Суд объявил бывшего генерала ФСБ Олега Феоктистова владельцем $2 млн

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Олег Феоктистов (на фото) вернул себе деньги, переданные в качестве взятки Алексею Улюкаеву Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу удовлетворил заявление экс-генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате ему $2 млн наличными, которые главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин передал в качестве взятки бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в ходе оперативного эксперимента. Феоктистов, выступавший в этом деле свидетелем обвинения, лично пришел в суд, Улюкаев участвовал в заседании по видеосвязи из колонии в Твери, где отбывает восьмилетний срок.

Вопрос о возврате денег рассматривался без прессы. Как сообщила судья Лариса Семенова, в суд поступило заявление от замруководителя ФСБ: «Просят в соответствии со ст. 9 закона о государственной охране в целях обеспечения безопасности Феоктистова, которому предоставлена госохрана, провести заседание в закрытом режиме». Согласно этой статье по решению президента госохрана может быть предоставлена членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, федеральным госслужащим «и иным лицам». Феоктистов не является ни парламентарием, ни чиновником (по данным РБК, он работает советником руководителя банка «Пересвет»). С сентября 2016 г. по март 2017 г. Феоктистов возглавлял службу безопасности «Роснефти», а до этого занимал пост заместителя руководителя ​управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и в этой должности начинал разработку Улюкаева. Сообщалось, что одновременно с увольнением из «Роснефти» Феоктистов утратил и статус прикомандированного сотрудника ФСБ, который ранее сохранял.