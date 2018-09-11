Улюкаева выписали из тюремной больницы и вернули в колонию

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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за взяточничество, выписан из тюремной больницы и вернулся в колонию, сообщил «РИА Новости» председатель тверской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Эльгардт.
Председатель ОНК Москвы и обозреватель «МК» Ева Меркачева 31 августа рассказала, что Улюкаев за время пребывания в тверской колонии был уже дважды госпитализирован и в настоящее время планово находится в больнице из-за плохого самочувствия. В свою очередь Эльгардт отметил, что экс-министр находится в тюремной больнице в Торжке, у него проблемы с давлением. Он уточнил, что не видел Улюкаева лично, а о выписке ему сказали медики.
Улюкаев признан виновным в получении $2 млн взятки у главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Бывший чиновник был приговорен к восьмилетнему сроку в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб.
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Ситуация с ослаблением курса рубля не требует экстраординарных мер, в том числе введения обязательной продажи экспортерами валютной выручки, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.
«Нет, в обязательном порядке не собираемся вводить продажу валютной выручки. Ситуация [с курсом рубля] абсолютно не требует экстраординарных вмешательств», – сказал он журналистам.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что у экспортеров скопилось много валютной ликвидности, однако компании не торопятся конвертировать валюту в рубли. «Такой вот создается определенный валютный навес над валютным рынком, который затем, конечно же, вернет курс национальной валюты к равновесному значению, а сейчас рубль у нас находится ниже равновесного значения, по нашим оценкам – существенно ниже», – отмечал Орешкин. Он прогнозирует в среднесрочной перспективе укрепление курса до 63–64 руб. за доллар.
Рубль начал резко ослабевать в августе после анонса новых санкций США. В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб. Силуанов называл текущий курс рубля недооцененным и связывал его падение с ожиданием очередной волны санкций, а также нестабильностью на рынках развивающихся стран.
«Одним из объяснений может быть то, что решение людей завести ребенка часто отражает их уверенность в будущем», – полагает один из авторов исследования – Кейси Баклс. Падение числа беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий, отмечает NBER
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Interfoto / ТАСС
Один из старейших нетрадиционных рыночных индикаторов – длина женских юбок. Они становятся короче во время роста фондового рынка и экономики и длиннее – во время спада. Этот индекс предложил экономист Джордж Тейлор, профессор Wharton Business School: он заметил, что в «ревущие двадцатые» стали популярны короткие юбки, а в Великую депрессию женщины снова перешли на длинные (на фото)
3/16
Matty Zimmerman / AP
Тейлор предположил, что в хорошие экономические времена женщины стремились продемонстрировать дорогие шелковые чулки, а в плохие – прикрыть голые ноги. Но индекс длины юбок неплохо коррелировал с состоянием экономики и позднее (на фото – 1960-е гг.), вплоть до XXI в.
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Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Исследование экономистов нидерландской Erasmus School of Economics в 2010 г. показало, что корреляция длины юбок и фондового рынка существует, но модные тенденции могут отставать от рыночных на три года. В начале 2012 г. журнал Glamour отметил, что неровный крой юбок на весенней неделе моды в Нью-Йорке (на фото) может отражать неровную динамику рынка акций (полугодом ранее росший до этого рынок рухнул после снижения кредитного рейтинга США, затем стал понемногу восстанавливаться)
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Estee Lauder
В 2001 г. председатель совета директоров Estée Lauder Леонард Лаудер предложил индекс губной помады: он утверждал, что есть обратная корреляция между ее продажами и состоянием экономики. Осенью 2001 г., во время рецессии и после терактов 11 сентября, продажи помады выросли в США на 11%. Известно, что продажи косметики быстро росли даже в Великую депрессию
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Одно из объяснений – помада может быть менее затратной альтернативой дорогим покупкам, на которые женщины не решатся в неопределенной финансовой ситуации. Впрочем, исследования показали, что четкой корреляции между продажами помады и экономической ситуацией нет – они могут расти и во время экономического бума (см. график)
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Rick Wilking / Reuters
Использование потребительских товаров в качестве индикаторов состояния экономики связано с оценкой психологии покупателей и уровня потребительской уверенности. Бывший председатель ФРС США Алан Гринспэн отмечал, что признаком начала рецессии может быть снижение спроса на мужское нижнее белье, покупка которого откладывается в виду наступления сложной экономической ситуации (на фото: Уоррен Баффетт предлагает к продаже трусы на собрании акционеров Berkshire Hathaway в 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
Еще одна модная тенденция, которая может быть связана с экономической ситуацией, – высота каблуков женской обуви. «Обычно во время спада высота каблуков растет и держится на этом уровне – потребители обращаются к более броской моде как средству пофантазировать и убежать от действительности», – заявил в 2011 г. эксперт по потребительским продуктам IBM Тревор Дэвис, проанализировавший посты в соцсетях и блогах
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Тенденция прослеживается на протяжении столетия: туфли и сапоги на низком каблуке сменялись обувью с более высокими каблуками и платформами в Великую депрессию, нефтяной кризис 1970-х гг. и шпильками, как в «Сексе в большом городе», после краха рынка доткомов в начале 2000-х гг.
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Евгений Разумный / Ведомости
На пике кризиса 2008-2009 гг. отслеживающие модные тренды блогеры постоянно писали о каблуках высотой в 5-8 дюймов (12,5-20 см), но к середине 2011 г., когда экономика восстановилась, речь шла уже о низких шпильках и плоских подошвах, выявила IBM. Дэвис, однако, отметил смену общей тенденции: обувь на высоких каблуках все реже используется в офисе и повседневной носке
11/16
AP
Индекс небоскребов банка Barclays использует бум в строительстве башен как признак надвигающегося спада в экономике. Причем чем больше строится небоскребов, тем дольше будет рецессия. Перед Великой депрессией в США было возведено три мегастроения: Empire State Building, Chrysler Building и 70-этажный небоскреб на Уолл-стрит, 40 (на фото: рабочий на 86-м этаже строящейся башни Empire State Building, на заднем плане – Chrysler Building)
12/16
Илья Питалев / РИА Новости
Перед кризисом 2008 г. в деловом центре «Москва-сити» возводилось сразу несколько небоскребов, которые должны были стать «самыми высокими» на той или иной территории (в Москве, СНГ, Европе). Строительство башни «Россия» (612 м), которая должна была превысить все здания в Европе, началось в 2007 г., но было прекращено из-за кризиса, на ее месте некоторое время была парковка (место под башню – на фото справа)
13/16
Kamran Jebreili / AP
Строительство высочайшего небоскреба в мире Burj Khalifa в Дубае тоже началось до мирового кризиса, а в 2009 г. бум в кредитном секторе и на рынке недвижимости завершился дефолтом инвестиционной госкомпании Dubai World. Власти ОАЭ спасли ее, а башня открылась в 2010 г. «Если бы не экономические пузыри, мы бы недосчитались многих архитектурных творений», – отмечает Дэвид Фуллер, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money
14/16
PAUL J. RICHARDS / AFP
Один из самых известных «неэкономических» экономических индикаторов – индекс Биг-Мака, рассчитываемый журналом The Economist. Он иллюстрирует теорию паритета покупательной способности валют (PPP) и может указывать на их недооцененность или переоцененность. Впрочем, на курсы валют влияют и многие другие факторы. PPP используется и в других рейтингах, например, Deutsche Bank посчитал стоимость свиданий в разных городах мира
15/16
Carolyn Kaster / AP
The Economist придумал еще один показатель – индекс рецессии. Он отслеживает количество статей в ежедневных деловых изданиях США, где в течение квартала появляется «слово на букву “р”». Реальный спад совпадает с ростом числа употреблений слова «рецессия» в прессе, тогда как официально рецессия объявляется только после двух кварталов отрицательного роста подряд. Индекс правильно указал на начало рецессий в США в 1990, 2001 и 2007 гг.
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Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия и оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».
До окончания этого времени уголовное дело направят в прокуратуру, у которой будет до десяти дней для решения вопроса о его передаче в суд, пояснила следователь в суде. После этого у суда будет две недели для определения о принятии материалов к рассмотрению по существу. Следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать производству по делу.
В свою очередь фигуранты дела «Седьмой студии» и их защита просили суд отказать в удовлетворении ходатайств следствия. «Очевидно, что я никуда не скроюсь и не собирался. Следователь Лавров отпускал меня в Ростов — когда умерла мама, и еще несколько раз, и уж он точно знает, что я выполняю все договоренности и возвращаюсь», – заявил Серебренников, обращаясь к суду.
Защита режиссера также обратила внимание, что следствие при рассмотрении дела «Седьмой студии» перепутало подтвержденные и неподтвержденные доходы, из-за чего обвиняемым вменили не ту сумму. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», – отметил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.
Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего было выделено 216,5 млн руб. за три года. Серебренников находится под домашним арестом с августа 2017 г.
Обыски в «Гоголь-центре»
М. Стулов / Ведомости
В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проходят обыски
1/6
М. Стулов / Ведомости
Источник «Интерфакса» сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра
2/6
М. Стулов / Ведомости
Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ»
3/6
М. Стулов / Ведомости
Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров уточнил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого
4/6
М. Стулов / Ведомости
Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия»
5/6
М. Стулов / Ведомости
Труппа театра не стала отменять показа спектакля в связи со следственными действиями. Также театр призвал всех неравнодушных зрителей собраться у здания «Гоголь-центра»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал намерение руководителя Росгвардии Виктора Золотова вызвать на дуэль оппозиционера Алексея Навального.
«Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами», — заявил Песков, отвечая на вопрос о своем отношении к выступлению Золотова.
«Когда была действительно бессовестная клевета, которая является ничем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню. В этом плане я соглашусь. В остальном оставляю без комментариев», — добавил представитель Кремля.
Ответить на вопрос, согласовал ли Золотов свое выступление с президентом Владимиром Путиным, которому непосредственно подчинен, Песков вначале отказался: «Оставляю это без комментариев». Но позже, отвечая на один из уточняющих вопросов, заявил: «Ничего не согласовывалось».
На вопрос о том, не расценивает ли Кремль заявление Золотова как физическую угрозу, Песков ответил: «Нет, не расцениваем».
Ранее во вторник Золотов опубликовал видеообращение, в котором ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Директор Росгвардии сказал, что оппозиционер допустил в его отношении «оскорбительные, клеветнические измышления», и вызвал его «на поединок». «Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — подчеркнул Золотов.
В августе Навальный опубликовал расследование ФБК о закупках Росгвардии. Цена закупаемых продуктов выросла после того, как премьер Дмитрий Медведев в декабре 2017 г. подписал распоряжение, по которому единственным исполнителем закупок продовольствия и услуг питания Росгвардии стало ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», утверждается в расследовании.
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Следствие при рассмотрении дела «Седьмой студии» перепутало подтвержденные и неподтвержденные доходы, из-за чего обвиняемым вменили не ту сумму. Об этом заявил адвокат режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрий Харитонов на заседании в Мосгорсуде, передаетРБК.
Режиссера и руководство театральной труппы «Седьмая студия» обвиняют в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011–2014 гг. на проект «Платформа». Всего субсидия составила 216,5 млн руб. за три года.
Харитонов говорит, что 133 млн руб. – это сумма, которая была законно списана со счета организации. По его словам, объем неучтенных расходов «Седьмой студии» не превышает 43 млн руб., но эти средства были израсходованы целевым образом. Адвокат Серебренникова сослался на заключение, которое для следствия составила эксперт Татьяна Рафикова. Из ее экспертизы следует, что около 77 млн руб. потратили на проект «Платформа» с расчетного счета, еще 56 млн руб. сняла главный бухгалтер организации Нина Масляева с банковской карты, сказал Харитонов: «Если сложить 77 млн и 56 млн, то мы получим как раз 133 млн руб.».
По словам Харитонова, в экспертизе также указано, что Масляева обналичила незаконно через подставные юрлица 83 млн руб. Из этой суммы около 40 млн руб. направили на зарплаты сотрудникам «Седьмой студии», а 43 млн руб. – на гонорары артистам и музыкантам, которые участвовали в проектах организации, добавил Харитонов. «Мы подали более 40 ходатайств следователям о проверке наличных расходов на мероприятия и на выплаты гонораров. Следователям это не интересно, потому что тогда не будет никакого уголовного дела», – отметил адвокат Серебренникова.
Серебренников больше года находится под домашним арестом – с августа 2017 г. Сегодня Мосгорсуд рассматривает ходатайство о его продлении.
Обыски в «Гоголь-центре»
М. Стулов / Ведомости
В квартире режиссера Кирилла Серебренникова и «Гоголь-центре» проходят обыски
1/6
М. Стулов / Ведомости
Источник «Интерфакса» сообщил, что Серебренников является свидетелем по делу о миллионной растрате денег театра
2/6
М. Стулов / Ведомости
Правозащитница Зоя Светова рассказала телеканалу «Дождь», что в «Гоголь-центр» пришли сотрудники ОМОНа. По данным «Интерфакса», вход в здание «Гоголь-центра» на 12.00 мск закрыт для посторонних, на проходной у служебного входа стоят мужчины в «балаклавах» и темной форме с нашивкой «ФСБ»
3/6
М. Стулов / Ведомости
Представитель правозащитной организации «Русь сидящая», защитник Серебренникова Алексей Федяров уточнил, что режиссер не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого
4/6
М. Стулов / Ведомости
Представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что обыски у Серебренникова проводятся в рамках дела о хищении бюджетных средств в 2014 г., выделенных АНО «Седьмая студия»
5/6
М. Стулов / Ведомости
Труппа театра не стала отменять показа спектакля в связи со следственными действиями. Также театр призвал всех неравнодушных зрителей собраться у здания «Гоголь-центра»
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«Газпрому» осталось сварить последние 40 км первой очереди магистрального газопровода «Сила Сибири», сообщил журналистам зампред правления концерна Виталий Маркелов. Однако для завершения работ на сложных, болотистых участках, в частности в районе Нерюнгри, в общей сложности 8 км, придется дождаться морозов, отметил топ-менеджер (его слова передал «Интерфакс»).
В начале сентября «Газпром» сообщил, что построил 2010 км, или 93% «Силы Сибири». Предправления газовой монополии Алексей Миллер ранее говорил, что основные работы по укладке газопровода должны быть закончены до конца года.
Согласно контракту «Газпрома» и китайской CNPC от мая 2014 г. по «Силе Сибири» на китайский рынок будет поставляться с месторождений Восточной Сибири 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта составила $400 млрд.
В 2018 г. «Газпром» планирует инвестировать в проект «Силы Сибири» почти 218 млрд руб. против 158,8 млрд руб. в 2017 г. Общая стоимость строительства газопровода изначально оценивалась в 800 млрд руб., однако в итоге проект подорожал до 1,1 трлн руб., сообщал начальник управления департамента строительства «Газпрома» Андрей Воробьев.
Нефтегазовые компании традиционно были лидерами по размеру инвестиций, но падение цен на нефть заставило их осторожней смотреть в будущее. PetroChina заняла 2-е место в рейтинге корпоративных капиталовложений с $29 млрд
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Aly Song / Reuters
Не отстают и телекоммуникационные операторы. Их в топ-10 три – китайская China Mobile с $27 млрд и две американские компании, по расчетам составившей рейтинг S&P Global Market Intelligence
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Wolfram Scheible / Nord Stream 2
«Газпрому» приходится много тратить на строительство трубопроводов. Он, в частности, реализует такие проекты, как «Северный поток - 2» (на фото - доставка труб для него), «Турецкий поток», «Сила Сибири». Совокупные капитальные расходы составили в 2017 г. $25 млрд
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Royal Dutch Shell
После начала падения цен на нефть в середине 2014 г. нефтяные компании к 2016 г. отменили или отложили капиталовложения примерно на $1 трлн, по подсчетам Wood Mackenzie. Но восстановление цен позволило Royal Dutch Shell потратить в 2017 г. $23 млрд
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Richard Drew / AP
Крупнейшая телекоммуникационная компания США занимает и 1-е место в стране по инвестициям в развитие: они составили у AT&T $22 млрд
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Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
6-е место в мире с ней делит американский же производитель телекоммуникационного оборудования и высокоскоростных систем передачи данных Arris. Его капиталовложения составили тоже $22 млрд
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Kai Pfaffenbach / Reuters
Немецкий Volkswagen – единственный автопроизводитель в топ-10. Несмотря на последствия «дизельгейта», он активно развивает производство. В 2017 г. VW потратил $21 млрд, а в следующие пять лет инвестиции составят по плану 72 млрд евро ($86,4 млрд), в том числе 34 млрд евро ($40,8 млрд) в развитие электромобилей, цифровых технологий и автономных транспортных средств.
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Exxon Mobil
По предварительной оценке банка Barclays, капиталовложения в мировой нефтегазовой отрасли выросли в прошлом году на 7%. Exxon Mobil потратила $18 млрд
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Shannon Stapleton / Reuters
По прогнозу Goldman Sachs, инвестиции мировых технологических компаний будут расти в 2017-2020 гг. в среднем на 10,5% в год против 3,2% у компаний в целом. Телекоммуникационная компания Verizon Communications (ее подразделение Verizon Wireless – крупнейший в США поставщик услуг беспроводной связи) в 2017 г. инвестировала $17 млрд
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Минувшим летом строители дорогого жилья в Москве вывели в открытую продажу рекордное число новостроек. На начало сентября 2018 г. в элитных новостройках находилось в продаже 2725 квартир и апартаментов, подсчитали эксперты компании Savills. По словам управляющего партнера Savills Дмитрия Халина, это максимальное количество за всю 25-летнюю историю столичного рынка.
Застройщики демонстрируют высокую активность по выводу на рынок новых премиальных проектов – с начала года в открытую продажу поступило 11 таких проектов. Суммарно в них будет построено 1400 квартир и апартаментов. При этом в большинстве новых ЖК запроектированы именно квартиры, а апартаменты представлены только в четырех проектах.
Халин также отмечает и высокий спрос на покупку квартир в дорогих сегментах минувшим летом. Несмотря на сезон отпусков, чемпионат мира по футболу и новые пакеты санкций «за три летних месяца было заключено почти на 60% больше сделок, чем годом ранее», говорит Халин. В среднем заключалось 64 сделки в месяц (в 2017 г. – 41 сделка в месяц). Всего было продано 193 лота.
Также премиальные новостройки минувшим летом существенно выросли в цене – на 16% к показателю лета 2017 г. Средняя цена предложения на конец августа составила 880 000 руб. за 1 кв. м (760 000 руб. за 1 кв. м). По данным компании, такой рост произошел благодаря проектам – дебютантам текущего года: так, в восьми проектах из 11 минимальная цена предложения превышает 500 000 руб. за 1 кв. м, в четырех проектах она составляет более 750 000 руб. за 1 кв. м.
Как выглядит самое дорогое жилье в небоскребах у парков и водоемов Москвы
Savills
Наличие парков и водоемов около дорогостоящей высотки становится обязательным условием для покупателей такого жилья. Компания Savills составила рейтинг самых дорогих квартир, выставленных на продажу в новых небоскребах, расположенных вблизи парковых зон и водоемов Москвы. На фото лидер рейтинга - шестикомнатная квартира в ЖК «Триумф палас» площадью 480 кв. м и стоимостью 988 000 руб. за 1 кв. м (474,2 млн руб.)
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Savills
Квартира расположена на шестом этаже 51-этажного дома. Рядом с домом - Чапаевский парк (метро «Сокол» и «Аэропорт»). По подсчетам Savills, в Москве только 6 небоскребов с премиальным жильем находятся вблизи парков и водоемов. Всего в них представлено 1100 премиальных квартир и апартаментов
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Savills
На втором месте пятикомнатная квартира в ЖК «Дом на Мосфильмовской» площадью 220 кв. м и стоимостью 183 млн руб. (831 000 руб. за 1 кв. м). Рядом с домом в пешей доступности два природных заказника - «Долина реки Сетунь» и «Воробьевы горы», а также Мосфильмовский пруд, реки Москва и Сетунь
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Savills
Квартира расположена на десятом этаже 34-этажного дома. Эксперты Savills отмечают, две трети предложения в дорогих высотных проектах у парков и водоемов сконцентрированы в ЖК «Дом на Мосфильмовской» и ЖК Capital Towers ( 33% и 36% соответственно). Затем идет «Город столиц» (17%) и «Триумф-палас» (8%). Меньше всего лотов представлено в комплексах «Эдельвейс» и «Империя» (совокупно 6%)
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Savills
Замыкает тройку лидеров пентхаус (291 кв. м) в ЖК Capital Towers, расположенный на 62-м этаже и имеющий панорамные виды на МГУ, Лужники и Москву-реку. Стоимость квартиры - 230 млн руб. (788 000 руб. за 1 кв. м). Именно в ЖК Capital Towers находится лот минимальной стоимости (25,4 млн руб.) из всех представленных на рынке в рассматриваемой категории
5/9
Savills
Рядом с ЖК «Capital Towers» Москва-река и парк «Красная Пресня». Большая часть предложения в таких высотках на столичном рынке – это лоты площадью до 300 кв. м и стоимостью до 400 млн руб.
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Savills
На четвертом месте еще одна квартира в ЖК «Дом на Мосфильмовской» (на фото). За объект площадью 140 кв. м собственники просят 106 млн руб. (758 000 за 1 кв. м)
7/9
Savills
Трехкомнатная квартира находится на 25-м этаже 53-этажного дома
8/9
Savills
Замыкает пятерку лидеров также квартира в ЖК «Дом на Мосфильмоской» (на фото). Однако в отличие от предыдущих объектов в квартире не выполнена отделка. За объект площадью 165 кв. м свободной планировки без мебели и отделки собственник просит 122 млн руб. (741 000 за 1 кв. м)
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Часть новой коллекции Burberry, которую подготовил новый креативный директор Рикардо Тиши, будет продаваться в Instagram. Об этом говорится в сообщении британской компании.
Коллекция будет продаваться также в WeChat и флагманском магазине Burberry в Лондоне. Это первый раз, когда бренд использует социальные сети для продажи, отмечается в сообщении. Тиши представит новую коллекцию Burberry в понедельник, 17 сентября, на Лондонской неделе моды.
На прошлой неделе Burberry объявила, что больше не будет уничтожать непроданную продукцию. В июле компания раскрывала, что за год уничтожила вещей и парфюмерии на 28,6 млн фунтов (более 32 млн евро). Это сообщение вызвало критику со стороны экологов. Кроме того, Burberry откажется от использования натурального меха и планирует изъять из продажи уже имеющиеся товары с мехом.
Какая одежда будет модной осенью и зимой
Kamil Zihnioglu / AP
Самые главные показы последовательно проходят в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже. Завершается этот марафон во Франции, здесь же, как правило, проходят самые важные шоу. На фото: показ Dries van Noten
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Dior
Темой коллекции Dior стала эстетика 60-х. «60-е стали десятилетием протеста, социальной революции и признания женщин. Именно эта взрывная энергия послужила вдохновением для коллекции», - объяснила креативный директор марки Мария Грация Кьюри
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Thibault Camus / AP
Источником вдохновения для креативного директора Givenchy Клер Уэйт Келлер стал Берлин 80-х
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Piero Biasion / Imago / TASS
Креативный директор Hermes Надеж-Ване Цыбульски тоже работает с эстетикой 80-х, но интерпретирует ее в классической стилистике марки
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Thibault Camus / AP
Пьерпаоло Пиччолли в коллекциях Valentino продолжает развивать тему романтизма. По его версии, современная женственность может быть сильной и уверенной в себе, но без агрессии
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Alena Akhmadullina
Один из немногих российских участников недели в Париже - марка Alena Akhmadullina. Дизайнер Алена Ахмадуллина посвятила новую коллекцию сказке Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Образы героинь сказки она решает через призму стиля 80-х гг.
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Thibault Camus / AP
Шоу Chanel прошло в декорациях осеннего леса, специально возведенных в Гран-Пале. Основными цветами коллекции стали природные краски - палитра рыжих, красных, оранжевых, зеленых, коричневых и серых оттенков
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Louis Vuitton
Показ Louis Vuitton вновь проходил в Лувре, в коллекции осень/зима 2018 креативный диреткор марки Николя Гескьер соединил элементы исторического костюма (например, использовал характерный крой сюртуков XIX в.) и достижений технического прогресса (как напоминающие микросхемы рисунки на сумках)
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Kenzo
На некоторых вещах коллекции Kenzo осень/зима 2018 изображены сюжеты картины «Сон» Анри Руссо
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LANVIN
Финальный выход моделей на показе Lanvin
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Antonio Calanni / AP
Третий этап марафона недель моды - показы в Милане. Главным событием первого дня стало шоу Moncler, декорациями для которого сделали «заснеженные горы»
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Moncler
В этот же день марка представила новый проект Moncler Genius, коллекции для которого будут создавать восемь дизайнеров. На фото: коллекция креативного директора Valentino Пьерпаоло Пиччоли
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Dolce & Gabbana
Показ Dolce & Gabbana открыли дроны - рой беспилотников вынес сумки из новой коллекции. Основное шоу прошло в привычном формате: модели демонстрировали знаковые для марки барочные одежду и аксессуары
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Tod`s
Главным аксессуаром на показе Tod`s стали собаки
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Prada
Одна из важных модных тенденций - переиздание культовых вещей из коллекций прошлых лет. Prada представила верхнюю одежду, обувь, сумки, в свое время ставшие хитами продаж
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Miguel MEDINA / AFP
Другая важная тенденция - логомания. Модель в свитшоте с названием марки на показе Fendi сезона осень/зима 2018
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Versace
Российская модель Наталья Водянова на шоу Versace
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Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger представила последнюю коллекцию, созданную в сотрудничестве с моделью Джиджи Хадид. Ее темой стали авто и мотогонки
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Moschino
Креативный директор Moschino Джереми Скотт сделал главной героиней своей коллекции Жаклин Кеннеди: все модели были загримированы под первую леди США и одеты в стиле 60-х
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Antonio Calanni / AP
Коллекция MaxMara создана для самостоятельных женщин, которые сами создают свой успех, - так подписаны фотографии с показа в соцсетях марки
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Antonio Calanni / AP
Самый обсуждаемый показ недели в Милане - Gucci. В коллекции «Киборг» креативный директор марки Алессандро Микеле показал свое видение «людей будущего». По словам дизайнера, сейчас не имеет значения, кем мы рождаемся, мы сами можем решать, кем быть
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Alberta Ferretti
Модель Кайя Гербер на показе Alberta Ferretti
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Burberry
Центральный показ недели в Лондоне - шоу Burberry, последнее для креативного директора марки Кристофера Бейли. Как все прощальные показы, оно состояло из хитов дизайнера, созданных для марки
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Burberry
Декорациями показа стала инсталляция Our time, созданная в сотрудничестве с United Visual Artists. Она является частью экспозиции Музея старого и нового искусства в Австралии, но Кристофер Бейли специально адаптировал звук и подвижные элементы для показа Burberry
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Reuters
В этом году королева Великобритании Елизавета II впервые за 66 лет правления посетила Лондонскую неделю моды. На показе молодого британского дизайнера Ричарда Куинна она сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и руководительницей Британского совета моды Кэролайн Раш
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Simone Rocha
Дефиле Simone Rocha прошло в особняке Goldsmiths' Hall. Его интерьер подчеркнул коллекцию, темой которой стало барокко – дизайнер марки Симон Роша создала одежду с воланами, оборками, пышными рукавами, атласными лентами и бантами
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Pringle of Scotland
Бренд Pringle of Scotland вместо показа провел презентацию для прессы и клиентов
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Roland Mouret
Модель на показе Roland Mouret
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Philipp Plein
Марафон показов начался в Нью-Йорке. Поскольку интерес клиентов и СМИ к традиционным показам падает, многие дизайнеры ищут другие способы познакомить публику с коллекциями. Филипп Пляйн (бренд Philipp Plein) дополнил показ шоу с роботом, под руку с которым вышла на подиум российская модель Ирина Шейк
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Ralph Lauren
Ральф Лорен второй год подряд работает в системе see now, buy now, при которой сезонные коллекции поступают в магазины сразу после показа, а также совмещает в одном дефиле мужские и женские коллекции
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Victoria Beckham
Виктория Бекхэм пока устраивает привычные показы, но с этого сезона ввела новые правила продаж: теперь на сайте ее бренда Victoria Beckham можно оформить предзаказ на вещи из коллекции будущего сезона
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Calvin Klein
Показ своей третьей коллекции для Calvin Klein дизайнер Раф Симонс провел в здании Американской фондовой биржи, один из этажей которой засыпали попкорном. Источником вдохновения во время работы над коллекцией стал фильм Тодда Хейнса «Спасение» с Джулианной Мур, рассказал Симонс журналистам
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Carolina Herrera
Коллекция осень/зима 2018 стала последней для Каролины Эрреры: она покидает должность креативного директора марки, которую основала 37 лет назад. На финальном шоу Эррера показала все узнаваемые стилистическими приемы, которые прославили ее бренд: яркие открытые цвета, вещи из тафты, юбки и белые рубашки в сочетании с широкими ремнями
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J. Mendel
Марка J. Mendel заменила показ презентацией. По словам креативного директора и владельца компании Жиля Менделя, так клиенты могут не торопясь и внимательно рассмотреть детали отделки и оценить стилевые решения
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Oscar de la Renta
Модель за кулисами показа Oscar de la Renta
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Andres Kudacki / AP
На финальный выход на показе Prabal Gurung модели вышли с белыми цветами в руках. Этим жестом дизайнер Прабал Гурунг хотел привлечь внимание к темам сексуальных домогательств и гендерного неравенства
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TOM FORD
Модели перед показом Tom Ford
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The Row
Дизайнеры The Row сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен считают, что мода — часть современного искусства. Поэтому провели показ среди работ американского скульптора и дизайнера Исаму Ногути
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Andres Kudacki / AP
По традиции завершает неделю в Нью-Йорке показ Marc Jacobs, чей креативный директор Марк Джейкобс каждый сезон находит для шоу яркую, запоминающуюся деталь. В этом году он решил, что макияж и волосы моделей должны быть одного цвета
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Крупнейшая российская нефтехимическая компания «Сибур» не приняла окончательного решения о проведении первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил журналистам предправления компании Дмитрий Конов. Говоря о размерах IPO, руководитель «Сибура» подчеркнул, что «немного рано» обсуждать такие детали, но сообщил, что речь может идти о 15% акций.
Конов отметил, что возможное IPO не увязывается со сроками завершения проекта «Запсибнефтехим». «Никакого решения по времени размещения или по размещению вообще у нас нет на сегодняшний день, – сказал Конов. – Это (Запсибнефтехим. – "Ведомости") никак не связано с IPO. Я не связываю эти события. По IPO у нас нет решения ни по факту, ни по срокам. Мы все время все обсуждаем, но никаких решений не принимаем».
Ранее CNBC со ссылкой на Конова сообщило, что «хорошим моментом» для обсуждения IPO может стать время после запуска комплекса «Запсибнефтехим». Это производство планируется запустить во II квартале 2019 г.
Первым этапом может стать листинг на Московской бирже, рассказал Конов. «Потом мы посмотрим, что мы будем делать на международном уровне», – добавил он.
Руководитель «Сибура» подчеркнул, что у компании нет «установленного графика»: решение будет зависеть от благоприятных рыночных условий, а также от того, посчитают ли акционеры сделку достаточно привлекательной, чтобы продать свою долю. «Мы ведем переговоры с банками, ведем переговоры, чтобы понять, станет ли это удобным моментом или нет», – сказал Конов, отметив, что акционеры, по его мнению, «довольны результатами компании».
О том, что «Сибур» начал подготовку к IPO, стало известно 24 июля этого года. Предварительно цена компании оценена в $20–26 млрд, говорил источник «Ведомостей», близкий к одному из акционеров. Reuters писало об этом же со ссылкой на источники; агентство сообщало, что в ходе размещения предполагается привлечь $2–3 млрд. Если в ходе сделки удастся привлечь эту сумму, IPO «Сибура» станет одним из крупнейших в российской истории.
В конце августа Financial Times сообщала о том, что решение об IPO «Сибура» будет принято до конца сентября. Два источника издания говорили, что руководство обсуждает размещение 10–15% акций компании, большую часть которых продаст крупнейший акционер «Сибура» Леонид Михельсон (владеет 48,5% акций).
Самые производительные компании из отраслевых групп
Viktor Korotayev / Reuters
«Ведомости» рассчитали производительность труда в 55 крупнейших российских компаниях за 2012-2016 гг. Все компании были разбиты на 9 отраслевых групп. И в каждой группе были определены лучшие компании по выручке на одного сотрудника.
Нефтяная и газовая отрасль. Лукойл (выработка на сотрудника 49,5 млн руб. в год)
1/9
Polymetal International
Металлургия и горнодобыча. Polymetal International (9,8 млн руб. на сотрудника)
2/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Химия и производство минеральных удобрений. Сибур (14,9 млн руб. на сотрудника)
3/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Розничная торговля. Лента (7,3 млн руб. на сотрудника)
4/9
Евгений Разумный / Ведомости
Финансовый сектор. Московская биржа (26,9 млн руб. на сотрудника)
5/9
Андрей Гордеев / Ведомости
Связь и информационные технологии. Mail.ru Group (12,1 млн руб. на сотрудника)
6/9
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Инфраструктура и транспорт. Аэрофлот (14,0 млн руб. на сотрудника)
7/9
Александр Демьянчук / ТАСС
Машиностроение. Атомэнергопром (7,7 млн руб. на сотрудника)
8/9
Интер РАО
Электроэнергетика. Интер РАО (17,7 млн руб. на сотрудника)
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Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что при текущей ситуации на рынке следует продавать доллары и покупать рубли. «Да», – ответил он на соответствующий вопрос в интервью Business FM.
В макропрогнозе Минэкономразвития заложен среднегодовой курс рубля к доллару на 2018 г. в 61,6 руб./$ и 63,9 руб./$ на 2019 г. Орешкин подтвердил, что в среднесрочной перспективе ожидает укрепление курса до 63–64 руб. за доллар. Из-за возникшей в августе волатильности на рынке Минэкономразвития пересмотрело динамику курса рубля и оттока капитала на ближайшие 6–12 месяцев. Однако «долгосрочно, за пределами 12 месяцев, мы не видим ни одной причины, почему бы эти показатели менять», подчеркнул Орешкин.
«Вы знаете известную цитату Уоррена Баффетта: покупать нужно тогда, когда боишься. Потому что, когда все хорошо и все уверены в чем-то, означает, наоборот, что у этого актива перспектив немного, – заключил Орешкин. – Поэтому сейчас мы отклонились, все находятся в некотором нервозном состоянии на рынке. Это все транслируется в те значения, которые мы видим, но по мере того, как ситуация дойдет до определенного пика и начнет разворачиваться, мы увидим такое же быстрое движение и назад».
Министр отметил, что стабильность курса рубля основывается на бюджетном правиле, которое предусматривает покупку иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы и их резервирование, а также политике Центробанка по удержанию инфляции возле 4%. «Здесь эти политики все сохраняются, и фундаментально, макроэкономически мы будем возвращаться к равновесию, а сам механизм плавающего валютного курса означает, что от равновесия мы можем отклоняться, отклоняться на довольно значительные расстояния, все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке», – резюмировал Орешкин.
В августе рубль в ожидании новых санкций США начал резко слабеть к доллару и евро. Это вынудило ЦБ объявить о приостановке закупки валюты для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности на финансовых рынках».
В понедельник, 11 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб.
В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.
Как в России уничтожают деньги
Андрей Гордеев / Ведомости
После производства наличных денег Центробанк вводит их в обращение. Денежные знаки регистрируют, пересчитывают и сортируют с помощью специальных высокоскоростных машин. Информация о выпущенных банкнотах заносится в базу данных. В отделения ЦБ также поступают ветхие и испорченные купюры. После проверки их изымают из обращения и при помощи специального оборудования режут на мелкие кусочки. За сутки таким способом уничтожают порядка 2 тонн банкнот различного номинала
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото счетно-сортировальная машина, которая в соответствии со своим названием считает и сортирует банкноты на годные и ветхие
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото вакуумный манипулятор для перемещения пластиковых кассет с пачками банкнот. Одна кассета весит около 13 кг. В специальном помещении происходит подготовка банкнот к перевозке в инкассаторских машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото показан процесс приема пачек банкнот кассовыми работниками с применением вакуумного манипулятора. В советское время изношенные банкноты гасили на специальном оборудовании – пробивали отверстия в геометрическом центре банкноты. Данные работы выполнялись в Центральном хранилище Госбанка СССР в Москве, писал «Интерфакс»
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Андрей Гордеев / Ведомости
Затем погашенные банкноты отправляли на бумажную фабрику Гознака, а там загружали в специальные большие котлы. В котлы под высоким давлением подавали пар, уничтожавший краску на купюрах и превращавший старые банкноты в волокна. Полученную бумажную массу использовали для производства новых банкнот. Такой способ уничтожения денег был дорогостоящим и «грязным» с экологической точки зрения. После распада СССР от него отказались
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Андрей Гордеев / Ведомости
В СССР также пытались сжигать старые банкноты. Но этот процесс имел множество недостатков. Требовался тяжелый и опасный ручной труд, а также контроль за процессом. После отказа ЦБ от уничтожения денег паром купюры решили изрезать на мелкие кусочки. Изначально машины для резки банкнот были только в Москве. Теперь же они есть и в региональных центрах
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Андрей Гордеев / Ведомости
На фото стационарная установка для измельчения ветхих погашенных банкнот. Процесс уничтожения партии пачек банкнот занимает около двух часов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Ветхие банкноты, поступающие в учреждения Банка России для уничтожения, обрабатывают на счетно-сортировальных машинах. Машина пересчитывает и одновременно проверяет платежеспособность банкнот с последующим уничтожением путем измельчения банкнот на мелкие фрагменты, не подлежащие восстановлению (бумажная обрезь)
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Андрей Гордеев / Ведомости
В процессе пересчета банкнот счетно-сортировальная машина уничтожает ветхие банкноты, которые не могут находиться в обращении. В случае, когда машина не может определить платежеспособность банкноты, она отсортировывает данные банкноты в карман ручной доработки. Отсортированные банкноты передаются кассовому работнику для определения их платежеспособности и последующего уничтожения на специальном оборудовании
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Андрей Гордеев / Ведомости
После гашения купюры также режут на специальных машинах
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Андрей Гордеев / Ведомости
Срок обращения банкнот зависит не от прочности бумаги, а от скорости ее загрязнения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Прочность бумаги, на которой печатаются американские доллары и рубли, отличается. У долларов она выше, и срок их обращения больше
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Андрей Гордеев / Ведомости
Более высокая прочность обеспечивается благодаря длинным волокнам в составе бумаги. Но на такой бумаге невозможно сделать качественный водяной знак. ЦБ предпочитает не жертвовать качеством водяного знака, так как именно он является одним из основных признаков подлинности банкноты
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Андрей Гордеев / Ведомости
Бумажная обрезь прессуется на специализированном оборудовании в брикеты диаметром 9 см для компактности перемещения отходов