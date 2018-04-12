Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Улюкаеву

Алексей Улюкаев на заседании в Мосгорсуде Евгений Разумный / Ведомости

Мосгорсуд оставил основную часть приговора Алексею Улюкаеву без изменений. Ранее Замоскворецкий суд приговорил экс-министра экономического развития к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 130,4 млн руб., а также запретил ему в течение восьми лет после освобождения занимать государственные должности. Апелляционная инстанция отменила лишь третью часть наказания.

«Исключить из приговора запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. В остальной части приговор оставить без изменения, а апелляционные жалобы адвокатов - без удовлетворения», – огласил решение суд.

Каким был первый приговор 15 декабря 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в вымогательстве у Сечина $2 млн взятки в обмен на положительное заключение Минэкономразвития для приватизации «Башнефти». Суд назначил бывшему министру наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере 130,4 млн руб. с запретом занимать госдолжности в течение восьми лет после освобождения.

Показания Сечина

На заседание суда, где рассматривалась апелляция защиты Улюкаева, неожиданно приехал главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, который дал показания. По просьбе обвинения – в закрытом режиме. На процессе в Замоскворецком суде Сечин не появлялся, несмотря на статус главного свидетеля обвинения. Руководитель госкомпании четыре раза игнорировал судебные повестки, объясняя это занятостью. Хотя заявление в спецслужбы о вымогательстве Улюкаевым взятки написал со слов Сечина бывший руководитель службы безопасности «Роснефти» генерал ФСБ Олег Феоктистов.

В четверг по итогам допроса Сечин заявил ТАСС, что решение прийти в суд и дать показания было для него делом чести. Он рассказал, что подтвердил суду свои слова о том, что Улюкаев требовал у него взятку за положительное заключение на приватизацию «Башнефти».

Что говорили адвокаты Улюкаев и сам осужденный

Защита Улюкаева требовала отменить обвинительный приговор. После допроса Сечина Улюкаев заявил, что руководитель «Роснефти» изменил первоначальные показания: сообщил, что министр требовал у него взятку не во время игры в бильярд на саммите БРИКС в Гоа, а когда все члены российской делегации шли на одно из мероприятий саммита.

По словам адвоката Тимофея Гриднева, Сечин в суде признал, что Улюкаев ни при каких обстоятельствах не мог влиять на приватизацию «Башнефти». Кроме того, Гриднев усомнился в правдивости заявления Сечина, что Улюкаев вымогал взятку на ходу. «Мне очень трудно себе представить, как, поднимаясь по лестнице в толпе людей на восьмой этаж (это заняло 10 минут, по словам Сечина), Улюкаев вымогает взятку. Показания не проливают свет на произошедшее, а лишь порождают противоречия и неясности. Этого уже достаточно, чтобы приговор отменить», – заявил адвокат.

Экспертиза записи разговора Сечина и Улюкаева не подтверждает, что последний знал, что находится в передаваемой ему сумке, указал Гриднев. «Если бы Сечин сказал: "Здесь два миллиона – бери и пойдем чайку попьем", я бы здесь просил только о снисхождении», – подчеркнул адвокат.

Улюкаев в последнем слове заявил об отсутствии хотя бы одного убедительного доказательства и назвал приговор суда первой инстанции торжеством презумпции виновности. Обвинение построено по принципу «одна бабка сказала», в данном случае – «один мужик сказал, как другой мужик сказал, что третий мужик требовал у него взятку», заявил он. «Ваша честь, у судьи Замоскворецкого суда такая логика – вынести приговор, а потом разберемся, виновен или нет. Ваша честь, "потом" уже настало. Прошу вынести справедливый приговор», – обратился Улюкаев к суду.

Что сказал прокурор

По мнению прокурора Бориса Непорожного, адвокаты не предоставили на суде никаких аргументов в пользу невиновности Улюкаева. Вина экс-министра подтверждается правдивыми показаниями Сечина, которые полностью согласуются с другими объективными показаниями по делу, заключил Непорожный.

Со стороны защиты прозвучало много странного и непонятного, уверен Непорожный. Например, что Улюкаев взял сумку весом 20 кг, не спросив о ее содержимом, потому что думал, что там вино.«Что говорят обычно [при вручении подарочного вина]? Франция, 2017 г., а не «извини, собирали объем». Улюкаев что, просил его вино собрать?» – резюмировал Непорожный.

Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного