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The Mirror сообщила о новых подозреваемых в деле Скрипалей

Подозреваемые британским правосудием в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – россияне Александр Петров и Руслан Боширов – входили в группу «чистильщиков». Об этом пишет The Mirror со ссылкой на источники в разведсообществе королевства. Такие выводы были сделаны, основываясь на данных с камер видеонаблюдения.

Помимо Петрова и Баширова, которые, по версии следствия прибыли в аэропорт Гэтвик 2 марта, в группу входили еще 4 человека, отмечают собеседники. Они прибыли в Великобританию в это же время, но другими путями. Чтобы проникнуть на территорию королевства без виз, они использовали идентификационные данные заключенных, содержащихся в тюрьмах ЕС. При этом в Великобританию они прибыли под классическим прикрытием – «богатые россияне, заинтересованные в собственности», уточнил собеседник.

Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Солсбери 6 марта. Лондон обвинил Россию в применении нервно-паралитического вещества «Новичок», Москва обвинения отрицает. Заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о причастности к отравлению высшего политического руководства России в Кремле назвали неприемлемыми.