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Мэй сочла оскорблением заявления из России по делу Скрипалей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сочла оскорбительными заявления, прозвучавшие сегодня из России в связи с «делом Скрипалей».

«По данному делу Россия отреагировала оскорбительно, — цитирует премьера Skynews. — Ложь и явные выдумки в этом интервью (подозреваемых) российскому телеканалу, спонсируемому государством, — это оскорбление здравого смысла. Но важнее то, что они глубоко оскорбительны для жертв и близких пострадавших от этой ужасной атаки».

Мэй констатировала, что иного от России и не ждали. «К сожалению, это то, что мы привыкли ожидать... Полиция собрала очень ясные улики против этих двух человек (предполагаемых отравителей). Их разыскивают, и мы сделаем все, чтобы гарантировать: их задержат и привлекут к ответственности в Соединенном Королевстве, если они когда-либо сделают хоть шаг за пределы России», — сказала премьер.

Сегодня телеканал RT показал интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания считает офицерами ГРУ и отравителями Скрипалей. Они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы, не имеют никакого отношения к ГРУ, а являются предпринимателями средней руки.

В начале сентября прокуратура и полиция Великобритании назвали Петрова и Боширова подозреваемыми. По данным следствия, они были у дома Скрипалей в день отравления, а в их гостиничном номере нашли следы яда «Новичок». Британские СМИ позднее сообщили, что подозреваемые являются частью группы ГРУ по спецоперациям за рубежом и не раз выезжали в другие страны в этом качестве. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также назвала их офицерами ГРУ. По ее мнению, они действовали по приказу на «высоком уровне» руководства России. Россия сочла такие обвинения недопустимыми.

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил он. Путин призвал Петрова и Боширова «куда-нибудь прийти» – к примеру, выступить в СМИ.