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Путину предложили потратить 1,9 трлн рублей на удержание людей на Дальнем Востоке

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Президенту России Владимиру Путину предложили новые меры для того, чтобы остановить отток населения с Дальнего Востока - они обойдутся почти в 1,9 трлн руб.  Льготных режимов для инвесторов для этого оказалось недостаточно, нужно значительное улучшение социальной инфраструктуры в макрорегионе, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад Госсовета, представленный президенту перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке.

Авторы доклада считают, что без дополнительных мер невозможно реализовать демографическую часть майского указа, и в 2025 году население Дальнего Востока снизится с 6,165 млн человек в 2017 году до 6,048 млн.

Чтобы удержать в регионе или привлечь в него 452 000 человек, авторы доклада предлагают потратить дополнительно 369,5 млрд руб. на повышение рождаемости (строительство инфраструктуры и субсидирование ипотечных ставок), 247,2 млрд руб. на снижение смертности, 186,3 млрд руб. на нацпроект по образованию, 217,3 млрд руб. на экологические меры. «Помимо этого на поддержку малого и среднего предпринимательства запрошено 27,9 млрд руб., на повышение доли экспорта — 145,8 млрд руб., на цифровую экономику (преимущественно развитие телекоммуникационной инфраструктуры) — 56,5 млрд руб», - пишет газета. Все эти затраты включаются в существующие нацпроекты.

Отдельно запрошено 646,9 млрд руб. на улучшение жилищных условий, причем часть этих денег предполагается потратить на наемный жилищный фонд, утверждает «Коммерсантъ».

Восточный экономический форум во Владивостоке открылся 11 сентября. Его главным событием будет пленарное заседание 12 сентября с участием Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ, президента Монголии Халтмаагийна Баттулги и премьер-министра Южной Кореи Ли Нак Ёна.

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США пригрозили санкциями Международному уголовному суду в Гааге

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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил, что США могут ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, передало агентство Reuters. Сейчас этот суд расследует преступления американских военных в Афганистане. Помимо этого, Болтон заявил о закрытии представительства организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в связи с призывами ООП к МУС провести расследование в отношении Израиля.

«Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан - и граждан стран-союзников - от неправедного преследования этим незаконным судом. Если суд начнет преследовать нас, Израиль или других союзников, мы не будем сидеть сложа руки», - заявил Болтон. По его словам, администрация Трампа пойдет на меры вплоть до санкций и уголовного преследования членов МУС если суд официально начнет расследование преступлений, якобы совершенных американцами в Афганистане.

«Мы не намерены сотрудничать с МУС, не будем ему помогать и уж конечно не присоединимся к нему. Мы позволим МУС умереть. В конечном счете он по всем признакам уже мертв», - сказал Болтон.

Посол-представитель США при МУС, один из основателей суда Дэвид Шеффер заявил, что речь Болтона изолирует США от международного правосудия и устанавливает двойные стандарты. «Эти двойные стандарты очень понравятся авторитарным режимам, которые продолжат уклоняться от ответственности за свои преступления и игнорировать усилия мирового сообщества по продвижению диктатуры закона», - цитирует Шеффера The Guardian.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин вывел Россию из числа участников Римского статута МУС. Россия подписала Римский статут об учреждении МУСа в 2000 г., но не ратифицировала его, таким образом, страна и до отзыва подписи не подпадала под юрисдикцию этого суда. Незадолго до этого главный прокурор МУСа Фату Бенсуда назвала факт вхождения Крыма в состав России в 2014 г. «равнозначным международному вооруженному конфликту» между Украиной и Россией.

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Политика
Новости

«Адмирал Кузнецов» стал вторым в рейтинге худших авианосцев

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Американский журнал Business Insider составил рейтинг худших действующих авианосцев и вертолетоносцев планеты. Второе место в нем занял единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», а лидером стал первый китайский авианосец «Ляонин» (Liaoning), изначально относившийся к тому же советскому проекту.

«Ляонин», бывший «Варяг», Китай купил недостроенным на Украине в 1998 году и ввел в строй своего ВМФ в 2012 году. Однако этот авианосец, как и «Кузнецова», постоянно преследуют  проблемы с силовой установкой. В 2016 г. «Адмирал Кузнецов» принял участие в операции в Сирии, и во время перехода авианосца в Средиземное море наблюдатели заметили столб черного дыма из его трубы. «Кузнецов сейчас находится в ремонте и вряд ли вернется в строй до 2021 года», - пишет журнал.

Третье место занял таиландский авианосец Chakri Naruebet, простоявший в порту большую часть своей 20-летней службы и разжалованный в вертолетоносцы. «Корабль попросту не используют по целевому назначению», - отмечает журнал. На четвертом месте американский универсальный десантный корабль Wasp, предназначенный для размещения новейших истребителей F-35B Lightning II, но «подозрительным образом» семь лет не участвовавший в операциях флота.

Пятое и шестое места принадлежат двум новым австралийским вертолетоносцам типа Canberra из-за врожденных хронических проблем с силовой установкой. На седьмом месте худших из 42 авианосцев мира - самый большой, дорогостоящий и современный атомный авианосец США Gerald Ford. Однако в данном случае проблемы связаны скорее с новизной примененных технических решений: так, на нем впервые установлена электромагнитная катапульта вместо традиционной паровой.

В феврале журнал The National Interest включил «Адмирал Кузнецов» в пятерку худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду.

Авианосцу «Адмирал Кузнецов» требуется ремонт

Политика
Новости

Эксперты назвали главных пострадавших от майских указов Путина

Ведомости
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Майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года в начале текущего года в целом близки к выполнению в части роста зарплат бюджетников - но отдельные категории работников бюджетной сферы оказались пострадавшими, следует из сентябрьского мониторинга экономической ситуации в России экспертов РАНХиГС.

Сильнее всего в ходе реализации майского указа пострадал медицинский персонал, численность которого за 5 лет (2013 - 2018 гг.) снизилась с 687 000 до 299 000 человек, и в меньшей степени средний, отмечают эксперты. Численность врачей снизилась лишь на 3%.

Фактически численность младшего медперсонала снижалась, чтобы не платить этим работникам повышенные зарплаты, следует из документа. «В 2013–2018 г. в организациях здравоохранения активно применялась практика перевода младшего медперсонала на должности уборщиц, хотя их обязанности в результате перевода на новую должность не менялись или их функции отдавались на аутсорсинг...  В результате эта категория занятых не только оказалась исключенной из сферы действия майских указов, но и лишилась различных льгот, которые полагаются медицинским работникам: сокращенной продолжительности рабочей недели и дополнительного оплачиваемого отпуска», - пишут эксперты. Часть обязанностей мог взять на себя средний медперсонал.

К таким перекосам привел сам майский указ, установивший единую минимальную границу заработных плат для обеих групп медицинского персонала. «Поэтому в условиях ограниченного фонда оплаты труда организации здравоохранения смогли довести зарплаты среднего медицинского персонала до целевого уровня, оставив большую их часть на рабочих местах, тогда как младший персонал был либо уволен, либо переведен на другие рабочие места, не отмеченные в указе», - пишут экономисты.

От реформы оплаты туда в бюджетной сфере выиграли в основном работники школьного и дошкольного образования, а также врачи, резюмируют эксперты РАНХиГС.

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Политика
Новости

На пути урагана «Флоренс» в США эвакуированы более миллиона человек

Ведомости
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Тропический шторм «Флоренс» вновь усилился до урагана четвертой категории, сообщил сегодня Национальный ураганный центр (NHC) США. По прогнозам ученых, он обрушится на штаты   Северная и Южная Каролина рано утром в четверг, 13 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на бюллетень NHC.

На пути урагана со скоростью ветра, превышающей 200 км в час, эвакуировано свыше миллиона человек. «Флоренс» пока самый сильный атмосферный вихрь в этом сезоне, угрожающий территории США, который «останется крайне опасным весь четверг», сообщил NHC.

Президент США Дональд Трамп обратился к жителям Каролин и всего Восточного побережья страны с просьбой соблюдать все меры предосторожности. «Атлантические штормы крайне опасны. Мы призываем всех, находящихся на их пути, приготовиться и подчиняться предупреждениям властей штатов и муниципалитетов. Федеральное правительство наблюдает за ситуацией и готово оказать помощь. Мы с вами!» - написал Трамп.

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Бизнес
Новости

Московское метро требует с подрядчика возместить расходы на ремонт «Бауманской»

Ведомости
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Московский метрополитен требует с подрядчика возместить ущерб более чем на 35 млн руб. из-за некачественных аварийно-восстановительных работ на станции «Бауманская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена. По словам представителей пресс-службы, следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту мошеннических действий в особо крупном размере и халатности. На сайте СК информации о возбуждении дела пока нет.

Как сообщил собеседник агентства, ГУП «Московский метрополитен» провел проверку проведенных подрядчиком ЗАО «Триада-холдинг» аварийно-восстановительных работ по гидроизоляции пилонных проходов на платформенной части станции. По результатам проверки выяснилось, что подрядчик не выполнил предписанные договором работы. ЗАО «Триада-холдинг» предоставил «Московскому метрополитену» исполнительную документацию с ложными сведениями об объемах и видах проведенных работ. В результате подрядчик нанес предприятию ущерб на сумму более 35 млн руб.

Ремонт станции «Бауманская» Арбатско-Покровской линии длился 11 месяцев. Ее открыли 24 декабря 2015 г. Это был первый капитальный ремонт «Бауманской» с момента открытия в 1944 г. Пассажиропоток на станции - около 100 000 человек в сутки.

Бизнес
Новости

Richemont восстановила должность гендиректора после роста продаж

Ведомости
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Швейцарский производитель предметов роскоши Richemont объявил о назначении Жерома Ламберта гендиректором. Он вступит в должность немедленно, уточняется в сообщении. До этого 49-летний Ламберт был главным операционным директором Richemont.

Richemont производит и продает ювелирные украшения, часы, одежду. Компании принадлежат бренды Cartier, Van Cleef & Arpels, Chloe, Montblanc и др.

В ноябре 2016 г. Richemont упразднила должность гендиректора, его функции были переданы операционному директору. Компания начала радикально менять структуру управления, столкнувшись с падением продаж и прибыли. «Один человек не может нести ответственность [за всю группу, объединяющую несколько десятков брендов], это нечестно, – приводил Bloomberg слова владельца контрольного пакета акций Richemont Йоханна Руперта. – У нас никогда больше не будет подобного гендиректора. Теперь пришло время посмотреть на другое поколение».

Компания восстановила должность генерального директора после сильного роста продаж в первые пять месяцев финансового года, пишет Financial Times. Ламберт будет нести ответственность за будущий рост компании, говорится в сообщении Richemont.

500 редких ювелирных украшений на выставке в Кремле

Бизнес
Новости

Суд в Австрии подтвердил права России на бренды «Столичная» и «Московская»

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Апелляционный суд Линца (Австрия) подтвердил права России в лице «Союзплодоимпорта» на товарные знаки «Столичная» и «Московская» на территории Австрии, сообщается на сайте предприятия. По данным компании, оспаривавшая это право Spirits International B.V. не сможет обжаловать это решение в Верховном суде Австрии и обязана возместить ущерб, нанесенный «Союзплодоимпорту» из-за незаконного использования товарных знаков. Сумма ущерба не уточняется.

В январе этого года апелляционный суд Нидерландов подтвердил право «Союзплодоимпорта» на бренды «Столичная» и «Московская», лишив этого права люксембургскую Spirits International B.V. Однако решение распространялось только на страны Бенилюкса. В сообщении «Союзплодоимпорта» сказано, что решение австрийского суда подтверждает выводы, сделанные голландскими судами, и является обязательным для судов остальных стран ЕС. Компания также считает, что это может поспособствовать возврату прав на товарные знаки компании и в других странах мира.

Марки «Столичная» и «Московская» входят в портфель брендов «Союзплодоимпорта» наряду с водкой «Русская», «Кубанская», «Лимонная», шампанским «Советское» и еще 11 брендами. Спор вокруг товарных знаков идет с начала 2000-х гг. В 2001 г. Высший арбитражный суд России вернул эти знаки от группы Spirits International государству, которое передало «Союзплодоимпорту» право распоряжаться брендами. В других странах право на спорные водочные бренды принадлежало Spirits International B.V. В связи с этим «Союзплодоимпорт» инициировал судебные разбирательства.

Spirits International входит в международную группу компаний SPI Group, занимающихся производством и продажей алкогольных напитков, а также недвижимостью и сельским хозяйством. В 1997 г. ее основал российский бизнесмен Юрий Шефлер на базе ЗАО «Союзплодимпорт». По данным журнала Forbes, выручка SPI Group в 2016 г. составила $483 млн. Состояние Юрия Шефлера оценивается в $1,5 млрд, он занимает 67-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России - 2018».

Бизнес
Новости

Один из крупнейших акционеров Papa John's сократил долю на фоне скандала

Ведомости
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JPMorgan сократил долю в сети пиццерий Papa John's с 5 до 2,4%. Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, американский финансовый холдинг был четвертым по величине акционером Papa John’s, а стал одиннадцатым.

Bloomberg уточняет, что в JPMorgan отказались от комментариев. Напряженность в совете директоров Papa John's нарушает доверие акционеров, особенно в то время, когда некоторые франчайзи рассказывают о сложностях в привлечении клиентов, объяснил агентству аналитик BTIG LLC Питер Салех. Сеть пиццерий не должна находиться в центре внимания, а должна исправлять все проблемы, добавил он.

В июле основатель сети пиццерий Papa John’s Джон Шнаттер, который занимал пост председателя совета директоров, покинул компанию. Его отставку приняли независимые директора. Уход Шнаттера произошел после того, как он негативно высказался о действиях игроков Национальной футбольной лиги, которые отказались стоя слушать гимн США перед матчами в знак протеста против притеснения афроамериканцев. Основатель Papa John’s подтверждал журналу Forbes, что во время телефонной конференции с маркетинговым агентством произнес «слово на букву «н».

Шнаттер также подал в суд на совет директоров сети пиццерий, обвиняя их в нанесении «непоправимого вреда» компании, отмечает Bloomberg. Агентство уточняет, что в свою очередь некоторые акционеры подали жалобу против Papa John’s из-за действий Шнаттера. Он нанес ущерб бизнесу и репутации компании, считают они.

Как изменится доставка пиццы через 10 лет. Рассказывает cооснователь Papa John’s Россия

Стиль жизни
Новости

Фильм «Собибор» Хабенского выдвинули на «Оскара»

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Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Собибор» от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета и продюсера Александра Роднянского. По его словам, картину выбрали «большинством голосов».

«Собибор» – первая режиссерская работа Константина Хабенского. Премьера фильма состоялась в мае. Это история о побеге из нацистского лагеря смерти. Идея картины принадлежит министру культуры России Владимиру Мединскому. Первоначально он даже значился одним из сценаристов картины. Однако в середине февраля министр заявил, что не является сценаристом «Собибора»: «Я только принес на нескольких листах бумаги историю, на основе которой потом другие люди написали сценарий».

В 2018 г. Россия выдвигала на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» картину режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Фильм награду не получил. В этой номинации выиграла чилийская лента «Фантастическая женщина» Себастьяна Лелио.

Сюрпризы и победители «Оскара»

Бизнес
Новости

Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга»

Ведомости
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Газпромбанк получил в залог 100% «Стройгазконсалтинга» (СГК), одного из крупнейших в прошлом подрядчиков «Газпрома», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», с сентября у СГК изменились собственники. Теперь компанией владеют четыре юрлица: ООО «Оникс» (25,89%), БМК (25,69%), «Промстрой» и «Сириус» (по 24,21%). Они в свою очередь принадлежат малоизвестным физлицам. Первая компания полностью принадлежит Шамилю Ишбулдину, вторая – Светлане Тороповой, третья – Сергею Морозову, четвертая – Марине Коробковой. Полный тезка Ишбулдина является директором департамента стратегии и развитии СГК, говорится на сайте компании. Информацию о других собственниках найти в открытых источниках не удалось.

Новые акционеры СГК были зарегистрированы только летом: «Оникс», «Промстрой», «Сириус» – в июле, БМК – в августе, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

Инвестиционная группа UCP Ильи Щербовича продала 50% СГК, рассказывал ранее «Ведомостям» источник, близкий к СГК. Эту информация подтверждала управляющий директор UCP по коммуникациям Ирина Ланина. Сделка была закрыта в конце июля. Ланина не раскрывала покупателя и сумму сделки. Покупателем доли UCP могли стать структуры Газпромбанка, говорил «Ведомостям» директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин.

СГК создал бизнесмен Зияд Манасир, компании удалось стать одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». Однако с 2012 г. компания стала все чаще проигрывать тендеры газовой компании «Стройтранснефтегазу» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтажу» Аркадия Ротенберга. Несколько банков подали иски против СГК о взыскании долгов, которые в 2015 г. достигли 66 млрд руб., сообщал«Интерфакс». Манасир продал компанию бизнесмену Руслану Байсарову, затем владельцами СГК на паритетной основе стали Газпромбанк и UCP.

Выручка СГК в 2017 г. выросла год к году на 0,5% до 153,789 млрд руб., указано в «СПАРК-Интерфаксе». При этом компания увеличила убыток на 6,71% до 7 млрд руб. Последний раз чистую прибыль СГК получала в 2013 г., тогда она составила 6,7 млрд руб.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Избирком Приморья назначил дату второго тура губернаторских выборов

Ведомости
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Избирательная комиссия Приморского края проведет второй тур голосования по выборам губернатора региона в воскресенье, 16 сентября. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников.

Во втором туре буду участвовать два кандидата: выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем признают того кандидата, который наберет простое большинство голосов.

В прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Приморье принимали участие пять кандидатов. Однако никому из них не удалось набрать более 50% голосов избирателей. По итогам подсчета 100% протоколов Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко – 24,64%. На третьем месте – кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева (10,7%), на четвертом – кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко (9,21%), на пятом – выдвинутый «Справедливой Россией» Алексей Козицкий (4,84%).

Приморский край – один из четырех регионов, в котором пройдет второй тур губернаторских выборов. Кроме того, 9 сентября ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей в Хабаровском крае, Республике Хакасия, а также во Владимирской области. В понедельник председатель ЦИК Элла Памфилова сказала, что второй тур в этих четырех регионах должен пройти 23 сентября. Региональные законы Хакасии, Хабаровского края и Владимирской области предполагают, что второй тур состоится через две недели, а в Приморском крае – через 21 день после дня голосования, объяснила Памфилова. «Однако мы рассчитываем, – добавила она, – и настоятельно рекомендуем, чтобы Приморье организовало работу таким образом, чтобы все четыре субъекта провели второй тур в один день, 23 сентября».

Как москвичи проголосовали на выборах мэра

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