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На Дальнем Востоке начинаются маневры российских войск

С 11 по 17 сентября 2018 г. на Дальнем Востоке, в морских и тихоокеанской акватории пройдут маневры российских войск «Восток-2018» под командованием министра обороны Сергея Шойгу, говорится в сообщении его ведомства. В ходе учений планируется отработать применение межвидовых войсковых группировок для обеспечения госбезопасности.

Среди заявленных целей – проверка готовности военного руководства к планированию и проведению перегруппировок войск на большие расстояния, налаживание взаимодействия между сухопутными группировками и силами ВМФ, усовершенствование практических навыков и подготовки в ведению военных действий.

Маневры пройдут в два этапа. Сначала произойдет развертывание группировки сил на Дальнем Востоке, а также наращивание группировок ВМФ в Северной и Дальневосточной морских зонах. Затем командиры и штабы отработают вопросы управления межвидовыми группировками войск, в том числе «с практической отработкой оборонительных и наступательных действий».

В маневрах примут участие органы военного управления, силы Восточного и Центрального военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. Кроме того на полигоне «Цугол» в маневрах примут участие формирования Народно-освободительной армии Китая. Как ранее сообщалось, с этого полигона будет организована прямая трансляция по каналу «Зезда» и на сайте Минобороны.

Всего в учениях примут участие около 300 0000 российских военнослужащих, более 1000 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, а также до 36 000 танков, бронетранспортеров и других машин и до 80 кораблей и судов обеспечения.