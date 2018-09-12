Политика

Новости

Россотрудничество обещает активизировать работу в соцсетях в США

Россотрудничество намерено разработать программу активизации работы в соцсетях в США. Об этом рассказала руководитель агентства Элеонора Митрофанова в интервью РБК. Задачей Россотрудничества она назвала формирование «дружелюбного отношения к России», в том числе и через расширение аудитории агентства.

«Мы сейчас как раз пытаемся понять, как нам увеличить охват в социальных сетях. Ведь кто-то подписался, кто-то нет. Возможно, нам нужно привлекать блогеров, популярных людей, которые бы писали замечательные вещи о России современным языком. Мы сейчас работаем, будем с профессионалами разрабатывать всю эту программу», — рассказала Митрофанова. Целевой аудиторией Россотрудничества станут простые граждане. Митрофанова признает, что изменить отношение западных политиков к России будет сложнее.

Из опубликованного опроса агентства Gallup следует, что 58% американцев считают важными попытки улучшить отношения с Россией. За жесткие дипломатические или экономические меры выступают 36%. В 1994 г. за улучшение отношений с Россией выступало 76% американцев, против — 20%, сообщает агентство.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США