Как выглядит Улюкаев после четырех месяцев в следственном изоляторе

Евгений Разумный / Ведомости

Мосгорсуд 12 апреля рассматривает апелляцию защиты на приговор Улюкаеву. 15 декабря 2017 г. Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн. Помимо восьми лет колонии, Улюкаева также обязали выплатить штраф в размере 130 млн руб.

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