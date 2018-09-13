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Мэй сочла оскорблением заявления из России по делу Скрипалей

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сочла оскорбительными заявления, прозвучавшие сегодня из России в связи с «делом Скрипалей».

«По данному делу Россия отреагировала оскорбительно, — цитирует премьера Skynews. — Ложь и явные выдумки в этом интервью (подозреваемых) российскому телеканалу, спонсируемому государством, — это оскорбление здравого смысла. Но важнее то, что они глубоко оскорбительны для жертв и близких пострадавших от этой ужасной атаки».

Мэй констатировала, что иного от России и не ждали. «К сожалению, это то, что мы привыкли ожидать... Полиция собрала очень ясные улики против этих двух человек (предполагаемых отравителей). Их разыскивают, и мы сделаем все, чтобы гарантировать: их задержат и привлекут к ответственности в Соединенном Королевстве, если они когда-либо сделают хоть шаг за пределы России», — сказала премьер.

Сегодня телеканал RT показал интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Великобритания считает офицерами ГРУ и отравителями Скрипалей. Они рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы, не имеют никакого отношения к ГРУ, а являются предпринимателями средней руки.

В начале сентября прокуратура и полиция Великобритании назвали Петрова и Боширова подозреваемыми. По данным следствия, они были у дома Скрипалей в день отравления, а в их гостиничном номере нашли следы яда «Новичок». Британские СМИ позднее сообщили, что подозреваемые являются частью группы ГРУ по спецоперациям за рубежом и не раз выезжали в другие страны в этом качестве. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также назвала их офицерами ГРУ. По ее мнению, они действовали по приказу на «высоком уровне» руководства России. Россия сочла такие обвинения недопустимыми.

12 сентября на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил, что российским властям известны люди, которых Великобритания подозревает в отравлении. «Ничего там особенного и криминального нет», – отметил он. Путин призвал Петрова и Боширова «куда-нибудь прийти» – к примеру, выступить в СМИ.

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Политика
Новости

Поклонская объяснила ликвидацию своей комиссии

Ведомости
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская, чью комиссию по контролю за доходами депутатов сегодня объединили с комиссией по этике, объяснила, почему снять ее с поста руководителя комиссии решили именно так. Объединение комиссий ведет к тому, что их председатели, Наталья Поклонская и Отари Аршба, теряют посты.

«Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить», — написала Поклонская во «В контакте».

Депутат обещала отслеживать «судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов».

Экс-прокурор Крыма Поклонская возглавила комиссию по контролю за доходами в 2016 г. В июле этого года она единственная из фракции «Единая Россия» голосовала против повышения пенсионного возраста. Руководитель фракции Сергей Неверов тогда сказал, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

11 сентября источник «Интерфакса» в руководстве фракции «Единой России» сообщил, что в отношении Поклонской сделают «оргвыводы». В тот же день Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», включая одного руководителя комитета в Госдуме. Она утверждала, что перечисленные лица могли нарушить закон о противодействии коррупции.

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Бизнес
Новости

Министр энергетики США не исключил санкции против «Северного потока – 2»

Ведомости
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США могут ввести санкции против проекта российского газопровода «Северный поток – 2», а также новые ограничения в отношении энергетического сектора России, заявил американский министр энергетики Рик Перри.

«Да, это утвердительный ответ на первый и на второй вопрос», – сказал Перри (цитаты по «РИА Новости») журналистам в ответ на соответствующий вопрос. «Мы выступаем против "Северного потока – 2", который означает, что две трети ресурсов пойдет через одного поставщика, и это будет некое бутылочное горлышко, если что-то пойдет не так», – добавил Перри.

Сегодня американский министр встречался со своим российским коллегой Александром Новаком в Москве. Новак подчеркнул, что российскую сторону беспокоят заявления о возможном введении санкций «против абсолютно конкурентоспособного проекта».

«Северный поток – 2» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», который должен пройти через Балтийское море и соединить Россию с Германией. Его строительство планируется завершить к концу 2019 г. Новая труба должна стать альтернативой транзиту газа в Европу через Украину.

Власти США выступают против «Северного потока – 2» и стремятся нарастить поставки на рынок Европы американского сжиженного природного газа. Президент США Дональд Трамп заявлял, что из-за зависимости от поставок российского газа Германия станет «заложницей России».

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Политика
Новости

РФПИ поддержал идею Новака создать совместный инвестфонд с США

Ведомости
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«РФПИ поддерживает идею [создать российско-американский фонд для инвестиций в технологические проекты в энергетике] и предложит партнерам возможные параметры создаваемой структуры в ближайшее время», – передал «Ведомостям» через представителя гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Идею такого фонда сегодня обсуждали министры энергетики России Александр Новак и США Рик Перри. «Я предложил своему коллеге [Перри] также подумать над созданием совместного инвестиционного фонда для реализации совместных энергетических проектов в области энергоэффективности, разработки технологий, с участием наших фондов, в частности, РФПИ», — сказал журналистам Новак по итогам встречи с американским министром, передал «Интерфакс».

Новак не уточнил, как отреагировал Перри на это предложение. В заявлении минэнерго США по итогам встречи оно не упоминается.

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Политика
Новости

США пообещали России новые жесткие санкции из-за «дела Скрипалей» в ноябре

Ведомости
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Россия не разрешила провести инспекцию для проверки наличия на территории страны химического оружия и не предоставила США «поддающихся проверке заверений» в отказе от его использования в будущем. Об этом заявила помощница госсекретаря по экономическим вопросам Маниша Сингх на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей, передает Bloomberg. В связи с этим США готовятся ввести в ноябре второй более жесткий пакет санкций из-за «дела Скрипалей».

Ранее госдепепартамент США поддержал позицию Великобритании и возложил ответственность за отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери на российские власти. В конце августа США ввели против России первый пакет санкций согласно закону о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 г.

«Мы планируем ввести очень серьезный второй раунд санкций в соответствии с законом», – сказала Сингх. Она уточнила, что дедлайн наступает в ноябре. Сингх подчеркнула, что международное сообщество не должно мириться с «поведением, которое мы видели со стороны России, особенно в части отравления и убийства собственных граждан».

Объявленный в конце августа первый пакет санкций предусматривает запрет на продажу России вооружения и любой оборонной продукции, а также на финансирование таких сделок и предоставление кредитов со стороны госструктур США. Второй этап санкций госдеп обещал ввести через три месяца, если Россия не обязуется не применять химическое оружие в будущем и не даст согласия на «полевые инспекции объектов экспертами ООН». На втором этапе речь пойдет о понижении уровня дипломатических отношений, запрете на полеты «Аэрофлота» в США и фактическом прекращении экспорта и импорта между странами.

Выступая перед парламентариями, Сингх заявила, что действующие американские санкции привели к значительным издержкам для президента Владимира Путина и российских властей и «служат сдерживающим фактором для гнусной деятельности его режима». Она напомнила, что госсекретарь Майк Помпео подчеркивал важность постоянно повышать давление на ближайшее окружение Путина до тех пор, пока российское руководство не смягчит свою конфронтационную внешнюю политику.

«Мы оцениваем, что наши санкции кумулятивно стоили правительству России десятков миллиардов долларов в дополнение к более широкому воздействию на госсектор и общему эффекту охлаждения российской экономики», – указала Сингх. Вводя санкции против российских госкомпаний и крупнейших корпораций, а также их руководителей, США дали ясно понять окружению Путина, что оно будут вести с ним дела на свой страх и риск, заключила помощница госсекретаря.

Скрипали были отравлены в городе Солсбери в начале марта. Правительство Великобритании заявило, что бывший двойной агент и его дочь подверглись воздействию разработанного в России нервно-паралитического вещества «Новичок», а за отравлением стоят российские власти. 5 сентября Великобритания объявила, что подозреваемые в отравлении Скрипалей въехали в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что они принадлежат к «российской военной разведке, известной как ГРУ» и что они получили приказ на «высоком уровне» руководства России. Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Великобритании о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Эти страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

В интервью телеканалу RT Петров и Боширов рассказали, что приезжали в Солсбери как туристы и не имеют никакого отношения к ГРУ, а являются предпринимателями.

Политика
Новости

Основатель Amazon Безос начал тратить миллиарды на благотворительность

Ведомости
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«Мы живем лучше, чем наши прадеды, а их жизни были лучше, чем у предков. Если наши праправнуки не будут жить лучше нас, мы что-то сделали не так».

Основатель и гендиректор интернет-гиганта Amazon, самый богатый житель планеты Джефф Безос решил начать тратить большие деньги на благотворительность. Он выделит по $1 млрд двум благотворительным фондам «Первый день» (Day One Fund) — семейному фонду для помощи бездомным семьям и образовательному фонду для организации высококачественного дошкольного образования в бедных районах, написал сам Безос в официальном Twitter. «Маккензи [супруга миллиардера] и я верим, что усилия любого человека служат общему благу», — отметил он.

«Мы живем лучше, чем наши прадеды, а их жизни были лучше, чем у предков. Если наши праправнуки не будут жить лучше нас, мы что-то сделали не так. Где в мире добро, как его распространить? Как улучшить мир? Вот вопросы, которые меня занимают», — пишет Безос, обосновывая свою инициативу. Day One — принцип Безоса, сводящийся к тому, что в жизни и бизнесе всегда должен быть «день первый», потому что «день второй» — это застой, за которым следуют упадок и смерть.

Безос, чье состояние в июле, по оценке Forbes, превысило $150 млрд, был единственным из пятерки самых богатых американцев, не тратившим миллиарды долларов на благотворительность. Остальные ее участники присоединились к инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффетта The Giving Pledge («Клятва дарения»). Давший эту клятву отдает половину своего состояния на благотворительность.

В прошлом году Безос просил подписчиков предложить, как лучше потратить деньги на благотворительность, а в январе этого года выделил $33 млн организации TheDream.US, которая помогает детям мигрантов получить образование. После этого основатель Amazon написал, что выбрал еще две идеи для благотворительности, но до сих пор их не раскрывал.

Выбор редактора
Политика
Новости

Комитет Госдумы отклонил законопроект об отмене уголовного наказания за репосты

Ведомости
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции подготовил отрицательное заключение на проект закона, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Об этом рассказал председатель комитета Василий Пискарев, передает «РИА Новости».

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», – сказал Пискарев. Он напомнил, что проект ранее не поддержали правительство и Верховный суд.

Депутаты Сергей Шаргунов (КПРФ) и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев внесли в Думу поправки о декриминализации «экстремистских» лайков и репостов. Шаргунов и Журавлев предложили перенести состав ч. 1 ст. 282 УК в Кодекс об административных правонарушениях (наказание – штраф до 20 000 руб. или арест до 15 суток), а в УК оставить только ч. 2, предполагающую наказание до шести лет лишения свободы за те же деяния, совершенные с применением насилия, с использованием служебного положения или организованной группой. Правительство, Верховный суд и правовое управление Госдумы дали на поправки отрицательные отзывы, указав на их недостаточную обоснованность.

В августе корпорация Mail.ru Group, которой принадлежат крупнейшие в России социальные сети «В контакте» и «Одноклассники», выступила с осуждением практики «возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в соцсетях». За последнее время число обвинительных приговоров по постам в соцсетях и репостам достигло критической массы, пояснил сотрудник Mail.ru Group.

Митинг за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова

Политика
Новости

Суд запретил Удальцову три года ходить на митинги

Ведомости
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Симоновский суд Москвы установил административный надзор оппозиционному политику Сергею Удальцову сроком до 2021 г., передает «РИА Новости». Ранее Удальцов отбыл 4,5 года в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков, его судимость будет погашена в августе 2023 г.

«Установить надзорный срок три года, запретить посещать места массовых мероприятий, шествий, пикетов, запретить покидать Москву без соответствующего разрешения полиции, а также отмечаться два раза в месяц в отделе МВД по месту жительства», – огласил решение судья Хызыр Муссакаев, удовлетворив соответствующие исковые требования начальника отделения МВД по району Нагатинский Затон полковника полиции Петра Попова. Полицейский также пытался добиться запрета Удальцову покидать место жительства с 22.00 до 6.00.

Просьбу о назначении надзора МВД объяснило тем, что Удальцов нарушил административное законодательство дважды за год, имея непогашенную судимость.

Представитель МВД разъяснил запрет на участие в массовых мероприятиях: «Сможет ли он пойти на линейку с ребенком на 1 сентября? Нет, нельзя. Отвести ребенка можно, но присутствовать на самом мероприятии, участвовать нельзя. Идет мероприятие – если он будет в нем участвовать, он нарушит. Присутствие – это и есть участие. В кинотеатр можно? В кино нельзя».

Адвокат Удальцова Дмитрий Аграновский просил составить конкретный список «иных мероприятий», в которых Удальцов не может участвовать. «Административный иск не конкретизирован, мы не понимаем, что от нас хотят… Любое действие нашего подзащитного будет интерпретировано таким образом, что будет попадать под запрет», – подчеркнул защитник.

Сам Удальцов заявил: «Для меня совершенно очевидно, что данный иск направлен на максимальное ограничение моей общественной политической деятельности, оппозиционной деятельности». «Моя общественная опасность равна нулю. Меня оставят без средств существования, у меня есть семья, у меня есть родители, они не олигархи, они серьезно болеют, все средства они тратят на лечение. Кто меня будет содержать? После освобождения я столкнулся с большими трудностями. После наложения надзора, когда я не смогу работать, в том числе и журналистом, куда я пойду устраиваться?» – обратился Удальцов к суду.

Удальцов был арестован на 30 суток 14 августа за несанкционированную акцию перед началом согласованного митинга против пенсионной реформы 28 июля на проспекте Сахарова. После этого оппозиционер объявил сухую голодовку. 19 августа он был госпитализирован в больницу, но 20 августа его вернули в спецприемник. 5 сентября супруга Удальцова сообщила, что он начал пить воду.

В августе 2017 г. Удальцов вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве в мае 2012 г.

Дело против Сергея Удальцова

Политика
Новости

США ввели санкции против российской компании из-за Северной Кореи

Ведомости
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США включили в санкционный список по Северной Корее российскую компанию из Владивостока, объявило сегодня Управление по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC).

Речь идет о компании Volasys Silver Star, которая, по данным OFAC, находится во Владивостоке по адресу ул. Клары Цеткин, 41. Помимо российской компании, в санкционный список попала китайская компания Yanbian Silver Star и гражданин Северной Кореи Сунг Ва Дзон.

В середине августа США включили в санкционный список SDN по КНДР за сотрудничество с этой страной несколько российских банков. Пострадали московский банк «Рублев», Внешнеэкономический промышленный банк, крымские банки ВВБ и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк ), а также приморская компания «Профинет» и ее гендиректор Василий Колчанов.

Американским инвесторам запрещены какие-либо финансовые операции с банками, внесенными в SDN-список.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД России обвинил США в искусственном продлении конфликта в Сирии

Ведомости
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Власти США стремятся искусственно продлить вооруженное противостояние в Сирии и спасают от окончательного разгрома террористов, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

По словам Захаровой, власти США пытаются навязать мировому сообществу идею о необходимости новых силовых операций против официальных властей Сирии. Целью Вашингтона является дестабилизация ситуации в арабской республике, которая за прошедший год-полтора начала нормализовываться, считает она.

«Видим в этих действиях Вашингтона попытку искусственно продолжить противостояние и братоубийственное кровопролитие в Сирии через спасение от окончательного разгрома связанных с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая группировка. – «Ведомости») террористов», – заключила Захарова. Представитель МИДа уверена, что власти США пытаются «получить оправдание сохранения незаконного вооруженного присутствия на сирийской земле».

Захарова сообщила, что террористы в сирийском Идлибе, последнем опорном пункте оппозиции в Сирии, продолжают подготовку инсценировки применения химического оружия сирийскими правительственными войсками. Минобороны России ранее заявляло, что готовящаяся провокация должна стать поводом для западной коалиции во главе с США нанести удары по правительственным объектам Сирии.

По информации Захаровой, боевики в Идлибе «активно проводят мероприятия по централизации управления, подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований, склонных к замирению, а также прорабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама».

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Политика
Новости

«Роскосмос» сообщил о содержании беседы Рогозина с руководителем NASA

Ведомости
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Руководители российского «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и американского NASA Джим Брайденстайн впервые обсудили инцидент с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС), сообщил сайт госкорпорации. В ходе телеконференции они также договорились о личной встрече на космодроме Байконур 10 октября.

Рогозин проинформировал коллегу из NASA о решении создать комиссию под руководством «Роскосмоса» по расследованию причины утечки воздуха. Стороны пришли к согласию о «постоянном содействии со стороны NASA расследованию "Роскосмосом" ситуации на корабле «Союз МС-09», говорится в сообщении.

«Собеседники отметили циркулирующие в СМИ спекуляции в отношении возможных причин данного инцидента и договорились воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования», – подчеркнул «Роскосмос».

На этой неделе «Коммерсантъ» написал, что расследование инцидента с отверстием в пристыкованном к МКС корабле «Союз» приходит к выводу о повреждении корабля изнутри одним из трех астронавтов-американцев. По сведениям источника издания, так астронавт якобы хотел ускорить отправку на Землю заболевшего на МКС коллеги и избежать необходимости платить России за новый корабль. Рогозин пока не делал заявлений на этот счет, но сказал журналистам на полях Восточного экономического форума, что ситуация с разгерметизацией МКС «оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше».

«Союз МС-09» с экипажем из трех человек был запущен к МКС 6 июня и пристыковался к станции 8 июня. Давление воздуха на МКС начало снижаться 30 августа, после чего экипаж обследовал все модули станции и обнаружил источник утечки – отверстие в бытовом отсеке корабля. Изначально вероятной причиной появления отверстия назывался производственный брак.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Путин поддержал идею проведения Северо-Кавказского экономического форума

Ведомости
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Президент Владимир Путин поддержал идею проведения Северо-Кавказского экономического форума. Об этом сообщил в четверг полномочный представитель главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников на встрече с депутатами Госдумы от региона, передает ТАСС.

Первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев выступил за «проведение окружного или странового масштаба форума типа Дальневосточного или Сочинского». «Эта идея у нас обсуждалась», – ответил Матовников. По его словам, 15 сентября во время посещения Путиным Северо-Кавказского молодежного образовательного форума «Машук-2018» президент «устно одобрил» это предложение.

«А в понедельник я ему отправил уже документы по организации Северо-Кавказского экономического форума осенью 2019 г.», – добавил Матовников.

11-13 сентября во Владивостоке прошел четвертый Восточный экономический форум. В нем приняли участие российский президент, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Японии Синдзо Абэ, премьер Республики Корея Ли Нак Ён и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Секреты Сечина, задумчивый Ма и довольный Мантуров. Эмоции Восточного форума

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