Как выглядит Улюкаев после четырех месяцев в следственном изоляторе
Мосгорсуд в четверг рассматривает апелляцию экс-министра на приговор
Мосгорсуд 12 апреля рассматривает апелляцию защиты на приговор Улюкаеву. 15 декабря 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн. Помимо восьми лет колонии, Улюкаева также обязали выплатить штраф в размере 130 млн руб.
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Московском городском суде перед рассмотрением апелляции защиты на приговор
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Московском городском суде перед рассмотрением апелляции защиты на приговор
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Московском городском суде перед рассмотрением апелляции защиты на приговор
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев в Московском городском суде перед рассмотрением апелляции защиты на приговор
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Защита Улюкаева в апелляционной жалобе попросила отменить обвинительный приговор и оправдать экс-министра. Адвокаты мотивировали это тем, что доказательства вины Улюкаева носят неполный характер – он был лишен возможности задать вопросы главному свидетелю обвинения Сечину
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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин будет допрошен в Мосгорсуде по делу Алексея Улюкаева, заявил прокурор
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Защита настаивала на том, чтобы допрос Сечина был открытым, но суд поддержал ходатайство обвинения о допросе руководителя госкомпании в закрытом режиме
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