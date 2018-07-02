Суд объявил бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова владельцем $2 млн
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Замоскворецкий суд Москвы в пятницу удовлетворил заявление экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате ему $2 млн наличными, которые главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин передал в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в ходе оперативного эксперимента. Феоктистов, выступавший в этом деле свидетелем обвинения, лично пришел в суд, Улюкаев участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в Твери, где отбывает восьмилетний срок.
Вопрос о возврате денег рассматривался без прессы. Как сообщила судья Лариса Семенова, в суд поступило заявление от замруководителя ФСБ: «Просят в соответствии со ст. 9 закона о государственной охране в целях обеспечения безопасности Феоктистова, которому предоставлена госохрана, провести заседание в закрытом режиме». Согласно этой статье по решению президента госохрана может быть предоставлена членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, федеральным госслужащим «и иным лицам». Феоктистов не является ни парламентарием, ни чиновником (по данным РБК, он работает советником руководителя банка «Пересвет»). С сентября 2016 г. по март 2017 г. Феоктистов возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого занимал пост заместителя руководителя управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и в этой должности начинал разработку Улюкаева. Сообщалось, что одновременно с увольнением из «Роснефти» Феоктистов утратил и статус прикомандированного сотрудника ФСБ, который ранее сохранял.
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