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Поклонская объяснила ликвидацию своей комиссии

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, чью комиссию по контролю за доходами депутатов сегодня объединили с комиссией по этике, объяснила, почему снять ее с поста руководителя комиссии решили именно так. Объединение комиссий ведет к тому, что их председатели, Наталья Поклонская и Отари Аршба, теряют посты.

«Ранее публично обещанное наказание реализовать сегодня открыто было бы совсем накладно и, наверное, неудобно перед людьми, да и излишняя героизация в данном случае получилась бы. А так все буднично, оптимизируем работу путем реорганизации. Даже вроде как и повода нет о чем-то говорить», — написала Поклонская во «В контакте».

Депутат обещала отслеживать «судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов».

Экс-прокурор Крыма Поклонская возглавила комиссию по контролю за доходами в 2016 г. В июле этого года она единственная из фракции «Единая Россия» голосовала против повышения пенсионного возраста. Руководитель фракции Сергей Неверов тогда сказал, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

11 сентября источник «Интерфакса» в руководстве фракции «Единой России» сообщил, что в отношении Поклонской сделают «оргвыводы». В тот же день Поклонская объявила о проверке пятерых депутатов из фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия», включая одного руководителя комитета в Госдуме. Она утверждала, что перечисленные лица могли нарушить закон о противодействии коррупции.