение смертности, 186,3 млрд руб. на нацпроект по образованию, 217,3 млрд руб. на экологические меры. «Помимо этого на поддержку малого и среднего предпринимательства запрошено 27,9 млрд руб., на повышение доли экспорта — 145,8 млрд руб., на цифровую экономику (преимущественно развитие телекоммуникационной инфраструктуры) — 56,5 млрд руб», - пишет газета. Все эти затраты включаются в существующие нацпроекты.

Отдельно запрошено 646,9 млрд руб. на улучшение жилищных условий, причем часть этих денег предполагается потратить на наемный жилищный фонд, утверждает «Коммерсантъ».

Восточный экономический форум во Владивостоке открылся 11 сентября. Его главным событием будет пленарное заседание 12 сентября с участием Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна.