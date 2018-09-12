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Политика
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Россотрудничество обещает активизировать работу в соцсетях в США

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Россотрудничество намерено разработать программу активизации работы в соцсетях в США. Об этом рассказала руководитель агентства Элеонора Митрофанова в интервью РБК. Задачей Россотрудничества она назвала формирование «дружелюбного отношения к России», в том числе и через расширение аудитории агентства.

«Мы сейчас как раз пытаемся понять, как нам увеличить охват в социальных сетях. Ведь кто-то подписался, кто-то нет. Возможно, нам нужно привлекать блогеров, популярных людей, которые бы писали замечательные вещи о России современным языком. Мы сейчас работаем, будем с профессионалами разрабатывать всю эту программу», — рассказала Митрофанова. Целевой аудиторией Россотрудничества станут простые граждане. Митрофанова признает, что изменить отношение западных политиков к России будет сложнее.

Из опубликованного опроса агентства Gallup следует, что 58% американцев считают важными попытки улучшить отношения с Россией. За жесткие дипломатические или экономические меры выступают 36%. В 1994 г. за улучшение отношений с Россией выступало 76% американцев, против — 20%, сообщает агентство.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Бизнес
Новости

«Роснефть» и Beijing Gas планируют строить в России газовые автозаправки

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Соглашение об условиях создания совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) подписали «Роснефть» и Beijing Gas Group Company Limited в рамках Восточного экономического форума. Об этом сообщается в пресс-релизе «Роснефти».

Компании намерены построить в России более 160 АГНКС. Стороны обсуждают возможность использования в качестве топлива СПГ.

«Мы рассчитываем, что опыт Beijing Gas по строительству и эксплуатации АГНКС на конкурентном рынке Китая поможет в реализации подобного проекта в России», - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина. Он выразил надежду на углубление стратегического партнерства с Beijing Gas

Beijing Gas Group Company Limited работает в области поставки природного газа, строительства газовой инфраструктуры и электрогенерации в Пекинском регионе. Она управляет более чем 20 газовыми проектами в Китае, ей принадлежит морской терминал по хранению и перевалке СУГ в Гуадао проектной мощностью 6 млн т в год.

Летом 2017 г. «Роснефть» и Beijing Gas закрыли сделку по продаже китайской компании 20% акций ПАО «Верхнечонскнефтегаз». Цена приобретенной доли составила около $1,1 млрд.

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Бизнес
Новости

Компании из «списка Белоусова» могут инвестировать в проекты РЖД

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Компании из «списка Белоусова» могут инвестировать в проекты «Российских железных дорог» (РЖД), сообщил журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума (его слова приводит ТАСС). Министр добавил, что возможно финансирование как новых проектов, так и уже входящих в инвестиционную программу РЖД.

В свою очередь вице-премьер Максим Акимов заявил, что идея о финансировании проектов РЖД компаниями из «списка Белоусова» достойна обсуждения и «имеет смысл».

В июле помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их доходов, полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, — свыше 500 млрд руб.

На встрече с руководителями этих компаний было решено, что налоги для бизнеса увеличены не будут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. На прошлой неделе Белоусов сообщил, что компании уже представили инвестиционные проекты на 6 трлн руб.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

Бизнес
Новости

«Газпром» и Mitsui подписали меморандум по «Балтийскому СПГ»

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Руководители «Газпрома» и японской Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ» на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. «Сегодня «Газпром» и Mitsui подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому будут рассмотрены возможности сотрудничества по проекту», — сказал журналистам предправления «Газпрома» Алексей Миллер.

По словам Миллера, Япония традиционно является крупнейшим покупателем СПГ «Газпрома»: в 2017 г. на нее пришлось порядка 36% от общего объема продаж.

Проект «Балтийский СПГ» подразумевает строительство в Ленинградской области (в Усть-Луге) завода по производству до 10 млн т сжиженного газа в год. В прошлом году «дочка» «Газпрома» – «Газпром СПГ Санкт-Петербург» – и Royal Dutch Shell подписали договор о выполнении совместного технико-экономического исследования по проекту. Mitsubishi и Mitsui ранее уже выражали интерес стать младшими партнерами в проекте.

Выбор редактора
Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал об уходе Игоря Буланцева с поста руководителя «Сбербанк CIB»

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Руководитель «Сбербанк CIB», оказывающего услуги корпоративного кредитования, Игорь Буланцев уйдет со своего поста до конца года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Отставка станет следствием перестройки работы Сбербанка с корпоративными клиентами и интеграцией блоков «Корпоративный бизнес» и «Сбербанк CIB». Ответственным за объединение назначен руководитель блока «Корпоративный бизнес» Анатолий Попов. Ранее в Сбербанке заявляли, что Буланцев продолжит свою работу под его руководством.

В пресс-службе Сбербанка опровергают возможный уход Буланцева: «Данная информация не соответствует действительности». Сам топ-менеджер заявил, что ему «нечего добавить». «До выхода на новое место работы или хотя бы появления определенности с ним анонсировать свой уход не захочет ни один топ-менеджер», — поясняет собеседник издания. Ясности с новым местом работы у Буланцева, по словам источников, пока нет.

До Сбербанка Буланцев работал на позиции предправления Нордеа-банка. Принять корпоративную культуру Сбербанка после работы в западной структуре ему оказалось непросто, отмечают собеседники. При этом «Сбербанк CIB» под его руководством не демонстрировал «никакого внушительного результата», отмечает источник в банке. В первом полугодии 2018 г. выручка от оказания услуг и комиссионные доходы составили 862 млн руб. – на 6% ниже аналогичного показателя прошлого года, следует из отчетности банка. За отчетный период убыток «Сбербанк CIB» составил 1,5 млрд руб.

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Бизнес
Новости

Евтушенков назвал число претендентов на «Детский мир»

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АФК «Система» обсуждает продажу контрольного пакета в ПАО «Детский мир» с 12 потенциальными покупателями, в том числе зарубежными, сообщил основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков на Восточном экономическом форуме.

«Там 12 номинантов. Кто больше даст, тому и продадим», — передал слова Евтушенкова «Интерфакс».

В конце июля АФК высвободила из залога у Газпромбанка контрольный пакет «Детского мира», рефинансировав заем за счет 5 млрд руб. собственных средств и еще 15 млрд руб., привлеченных у банка «Открытие». В начале августа «Коммерсантъ» написал, что один из претендентов на контрольный пакет «Детского мира» — структуры российского сенатора Сулеймана Керимова.

«Детский мир» – крупнейший российский ритейлер детских товаров. АФК «Система» – основной владелец компании с долей в 52,1%. Еще 14,03% ритейлера находятся у Российско-китайского инвестиционного фонда, остальное – в свободном обращении.

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Бизнес
Новости

Генпрокурор Чайка рассказал о «кознях» братьев Магомедовых

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Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы мешали иностранному предпринимателю Мишелю Литваку инвестировать в портовую инфраструктуру Краснодарского края. Об этом рассказал на Восточном экономическом форуме генеральный прокурор Юрий Чайка.

«Инвестор, француз, фамилия его Литвак, хотел инвестировать в Краснодарский край несколько миллиардов долларов на развитие портовой инфраструктуры и так далее. Братья Магомедовы выступали за то, чтобы за счет государственного ресурса создавать эту инфраструктуру, и строили всякие козни этому человеку», — рассказал Чайка (его цитирует «Интерфакс»).

По словам генпрокурора, французский предприниматель обратился с жалобой в прокуратуру. «Мы все эти вопросы сняли, решили», — добавил Чайка.

ЗАО «Таманьнефтегаз» (входит в группу компаний «ОТЭКО» Мишеля Литвака) является оператором Таманского перегрузочного комплекса сжиженных углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, «ОТЭКО» строит в порту «Тамань» терминальный комплекс по перевалке навалочных грузов (уголь, железная руда, минудобрения и сера) мощностью 35 млн т в год.

В 2016 г. президент Владимир Путин поручил Министерству транспорта обеспечить условия для скорейшей выдачи разрешения «ОТЭКО» на строительство железнодорожных подходов к морскому порту «Тамань».

Братья Магомедовы с 30 марта находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Сами они вину отрицают. Зиявудин и Магомед Магомедовы занимают девятое место в списке богатейших семей России по версии Forbes. Их состояние оценивается в $1,4 млрд.

Богатейшие семьи России по версии Forbes

Политика
Новости

Греф увидел неизбежность повышения пенсионного возраста в макроэкономике

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Альтернатив повышению пенсионного возраста нет уже по макроэкономическим соображениям, заявил сегодня президент Сбербанка Герман Греф. «Я не вижу альтернатив повышению пенсионного возраста», — сказал Греф на Восточном экономическом форуме.

«Альтернативы не в плане политического популизма, а в плане повышения соотношения средней пенсии и средней заработной платы, — пояснил он. — Макроэкономика даже, если посмотреть на перспективы 2030 г., радикальным образом меняется по сравнению с тем, что мы видим сегодня». Он отметил, что соотношение пенсионеров и работающих меняется, поэтому необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы повысить уровень пенсии.

Греф уже не раз защищал свою позицию по пенсионной реформе. В июне после общего собрания акционеров Сбербанка он заявил, что люди в среднем живут дольше и лучше, поэтому выход на пенсию целесообразно отодвинуть. Еще до принятия решения о повышении пенсионного возраста Греф говорил, что его нужно квалифицированно объяснить населению. «Из-за плохих разъяснений этих мер они не поддерживаются большинством. Хотя если хорошо проработать реформу и разъяснить людям ситуацию, то и на эту реформу можно получить вотум доверия», — говорил президент Сбербанка.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

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Бизнес
Новости

Иванов предложил DP World участвовать в управлении портом Тамань

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Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил арабскому портовому оператору DP World принять участие в управлении портом Тамань, сообщает «РИА Новости».

«Вы готовы туда войти и управлять непосредственно причалами, многочисленными, которые там уже построены? Предложение», — сказал Иванов на сессии Восточного экономического форума, обращаясь к присутствующему там члену правления DP World Russia Сергею Чемарда.

В 2016 г. DP World Russia и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о создании совместного предприятия DP World Russia, в котором портовому оператору принадлежит – 80%. СП заявляло о намерении инвестировать в российскую портовую инфраструктуру до $2 млрд.

Год назад стало известно об интересе DP World к приобретению 35-40% акций транспортной группы Fesco. В сентябре 2017 г. ФАС получила соответствующее ходатайство от DP World. Оператор сохраняет интерес к покупке акций компании, заявил накануне президент Fesco Александр Исурин. «DP World была интересна инвестиция в Fesco. Этот интерес у них сохранился, но нет разрешения правительственной комиссии. Сделка была снята с рассмотрения, но в ней не было отказано», - пояснил он.

Влияние ареста миллиардера, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова на судьбу сделки в ФАС не комментируют. Сейчас «Сумма» готовится к продаже своей доли в Fesco (32,5%).

Выбор редактора
Авто
Новости

РФПИ изучает возможность совместных проектов с «Ситимобил»

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) изучает возможность совместных проектов с сервисом заказа такси «Ситимобил». Об этом сообщил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы стали недавно изучать эту возможность в связи с наличием расхождений в ценовых параметрах с "Яндексом"», — пояснил Дмитриев (его цитирует ТАСС).

Кроме того, РФПИ сохраняет планы инвестировать в совместное предприятие (СП) «Яндекс.Такси» и Uber. «Интерес мы сохраняем, но у нас есть значимые разногласия по оценке этого бизнеса. Соответственно, будем смотреть, получится у нас или нет», — сказал Дмитриев.

Ранее сообщалось, что РФПИ договорился с «Яндексом» об инвестициях в СП «Яндекс.Такси» и Uber. Размер инвестиций не уточнялся.

Слияние «Яндекс.Такси» с Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии завершилось в феврале текущего года. «Яндекс» инвестировал в новую компанию $100 млн и получил около 59,3% СП. Инвестиции Uber составили $225 млн, ему принадлежат 36,9% компании. Совместный бизнес оценен более чем в $3,8 млрд. Гендиректором новой компании стал Тигран Худавердян, ранее возглавлявший «Яндекс.Такси».

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

Бизнес
Новости

Министр энергетики России призвал к сотрудничеству с США

Ведомости
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Россия и США должны сотрудничать для обеспечения энергобезопасности в мире. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак на сессии Восточного экономического форума.

«Россия и США являются крупнейшими энергетическими державами, и, безусловно, для обеспечения энергетической безопасности нам нужно сотрудничать, чтобы энергетика — основа экономики и ее драйвер — развивалась, обеспечивая улучшение качества жизни людей», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее стало известно о предстоящей встрече Новака с министром энергетики США Риком Перри, которая запланирована на 13 сентября в Москве. Перри станет первым высокопоставленным чиновником США, прибывающим в Россию, после встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля. С Новаком Перри встречался в конце июня, когда российский министр прилетал в США. Тогда речь шла о работе американских энергетических компаний в России в условиях санкций. В преддверии встречи Перри заявлял, что он «поддается разговорам о налаживании отношений с Россией».

В Москве у Перри также запланирована встреча с первым вице-премьером и министром финансов России Антоном Силуановым, сообщал ТАСС со ссылкой на источник, близкий к организации визита.

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Бизнес
Новости

«Новатэк» и Росатомфлот намерены строить ледоколы на сжиженном газе

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«Новатэк» и «Росатомфлот» будут строить флот ледоколов, использующих сжиженный газ в качестве топлива. Об этом сегодня на Восточном экономическом форуме рассказал коммерческий директор «Новатэка» Лев Феодосьев.

«Мы — "Новатэк" с "Росатомфлотом" — только утром в присутствии заместителя председателя правительства Акимова подписали соглашение о намерениях совместно развивать — строить ледокольный флот на СПГ», — отметил он. Такие ледоколы, уступая по автономности атомным ледоколам, смогут обеспечивать судоходство.

По словам коммерческого директора «Новатэка», в начале проекта «Ямал СПГ» партнеры рассчитывали на его работу 5 месяцев в году на восток по Северному морскому пути и 7 месяцев — на запад. Однако сейчас компания видит реальную возможность увеличить окно поставок на восток.

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