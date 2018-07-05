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Защита Улюкаева обжаловала возвращение Феоктистову $2 млн

Адвокаты осужденного за взятку экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева подали апелляционную жалобу на решение о возврате отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн наличными, которые были переданы чиновнику перед задержанием. Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Замоскворецкий суд 29 июня удовлетворил заявление Феоктистова о возврате ему $2 млн наличными. Эти деньги главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин передал в качестве взятки Улюкаеву в офисе компании в ноябре 2016 г. в ходе оперативного эксперимента. Вопрос о возврате денег рассматривался судом в закрытом режиме, об этом ходатайствовала ФСБ. На заседании выяснилось, что Феоктистову предоставлена госохрана.

По словам одного из участников заседания, Феоктистов вновь не сообщил суду, у кого взял деньги. В ходе процесса над Улюкаевым Феоктистов говорил, что деньги ему передал частный инвестор, рассказывали адвокаты экс-министра. РБК со ссылкой на показания Феоктистова в ходе предварительного следствия писал, что деньги на оперативный эксперимент предоставил человек по имени Валерий Михайлов. Но в суде эти материалы не оглашались.

С сентября 2016 г. по март 2017 г. Феоктистов возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого занимал пост заместителя руководителя управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и в этой должности начинал разработку Улюкаева. Сообщалось, что одновременно с увольнением из «Роснефти» Феоктистов утратил и статус прикомандированного сотрудника ФСБ, который ранее сохранял.

В середине апреля Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор Улюкаеву и подтвердил назначенный ему восьмилетний срок и штраф в размере 130,4 млн руб. Улюкаев свою вину не признает, он подал кассационную жалобу на приговор. Сейчас бывший чиновник отбывает наказание в колонии строгого режима в Тверской области.

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