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РБК узнал о скором увольнении из ЦИК куратора выборов за рубежом

Бывший депутат Госдумы и заместитель министра юстиции Василий Лихачев, курирующий в Центризбиркоме выборы за рубежом, покинет комиссию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и два собеседника, близких к ЦИК. Лихачев от комментариев отказался.

По данным издания, Лихачев написал заявление об отставке из-за не сложившихся рабочих отношений с председателем комиссии Эллой Памфиловой. Источники РБК не уточнили, предъявляло ли руководство Центризбиркома претензии к работе Лихачева. Один из собеседников издания сообщил, что Кремль пытался убедить Лихачева остаться в ЦИК, но он отказался. По данным другого источника, члену Центризбиркома уже нашли новую работу, несвязанную с госслужбой. Ожидается, что перевод Лихачева на новую работу состоится в течение трех недель.

Лихачев в 1990-е годы был вице-президентом Татарстана, возглавлял госсовет республики, затем занял пост зампредседателя Совета Федерации. В 2003 г. стал советником президента Ингушетии, через год вернулся в Совет Федерации на должность зампредседателя комитета по международным делам. В 2010 г. Лихачев стал замминистра юстиции, в 2011 г. — депутатом Госдумы.

Назначение в ЦИК Лихачев получил в 2016 г. по президентской квоте. В Центризбиркоме отвечает за международные контакты, а также курирует несколько регионов — Нижегородскую, Омскую, Самарскую и Ростовскую области.