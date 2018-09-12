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Участник Pussy Riot Петр Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина, подтвердив эту информацию и «Ведомостям». Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках.

По словам Никульшиной, которую цитирует «Медуза», Верзилов почувствовал недомогание накануне днем, 11 сентября, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против нее. Приехав домой, Верзилов лег спать, а когда вечером Никульшина пришла домой, то сказал, что начинает терять зрение. В следующие два часа, по воспоминаниям девушки, состояние Верзилова ухудшалось в геометрической прогрессии – он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. «Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества». Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», – рассказала Никульшина.

Девушка сообщила, что врачи отказываются сообщать ей диагноз Верзилова и подробности его состояния, ссылаясь на то, что статус гражданской жены не дает ей таких прав. «Медуза» пишет, что вечером 12 сентября в больницу приезжала и мать Верзилова, однако ее также не пустили к сыну.

В токсикореанимационном отделении больницы им. Бахрушиных отказались говорить по телефону корреспонденту «Ведомостей», есть ли среди пациентов Верзилов и в каком он состоянии.

О Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в Храме Христа Спасителя. Двое ее участниц – Надежда Толоконникова и Мария Алехина – получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка Екатерина Самуцевич – условное наказание. Верзилов был продюсером группы и активно занимался освещением дела, сумев привлечь внимание многих зарубежных политиков и музыкантов.

В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира