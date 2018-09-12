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Как Владимир Путин закрыл тему российского следа в Солсбери

Тех, кого в Лондоне считают отравителями из ГРУ, у президента — гражданские лица, которые не сделали «ничего криминального»
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Целую неделю официальные и неофициальные выразители мнения Кремля в пух и прах громили улики и заявления британской полиции, прокуратуры и премьера, подозревающих двух россиян, въехавших в Британию под именами Александр Петров и Руслан Боширов, в отравлении бывшего двойного агента ГРУ и его дочери боевым нервно-паралитическим ядом. В среду на обвинения ответил Владимир Путин, первым из российского руководства дав скупые, но все же содержательные ответы.

Ответ президента, по сути, закрывает для Москвы тему российского следа. Во-первых, российские власти («мы» у Путина – без конкретизации, но как бы и от имени спецслужб) не бездействовали, безнадежно ожидая официальных запросов Лондона, а «искали и нашли» Петрова и Боширова и теперь «мы знаем, что это за люди». Во-вторых, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В-третьих, в их действиях, по словам Путина, «ничего особенного и криминального нет» – т. е. причастными к отравлению в Солсбери глава государства их не считает.

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