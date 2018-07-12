В бюджет перечислили 9 млрд рублей полковника Захарченко
Более 9 млрд руб. из имущества экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, перечислены на счет Казначейства России, сообщается на официальном сайте Следственного комитета (СК). Деньги перечислены во исполнение решения Никулинского суда Москвы.
Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в 2016 г. Он обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании предварительному расследованию. При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружели склад с наличными на сумму почти 9 млрд руб. в разной валюте. Помимо наличных у Захарченко и его близких нашли слиток из металла желтого цвета с оттиском «Россия 500 г золото 999,9», 27 объектов недвижимости (квартиры и машино-места) в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля. Происхождение имущества Захарченко объяснить не смог.
В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры распорядился передать найденные при обыске деньги и активы казначейству. В марте 2018 г. Мосгорсуд признал это решение законным. Сам Захарченко просил суд отменить решение суда, так как изъятые деньги, по его мнению, вещественным доказательством по уголовному делу о взятках не являются.
Ранее Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из денег, изъятых у Захарченко. После этого банк обратился в правоохранительные органы.