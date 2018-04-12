Сечин назвал делом чести решение прийти в суд над Улюкаевым

По его мнению, дело экс-министра дало новый импульс борьбе с коррупцией в России

Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Архивное фото Михаил Метцель / ТАСС

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил ТАСС, что решение прийти в суд и дать показания по делу экс-министра Алексея Улюкаева является для него делом чести.

«Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, как только появилась возможность, я пришел в суд. Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести», – заявил Сечин.

Он уточнил, что пришел в суд, как только появилась возможность. По словам руководителя «Роснефти», благодаря делу Улюкаева борьба с коррупцией в России получила дополнительное развитие.

В четверг Мосгорсуд рассматривает апелляцию Улюкаева на обвинительный приговор суда первой инстанции. Сечин дал показания в закрытом режиме по ходатайству прокуратуры. По итогам допроса он рассказал, что подтвердил суду свои слова о том, что Улюкаев требовал у него взятку за положительное заключение на приватизацию «Башнефти». «В целом могу сказать, что я подтвердил в ходе заседания суда свою позицию о том, что Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал. По сути, сегодня и защита, и сам Улюкаев уже не задавали вопросов про вино и про какие-то отвлекающие от сути дела моменты», – сказал Сечин.

На прениях сторон после допроса Сечина Улюкаев заявил, что руководитель «Роснефти» изменил первоначальные показания: сообщил, что министр требовал у него взятку не во время игры в бильярд на саммите БРИКС в Гоа, а когда все участники саммита шли на мероприятие.

По словам адвоката Тимофея Гриднева, даже Сечин в суде признал, что Улюкаев ни при каких обстоятельствах не мог влиять на приватизацию «Башнефти». Сечин сказал, что Улюкаев потребовал у него взятку, когда они шли на второй этаж по лестнице, в процессе движения, указал адвокат. «Мы не всем показаниям доверяем, но в данном случае он встал на позиции защиты», – отметил Гриднев.

«Таким образом, вы полностью лишены совокупности предыдущих доказательств, – обратился Гриднев к гособвинению. – Вы сначала докажите, что он (Улюкаев. – «Ведомости») требовал [взятку], а потом говорите, что получал. А у вас сегодня требования нет. Есть показания двоих людей, поднимавшихся по лестнице на второй этаж».

«Мне очень трудно себе представить, как, поднимаясь по лестнице в толпе людей на восьмой этаж (это заняло 10 минут, по словам Сечина), Улюкаев вымогает у Сечина взятку. Показания Сечина не проливают свет на произошедшее, а лишь порождают противоречия и неясности. Этого уже достаточно, чтобы приговор отменить», – резюмировал защитник.

В середине декабря 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в вымогательстве и получении $2 млн взятки от Сечина, назначив бывшему министру экономического развития наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере 130,4 млн руб. По данным следствия, Улюкаев потребовал у Сечина деньги в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти». Заявление в спецслужбы о вымогательстве Улюкаевым взятки написал со слов Сечина экс-руководитель службы безопасности «Роснефти» генерал ФСБ Олег Феоктистов. Сечин четыре раза не явился на процесс в Замоскворецком суде, несмотря на повестки. Руководитель госкомпании объяснил это занятостью на работе.

Как выглядит Улюкаев после четырех месяцев в следственном изоляторе