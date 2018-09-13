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Симоньян рассказала о встрече с подозреваемыми в отравлении Скрипалей

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 12 сентября встречалась с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых британские спецслужбы подозревают в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Не знаю, с кем вы провели вчерашний вечер, а я провела его с Петровым и Бошировым. Не шучу», — написала Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, при встрече она попросила Петрова и Боширова «показать паспорта, а потом спросила: «Вы кто?». Симоньян рассказала, что Петров и Боширов сами связались с ней. Интервью у них главный редактор RT брала сама, поскольку, по ее словам, Петров и Боширов отказались разговаривать с другими журналистами. Интервью пока не опубликовано.

Великобритания 5 сентября назвала имена подозреваемых в отравлении Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон не исключает, что это ненастоящие имена. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ». Приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России, заявила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

В среду президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума прокомментировал эту информацию. Путин рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил президент.

Путин призвал Петрова и Боширова обратиться к СМИ и рассказать о себе. «Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех», — заявил президент.

Скрипали были обнаружены без сознания в британском городе Солсбери в марте. Спустя неделю Лондон заявил, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинил Москву в причастности к происшедшему. Россия все обвинения отвергала. Великобритания, США, а также 21 европейская страна в ответ на отравление Скрипалей выслали российских дипломатов. Власти России ответили зеркально.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей