Прокуратура потребовала взыскать ущерб с фигурантов дела о растрате в Роскомнадзоре
Генпрокуратура требует взыскать с пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и других фигурантов дела о растрате в Роскомнадзоре более 58 млн руб. ущерба, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Артура Большакова.
Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о растрате более 58 млн руб. в Роскомнадзоре. Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество). Позже СКР переквалифицировал обвинение на ст. 160 УК (растрата). Фигурантами уголовного дела являются 14 человек, среди них Ампелонский, начальник правового управления Роскомнадзора Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков, а также гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева. Ампелонский, Едидин и Весельчаков находятся под домашним арестом, Звягинцева — под подпиской о невыезде. Статус остальных фигурантов дела неизвестен. Следствие считает, что государству был нанесен ущерб из-за фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.
Представляющий интересы Ампелонского адвокат Сергей Седаков заявил, что его подзащитный ознакомился с данным иском. «Я самого иска не видел», — сказал он, отметив, что Ампелонскому вменяют два эпизода растраты.