Сечин дал показания в суде по делу Улюкаева

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин Евгений Разумный / Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин дал показания в Мосгорсуде на процессе по делу экс-министра Алексея Улюкаева. Сечин давал пояснения суду в течение более полутора часов и в закрытом режиме. По завершении допроса журналистов снова пустили в зал заседаний, передают корреспонденты «Ведомостей».

После допроса Сечина суд решил не проверять другие доказательства, которые рассматривались на процессе в Замоскворецком суде Москвы. Адвокаты Улюкаева попросили судью о перерыве, так как их позиция была построена до явки Сечина в суд. Суд объявил перерыв до 14.30.

В четверг, 12 апреля, Мосгорсуд рассматривает апелляцию Улюкаева на приговор Замоскворецкого суда, который назначил ему восемь лет колонии строгого режима. В начале заседания адвокаты экс-министра попросили суд отменить приговор и оправдать Улюкаева, мотивировав это тем, что представленные в суде первой инстанции доказательства вины носили неполный характер из-за неявки Сечина. Защита попросила вызвать Сечина в суд, ходатайство поддержала сторона обвинения. Неожиданно выяснилось, что руководитель «Роснефти» уже прибыл и готов дать показания.

В середине декабря 2017 г. Замоскворецкий райсуд признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от Сечина, назначив бывшему министру экономического развития наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере 130,4 млн руб. По данным следствия, Улюкаев потребовал у Сечина деньги в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти».

Спецслужбы начали разрабатывать Улюкаева после заявления бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти» генерала ФСБ Олега Феоктистова, которое он написал со слов Сечина. Феоктистов выступил в суде на закрытом от прессы заседании. Сечин так и не появился в Замоскворецком райсуде несмотря на четыре повестки о вызове на процесс. Письменные показания Сечина, которые он давал во время предварительного следствия, также не были оглашены в суде.

Как выглядит Улюкаев после четырех месяцев в следственном изоляторе