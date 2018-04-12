Игорь Сечин выбил главный козырь у защиты

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Игорь Сечин давал показания на процессе над Алексеем Улюкаевым (на фото) в закрытом режиме Евгений Разумный / Ведомости

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, которого в прошлом году несколько раз вызывали в Замоскворецкий суд как главного свидетеля по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, внезапно дал показания: в четверг он выступил в Мосгорсуде на рассмотрении апелляции на вынесенный в декабре 2017 г. приговор – восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 130 млн руб. Сечин давал показания более полутора часов, но в закрытом режиме: суд согласился, что часть имеющих отношение к делу данных о приватизации акций «Башнефти» составляет коммерческую тайну.

После допроса Сечин ускользнул от репортеров, дежуривших в Мосгорсуде, но поговорил с агентством ТАСС. Участие в судебном заседании и дача показаний были делом чести, объяснил свидетель: «Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, как только появилась возможность, я пришел в суд». Сечин сообщил, что подтвердил в суде свою позицию, что Улюкаев требовал от него незаконное вознаграждение: «Сам обозначил его сумму, сам приехал за ним и сам уехал. По сути, сегодня и защита, и сам Улюкаев уже не задавали вопросов про вино и про какие-то отвлекающие от сути дела моменты». Благодаря делу Улюкаева борьба с коррупцией в России получила дополнительное развитие, уверен он.

Явка в суд Сечина стала полной неожиданностью для Улюкаева и его защиты. После допроса свидетеля адвокаты бывшего министра попросили о перерыве до пятницы: их позиция была построена в основном на отсутствии в деле показаний главного свидетеля, ее требовалось срочно пересмотреть. Суд дал им полтора часа. Этого времени адвокатам хватило, чтобы разобрать показания Сечина буквально по косточкам. И журналистам стало известно, о чем главный свидетель рассказал суду, со слов адвокатов.

Главной новостью оказалось изменение показаний Сечина, данных следствию, в части обстоятельств, при которых подсудимый вымогал у него $2 млн. Замоскворецкий суд установил, что взятку за содействие в приватизации «Башнефти» Улюкаев требовал у Сечина, когда тот играл на бильярде с предправления ВТБ Андреем Костиным на Гоа (Индия) во время саммита БРИКС.

Перемена мест

Теперь Сечин, по словам адвоката Тимофея Гриднева, сообщил, что разговор произошел позднее, когда участники саммита поднимались по лестнице в зал по приглашению президентской службы протокола. Улюкаев счел необходимым сказать суду, что чиновников и бизнесменов организаторы саммита вели в зал разными путями и пересечься с Сечиным на лестнице он мог разве что на минуту.