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Суд арестовал обвиняемого в избиении сотрудника Росгвардии на акции 9 сентября

Хамовнический суд Москвы отправил под арест 24-летнего Виктора Федосеева, который обвиняется в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции против повышения пенсионного возраста в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил арестовать Федосеева до 9 ноября 2018 г. По версии следствия, он на акции ударил сотрудника Росгвардии. Теперь Федосееву вменяется применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья. Это наказывается штрафом до 200 000 руб. или в размере зарплаты осужденного до 18 месяцев, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до пяти лет.

Следствие попросило арестовать Федосеева, потому что он может скрыться, оказать давление на свидетелей и помешать расследованию: он имеет регистрацию в Хабаровске, в Москве постоянного места жительства нет, также он не работает. Вина Федосеева подтверждается показаниями потерпевшего, видеозаписями, вещественными доказательствами и иными собранными материалами, при задержании он оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, отметил следователь. Сам Федосеев от дачи показаний отказался. Это было не сопротивление, а сопротивление, сказал адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин. Он также подчеркнул, что Федосеев получил черепно-мозговую травму в момент задержания.

В воскресенье, 9 сентября, в Москве и других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Их организовал политик Алексей Навальный и его сторонники. При задержаниях в некоторых городах полиция применяла силу. Митингующих «волокли по асфальту, роняли на землю, тащили по лестнице», сообщало «ОВД-инфо». Полиция действовала строго в соответствии с законодательством, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы. Фотографии