Экс-министра Алексея Улюкаева этапировали в колонию

Евгений Разумный / Ведомости

Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам лишения свободы, отправили из следственного изолятора в колонию. Об этом изначально сообщили источники агентства городских новостей «Москва», ТАСС и РБК. Никто из них не уточнил, где именно будет отбывать наказание бывший министр.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на запрос «Ведомостей» подтвердила, что Улюкаев этапирован в колонию. Куда именно – не раскрыла, сославшись на персональные данные. Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев на запрос «Ведомостей» не ответил. ФСИН лишь уточнила, что когда Улюкаев прибудет в колонию, то об этом сообщат кому-то из его родственников в течение десяти дней.

В апреле ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников говорил «РИА Новости», что Улюкаева могут отправить в Иркутскую область. Там находится исправительная колония № 3, в которой часто содержат высокопоставленных чиновников, осужденных за коррупцию. По словам Мельникова, сам Улюкаев хотел бы отбывать срок недалеко от Москвы, потому что его родственникам будет тяжело ездить в Иркутск.

В конце мая замруководителя ФСИН Валерий Максименко в интервью газете «Московский комсомолец» говорил, что Улюкаев «гипотетически» может оказаться в той же колонии, что и экс-губернатор Кировской области Никита Белых, также осужденный к восьми годам лишения свободы (Белых пока остается в изоляторе). «Но слишком много должно совпасть, чтобы это произошло», — говорил Максименко. Он также объяснял, что осужденного отправляют отбывать наказание или по месту прописки, или по месту совершения преступления, следствия и суда. «У Улюкаева это одно и то же место — Москва, но в столице нет колоний. Так что подберут место в ближайшем регионе. Белых могут отправить или в Кировскую область, или в ближайшую к Москве, по месту суда и следствия», - рассказывал он.

Восемь лет Улюкаеву: как это было

Улюкаева задержали в ноябре 2016 г. Тогда он занимал пост министра экономического развития. Но после задержания Улюкаева президент Владимир Путин отправил его в отставку «в связи с утратой доверия». Улюкаева обвинили в получении от «Роснефти» взятки в размере $2 млн. Следствие заявило, что чиновник взял деньги за положительное заключение Минэкономразвития, благодаря которому «Роснефть» смогла купить госпакет акций «Башнефти». Сам Улюкаев всегда отрицал вину.

Во время следствия экс-министр находился под домашним арестом. В декабре 2017 г. суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима. Кроме того, Улюкаева оштрафовали на 130 млн руб. и запретили ему занимать управленческие должности в течение восьми лет.

После вынесения приговора Улюкаева поместили в столичное СИЗО «Матросская Тишина». «Тут не так плохо. Я ожидал, что будет хуже», – рассказывал бывший министр после первой ночи в изоляторе. Он также отмечал, что в еде «непривередливый» и сможет «прожить сколько угодно» без передач и посылок. Правозащитник Иван Мельников из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) говорил, что Улюкаев высказал пожелания получать из дома свежий творог и домашнюю выпечку, овощи и фрукты. Передача фруктов и овощей в СИЗО не ограничена, но правила внутреннего распорядка запрещают присылать заключенным творог и домашнюю выпечку, указывал Мельников. В январе Ева Меркачева из ОНК отмечала, что у бывшего министра жалоб нет: «Однако выглядит он весьма грустно».

В апреле 2018 г. суд рассмотрел апелляцию адвокатов Улюкаева. Суд смягчил приговор, но только в одном пункте: снял запрет занимать управленческие должности. Тюремный срок оставили без изменений, приговор оставлен в силе.

Как выглядит Улюкаев после четырех месяцев в «Матросской Тишине»