Путин наградил главного следователя по делу Улюкаева
Расследовавший дело экс-министра Алексея Улюкаева старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета Роман Нестеров удостоен медали «За заслуги пред отечеством II степени». Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Согласно этому же указу, аналогичную награду получил главный следователь по делу полковника Дмитрия Захарченко генерал-майор Сергей Чернышов и еще 14 представителей СК.
Помимо дела Улюкаева Нестеров вел дело «Ив Роше», обвиняемыми по которому проходили политик Алексей Навальный и его брат Олег, а Чернышов расследует возбужденное СК дело о покушении на Юлию Скрипаль в английском Солсбери.
Бывший министр экономического развития Улюкаев признан виновным в получении $2 млн взятки у главного исполнительного директора директора «Роснефти» Игоря Сечина. Сейчас бывший чиновник отбывает восьмилетний срок в колонии строгого режима в Тверской области. Суд должен рассмотреть его кассационную жалобу.
Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, обвиняется во взяточничестве. Ранее по решению суда изъятые у Захарченко 9 млрд руб. перечислены на счет казначейства.
Что из тайного стало явным на суде над Улюкаевым
«Улюкаев вымогал взятку у Сечина, показав ему сумму в виде двух пальцев», - говорится в оглашенных прокурором материалах дела. В перерыве между встречами саммита БРИКС на Гоа президент «Роснефти» Игорь Сечин играл на бильярде с президентом ВТБ Андреем Костиным. Из показаний свидетелей следует, что у экс-министра Алексея Улюкаева было не более пяти минут, чтобы потребовать деньги, и сделать он это мог только в присутствии Костина
Из переговоров Сечина и Улюкаева, расшифровка которых была зачитана в суде, стало известно, как Улюкаев хотел привлечь к приватизации 19,5% «Роснефти» японцев. Арест Улюкаева вполне мог заблокировать схему – переговоры с японцами были заморожены, предполагает Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. В итоге сначала пакет был продан консорциуму суверенного инвестфонда Катара Qatar Investment Authority с трейдером Glencore (сумма сделки составила 10,2 млрд евро), а уже в сентябре этого года инвесторы продали 14,16% «Роснефти» китайской CEFC China Energy за 7,5 млрд евро
«Корзинка с колбасой» 9 раз упоминается в расшифровке переговоров Сечина и Улюкаева в офисе «Роснефти». При этом в стенограмме аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах. Корзинка с колбасой «от Иваныча» – традиционный подарок от Сечина, рассказал «Ведомостям» один из получателей. Делают такие в специальном цеху, знает он. О получении такой корзины в подарок рассказывал и высокопоставленный чиновник. Об увлечении Сечина охотой в 2015 г. писал Forbes со ссылкой на источники, корзинка с колбасой – применение его трофеям. Она моментально превратилась в интернет-мем и породила огромное количество шаржей, фотожаб и стикеров для Telegram. Сам Сечин объяснил это тем, что мнение общества в деле Улюкаева отвлекают на «негодные объекты»
20 сентября свидетель обвинения генерал ФСБ Олег Феоктистов в закрытом режиме дал показания как свидетель в Басманном суде на процессе по делу Улюкаева. Ранее экс-министр обвинил генерала в провокации взятки. Феоктистов был первым заместителем начальника Управления собственной безопасности ФСБ, а с 20 сентября 2016 г. перешел на работу в «Роснефть». Там он возглавил службу безопасности компании. В этой должности он был, когда Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти» в ночь на 15 ноября 2016 г. Оперативно-технические мероприятия в деле Улюкаева проводились по инициативе и при непосредственном участии Феоктистова, следует из материалов суда
В Басманном суде был предъявлен акт осмотра и передачи денежных купюр в размере $2 млн от Феоктистова оперуполномоченному ФСБ Калиниченко. 20 000 стодолларовых купюр, согласно акту, были переписаны, обработаны препаратом «тушь семь» и уложены в коробку в сумку плотного материала. Акт оформлен в присутствии Сечина, Феоктистова и неназванных представителей общественности
После встречи с Сечиным в офисе «Роснефти» 14 ноября автомобиль Улюкаева заблокировали на выезде из офиса компании. Сумка с деньгами была в багажнике, на руках Улюкаева и его водителя обнаружены интенсивно люминесцирующие следы. Улюкаев объяснил присутствие сумки тем, что в ней находилось подаренное Сечиным хорошее вино и что он сам ее не трогал – только поправлял. Но водитель показал, что сумку ставил в багажник именно Улюкаев. По его словам, ее вес - порядка 20 кг. Ключ от сумки с брелоком Улюкаев достал из кармана – по его словам, он получил его от Сечина. В ноябре коробку с деньгами как вещественное доказательство доставили в Басманный суд
Начиная с первого слушания дела и затем еще несколько раз Алексей Улюкаев появлялся в суде с электронной книгой и всегда рассказывал журналистам, что именно сейчас читает. Все книги соответствовали контексту процесса. Это были «Убийство» Чехова, «Процесс» Кафки, «Посторонний» Камю, «Апология Сократа» Платона, сборник произведений Льва Толстого