Политика / Безопасность и право Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Улюкаеву. Как это было Экс-министр впервые появился на публике после четырех месяцев заключения {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» 12.04.18