Сечин приехал в суд над Улюкаевым

Евгений Разумный / Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин будет допрошен сегодня в Мосгорсуде по делу Алексея Улюкаева. Руководителя госкомпании допросят в закрытом режиме. Сечин уже явился в суд.

Мосгорсуд в четверг, 12 апреля, начал рассматривать апелляцию на приговор бывшему министру экономического развития, приговоренному судом первой инстанции к восьми годам колонии строгого режима.

Защита Улюкаева в апелляционной жалобе попросила отменить обвинительный приговор и оправдать экс-министра. Адвокаты мотивировали это тем, что доказательства вины Улюкаева носят неполный характер – он был лишен возможности задать вопросы главному свидетелю обвинения Сечину. Прокуратура выступила за оставление приговора без изменений.

Гособвинитель сообщил, что Сечин прибыл в суд. Прокуратура ходатайствовала о допросе руководителя «Роснефти» в закрытом режиме, объяснив это необходимостью сохранения коммерческой тайны компании. Защита настаивала на том, чтобы допрос был открытым. Суд поддержал ходатайство прокуратуры.

Замоскворецкий суд четыре раза вызывал Сечина на процесс в качестве свидетеля, однако руководитель «Роснефти» отказался приходить, сославшись на занятость. В сентябре 2017 г. Сечин заявлял, что считает Улюкаева виновным. «Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам погрузил его в машину и сам уехал. В соответствии с Уголовным кодексом, это преступление. Тут не о чем даже говорить», – говорил Сечин.

15 декабря 2017 г. Замоскворецкий суд признал Улюкаева виновным в получении $2 млн взятки от Сечина, назначив экс-министру экономического развития наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в размере 130 млн руб.

Спецслужбы начали разрабатывать Улюкаева после заявления бывшего руководителя службы безопасности «Роснефти» генерала ФСБ Олега Феоктистова, которое он написал со слов Сечина. Феоктистов выступил в суде на закрытом от прессы заседании, из-за неявки Сечина он стал основным свидетелем обвинения на процессе. Руководитель «Роснефти» отмечал, что не возражает против оглашения своих показаний, которые он давал во время предварительного следствия. Однако эти показания в суде озвучены не были. Президент Владимир Путин на пресс-конференции 14 декабря замечал, что Сечин «мог бы и прийти».

По данным следствия, Улюкаев потребовал у Сечина деньги в обмен на положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти». Адвокаты экс-министра доказывали, что это была провокация – Улюкаев не знал, что именно находилось в переданной ему сумке, а требовать вознаграждения уже после окончания приватизации – вообще бессмысленно. Судья Лариса Семенова с ними не согласилась, признав доказательства достаточными для вывода о виновности Улюкаева. Замоскворецкий райсуд также не нашел в действиях сотрудников ФСБ «искусственного создания картины преступления».

Алексей Улюкаев в Мосгорсуде