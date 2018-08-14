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Суд отказался рассматривать жалобу на приговор Улюкаеву

Кассационная инстанция Мосгорсуда отказала в передаче на рассмотрение президиума суда жалобы на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Суд постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании кассационной инстанции Московского городского суда», – говорится в сообщении. Мосгорсуд не увидел существенных нарушений в процессе, которые могли бы повлиять на результат рассмотрения дела или стали бы основаниями для отмены приговора.

В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра виновным в получении взятки в $2 млн от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. В этот же период согласно приговору Улюкаев не сможет занимать должности в органах власти и госкорпорациях. Экс-чиновник должен также выплатить штраф в 130 млн руб.

В приговоре указывается, что до выплаты штрафа сохраняется арест на имущество – земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, средства на банковских счетах и деньги, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра, декоративной закладки из серебряного сплава. В июне Улюкаева этапировали в исправительную колонию № 1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания.

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