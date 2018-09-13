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ЦИК покинул куратор выборов за рубежом

Член ЦИК России Василий Лихачев (назначен в комиссию президентом) подал заявление об отставке. Эту информацию он подтвердил «Ведомостям».

По словам Лихачева, такое решение он принял, так как считает поставленные перед ним задачи выполненными, а до выборов 2021 г. объем стоящих перед ним задач остается крайне ограниченным.

О предстоящем увольнении Лихачева писал РБК. В ЦИК Лихачев курировал вопросы, связанные с международной деятельностью, в частности организацию голосования россиян, находящихся за рубежом, отношения с иностранными избирательными органами и международными наблюдателями.

Лихачев надеется, что сможет более активно и плодотворно работать на другом участке, но на какую работу он перейдет — пока неизвестно. «Пока я собираюсь в отпуск», — сказал Лихачев. По его словам, председатель ЦИК Элла Памфилова уже подписала соответствующее заявление.

Действующий состав ЦИК сформирован в марте 2016 г., по пять человек в состав комиссии назначают президент, Госдума и Совет Федерации. Лихачев назначен по президентской квоте. Это значит, что закрывать образовавшуюся вакансию будет также глава государства.