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Британский МИД ответил на интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей

МИД Великобритании отреагировал на интервью подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, вышедшее в эфире Russia Today. Согласно заявлению Foreign Office, Александр Петров и Руслан Боширов, вопреки их словам, являются сотрудниками ГРУ, а само интервью – очередной попыткой России скрыть правду.

«Полиция и прокуратура Великобритании назвали этих людей главными подозреваемыми в отравлении в Солсбери. Правительству ясно, что они являются сотрудниками российской военной разведки – ГРУ – и использовали крайне ядовитое, незаконное химическое оружие на улицах нашей страны. Мы неоднократно просили Россию дать разъяснения по поводу мартовских событий в Солсбери. Сегодня – уже не в первый раз – они ответили фальсификациями и ложью», – говорится в заявлении британского МИДа.

Сегодня на RT вышло интервью Петрова и Боширова главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы, не имеют никакого отношения к ГРУ, а являются предпринимателями средней руки.

В начале сентября прокуратура и полиция Великобритании назвали Петрова и Боширова подозреваемыми в отравлении Скрипалей 4 марта. По этим данным, их видели близ дома Скрипалей в день отравления, а в их гостиничном номере нашли следы яда «Новичок». Британские СМИ позднее сообщили, что подозреваемые являются частью группы ГРУ по спецоперациям за рубежом и не раз выезжали в другие страны в этом качестве. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также назвала их офицерами ГРУ. По ее мнению, они действовали по приказу на «высоком уровне» руководства России. Россия сочла такие обвинения недопустимыми.

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил он. Путин призвал Петрова и Боширова «куда-нибудь прийти» – к примеру, выступить в СМИ.