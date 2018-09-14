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«Коммерсантъ» узнал о подготовке «Сухого» к санкциям США

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Руководство авиаконцерна «Сухой» прорабатывает сценарии на случай введения Соединенными Штатами санкций за якобы имевшее место использование российских самолетов при химатаках в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

«Нельзя сказать, что мы боимся, но октября-ноября все ждут с опасением», - рассказал изданию высокопоставленный источник в авиапроме. По его словам, сейчас прорабатываются разные варианты: «Мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки».

О проработке пессимистических сценариев говорит и другой собеседник издания. По его словам, хотя санкции и не отпугивают партнеров, они сильно усложняют расчеты». Если руководство срочно не примется за альтернативные схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто записывать долги в книжку»,— предостерег он.

13 сентября, выступая в Конгрессе США, помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли выразил обеспокоенность тем, что российские самолеты «могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии». Он уточнил, что американское ведомство рассматривает возможность введения санкций против компании «Сухой». При этом он призвал помнить, что пассажирские самолеты российского концерна эксплуатируют и в США. Москва отрицает участие российских самолетов в химатаках в Сирии.

«Сухой» владеет разработчиком SSJ 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). При этом под американские санкции автоматически попадают компании, в которых санкционным лицам принадлежит от 50%. В случае «Сухого» санкции ударят по ГСС, отмечает издание. ПАО «Компания «Сухой»» выпускает военные самолеты, в том числе используемые в Сирии бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С.

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СМИ сообщили о следах от дрели в обшивке «Союза»

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Эксперты, расследующие причины разгерметизации корабля «Союз МС-09», выяснили, что отверстие от сверла не было сквозным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритной защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него», - рассказал он.

Собеседник агентства уточнил, что «никаких новых следов» от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях «Союз» нет. «Это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы», — заверил он.

Ранее об обнаружении новых следов от дрели в обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09», сообщил ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

30 августа стало известно, что на Международной космической станции упало давление. Причиной стало отверстие диаметром 2 мм в шпангоуте бытового отсека пристыкованного к МКС корабля «Союз». Расследованием инцидента занялась комиссия Роскосмоса. Спустя несколько дней специалисты пришли к выводу, что корпус корабля был просверлен.

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 мм от герметичного корпуса», - рассказал собеседник агентства.

Обнаружить это позволила фото- и видеосъемка, которую космонавты произвели при помощи эндоскопа, прежде чем заделать отверстия. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой - тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», - уточнил источник.

Противометеоритная защита устанавливается на корабль перед тем, как он отправляется в цех окончательной сборки. Как только «Союз» доставили туда, «он был детально сфотографирован, и никакого отверстия, а также следов от касаний сверла на обшивке изнутри отсека не было – корабль просверлили позже, полностью собранным», уточнил источник. Снимки защитного экрана также указывают на то, что он был «чистым». В цехе финальной сборки корабли обычно находятся около двух недель, а затем на 90 дней отправляются на контрольно-испытательный стенд (КИС), где фотофиксация не предусмотрена.

«Корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», - считает источник. Официального подтверждения этой версии у агентства нет.

Как ранее сообщал «Коммерсантъ», внутренняя комиссия РКК «Энергия», расследовавшая причины разгерметизации на начальном этапе, допустила преднамеренное повреждение обшивки. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий ОПК, назвал неприемлемыми слухи о причастности астронавтов NASA к повреждению «Союза». Позже руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телефонном разговоре с главой NASA Джимом Брайденстайном условились сотрудничать о проблеме «идентификации и ликвидации причин утечки воздуха».

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Новости

SpaceX выбрала первого туриста для полета на орбиту Луны

Ведомости
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SpaceX выбрала первого туриста, который совершит полет вокруг Луны на ракете-носителе BFR. Об этом говорится в Twitter компании. Имя первого космического туриста будет объявлено в понедельник, 17 сентября.

«SpaceX зачислила первого в мире частного пассажира для полета вокруг Луны на борту нашего транспортного средства BFR (Big Falcon Heavy). Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть допуск людям, мечтающим путешествовать в космосе», — говорится в сообщении компании. Только 24 человека побывали на Луне. С 1972 г. — со времени последней миссии Apollo — спутник земли не посетил ни один человек, напомнили в SpaceX.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что SpaceX отложила до середины 2019 г. первый коммерческий запуск ракеты-носителя с людьми на орбиту Луны. «SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет», — заявлял ранее официальный представитель компании Джеймс Глисон. Причины переноса запуска он не объяснял.

«Пятый вид транспорта» Илона Маска

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Бизнес
Новости

Разрыв газопровода Columbia Gas мог стать причиной 70 взрывов в домах Массачусетса

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В трех городах американского штата Массачусетс прогремели 70 взрывов газа, сообщает региональное полицейское управление в своем аккаунте в Twitter. Взрывы произошли в Лоуренсе, Андовере и Северном Андовере. В результате в больнице Лоуренса оказалось оказались как минимум шесть человек, передает Reuters. Двое из них – в критическом состоянии, уточняет CBS News.

Взрывы произошли в населенных пунктах, расположенных вдоль газопровода Columbia Gas, разрыв которого считается одной из приоритетных версий инцидента. «Columbia Gas исследует, что произошло в его системе сегодня, - сказал представитель ее головной компании NiSource Кен Стаммен. Ранее Columbia Gas заявляла, что 13 сентября будет производить модернизацию газовых линий по всему штату, включая район, где произошли взрывы. Связаны ли эти работы с инцидентом, пока не ясно.

Шесть лет назад Columbia Gas согласилась с обвинением во взрыве газа в Спрингфилде, штат Массачусетс, в результате которого были ранены 17 человек. Причиной взрыва стало случайное повреждение газовой линии техническим специалистом компании, когда он искал причину запаха газа в ночном клубе.

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Политика
Новости

Комитет WADA рекомендовал не восстанавливать РУСАДА в правах

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Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию требованиям организации рекомендовал на сентябрьском заседании не восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом в Twitter написал журналист ВВС Дэн Роан. Он также опубликовал в микроблоге копию документа, подготовленного к сентябрьскому заседанию.

В документе утверждается, что Россия не выполнила два требования из выдвинутых РУСАДА в августе прошлого года. В частности, российское агентство не признало участие чиновников Минспорта в допинг-схеме, о которой стало известно члену независимой комисcии WADA Ричарду Макларену. Помимо этого не выполнен пункт о необходимости предоставить доступ WADA к данным и анализам Московской лаборатории. «Поскольку министр спорта заявил, что доступ к данным и пробам может быть предоставлен в качестве исключения в ходе расследования, WADA должно обратиться со специальным предложением о получении доступа к… пробам на устраивающих обе стороны условиях, которые обеспечат целостность доказательной базы, и если это предложение будет принято, комитет может рекомендовать считать это условие выполненным», — говорится в документе.

WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации осенью 2015 г. На данный момент российское агентство до сих пор не не восстановлено в правах. Для восстановления прав РУСАДА от России требуют признать правдивость доклада Макларена, в котором утверждается, что в России во время зимней Олимпиады в Сочи действовала «государственная допинговая система». «Доклад Макларена мы признавать не будем, потому что он основан на лживых заявлениях одного человека, это признала комиссия Шмидта, исполком МОК это зафиксировал своим решением», — заявил ранее председатель комитета Госдумы по спорту и туризму Михаил Дегтярев. Об отсутствии государственной поддержки допинга в России заявлял и министр спорта Павел Колобков. Бывший руководитель Олимпийского комитета России Александр Жуков говорил, что что российская сторона не признает выводы комиссии Макларена , так как они не отвечают действительности.

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Технологии
Новости

«Коммерсантъ» узнал о продаже медиахолдингом РБК интернет-издания CNews

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Медиахолдинг РБК бизнесмена Григория Березкина продал интернет-издание о технологиях CNews. Покупателями выступили главный редактор CNews Максим Казак и гендиректор издания Эдуард Эркола, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на медиарынке. Сумма сделки не раскрывается, однако, по информации газеты РБК несколько лет искал покупателя на этот актив и рассчитывал выручить за него 100 млн руб.

Казак и Эркола получили равные доли в издании. Сотрудники CNews уже уволились из принадлежащей РБК компании «Синьюс.ру» и оформились на работу в новое ООО «Синьюс», утверждает один из источников. Покупатели 20 августа в равных долях зарегистрировали ООО «Синьюс» и ООО «Пакх», следует из базы «СПАРК-Интерфакс».

Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев заявил «Коммерсанту», что холдинг рассматривает разные инвестиционные возможности, и от других комментариев отказался. Источник в РБК сообщил, что сделка находится в процессе и еще не закрыта.

CNews был запущен в 2000 г. на базе ленты новостей «Hi-Tech News» агентства «Росбизнесконсалтинг». По данным «СПАРК-Интерфакс», убыток ООО «Синьюс.ру» в 2017 г. составил 27 млн руб., выручка — 75,5 млн руб. По данным SimilarWeb, ежемесячно CNews посещают 3,8 млн пользователей в месяц, в том числе 56% заходов дают поисковые системы.

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Новости

«Ситимобил» откроет дома для отдыха таксистов рядом с «Шереметьево» и «Домодедово»

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«Ситимобил» откроет специальные дома для отдыха водителей любых таксопарков рядом с аэропортами «Шереметьево» и «Домодедово». Два «Дома такси» общей площадью 200 кв. метров начнут принимать гостей до конца года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. Стоимость проекта — 50 млн руб.

«В «Домах такси» водители смогут отдохнуть, поесть, пообщаться с коллегами, принять душ и получить необходимую помощь — например, с подключением к системе», — отметили в пресс-службе. Дома будут работать круглосуточно. Таксисты смогут пользоваться бесплатным паркингом. Помещения домов будут оборудованы душевыми, переговорными, комнатами для отдыха.

Среднее время ожидания заказа в аэропорту составляет около 1 часа. «В итоге у аэропортов скапливается множество автомобилей такси, и водители ожидают заказа на обочине дороги. У них нет возможности отдохнуть в комфорте, перекусить по приемлемой цене или воспользоваться уборной», — пояснили в компании.

В «Ситимобил» заявили, что это социальный проект. В будущем компания собирается открыть еще несколько таких домов в Москве.

Первый «Дом такси» в качестве эксперимента «Ситимобила» открыла еще в 2017 г. рядом с метро «Новые Черемушки». За год его посетили более 180 000 водителей, отметили в компании.

Сколько стоит такси из аэропорта в разных городах мира

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Политика
Новости

Телеканал ABC узнал о предстоящей сделке Манафорта со следствием

Ведомости
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Бывший руководитель предвыборного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пол Манафорт предварительно согласился на сделку с представителями команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающегося расследованием дела о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 г., передает американский телеканал ABC News со ссылкой на источники. В четверг Манафорт и его адвокаты более четырех часов провели в дискуссиях с группой спецпрокуроров.

Официально о сделке могут объявить в суде в пятницу 14 сентября. Остается неясным, согласился ли Манафорт сотрудничать с прокурорами или просто признает вину, что позволит ему избежать стресса и еще больших расходов на судебное разбирательство, отмечает телеканал.

Жюри из 12 присяжных в суде штата Вирджиния 22 августа признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Присяжные посчитали доказанной вину политика по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), двум – связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. По остальным пунктам их мнения разделились, слушания продолжаются. Только по эпизодам нарушения банковского законодательства Манафорта могут приговорить к 30 годам тюрьмы.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., является фигурантом двух уголовных дел. Помимо обвинения в нарушении банковского законодательства политика обвиняют в «сговоре против США», в отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иноагента в период работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Слушания по этому делу состоятся 17 сентября. Сделка Манафорта со следствием может привести к тому, что процесс по второму делу не состоится.

Ранее Трамп в Twitter прокомментировал дело Манафорта. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – писал он в микроблоге. По его словам, политик, в отличие от его бывшего адвоката Майкла Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – писал Трамп.

Дональд Трамп и его связи с Россией

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Авто
Новости

Volkswagen прекратит выпуск «жука» Beetle в 2019 году

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Volkswagen of America объявила о прекращении выпуска автомобиля популярной модели Beetle («жук») с середины 2019 г. Об этом говорится в пресс-релизе немецкого автоконцерна.

«Утрата Beetle спустя три поколения и почти семь десятилетий вызовет массу эмоций у его многих преданных поклонников», — приводятся в сообщении слова президента и главного исполнительного директора Volkswagen of America Хинриха Вебкена. По его словам, компания решила сосредоточиться на производстве линейки автомобилей, ориентированных на семью. В будущем Volkswagen может расширить линейку, планов по замене модели Beetle нет, добавил он.

В ближайшее время Volkswagen представит две последние модели семейства Beetle — Final Edition SE и Final Edition SEL. Стоимость последней версии «жука» с закрытым кузовом составит $23 045 для модели SE и $25 995 для модели SEL. Стоимость модели с открытым кузовом — $27 295 и $29 995 соотвественно.

По словам Вебкена, последние модели Beetle сойдут с конвейера в июле 2019 г. Сейчас выпуск автомобилей осуществляется на заводе в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса.

Оригинальный компактный автомобиль Volkswagen Beetle выпускался немецким автоконцерном с 1938 по 2003 гг. В 1997 г. Volkswagen представила новое поколение «жука» — New Beetle. Последняя версия модели A5 поступила в продажу в 2011 г. Ее производством занималась Volkswagen of America, машины собирали на заводе в Мексике.

В начале июля главный дизайнер Volkswagen Клаус Бишофф заявил, что Volkswagen изучает возможность создания электромобиля на базе легендарного «жука». На его платформе можно сделать электромобиль, который станет преемником Beetle, говорил Бишофф. По его словам, наброски четырехдверного седана находятся на рассмотрении у руководства компании.

Какие автомобили концерна Volkswagen оснащались двигателем-хамелеоном

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Политика
Новости

На жителя Иваново завели дело за отказ доносить о связях приятеля с боевиками

Ведомости
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Следователи в Ивановской области возбудили уголовное дело против местного жителя, знавшего и не сообщившего в правоохранительные органы о связях своего знакомого с террористами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, молодой человек 1997 года рождения, общаясь со знакомым в социальной сети, узнал, что тот принимает участие в деятельности незаконного вооруженного формирования на территории Ирака и Сирии. Между тем он не сообщил об этом в компетентные органы.

Уголовное дело возбуждено по ст. 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). Эта статья появилась в Уголовном кодексе после принятия в 2016 г. антитеррористического пакета поправок Ирины Яровой. Первый приговор по ней был вынесен в феврале 2017 г.

Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере полугодового дохода, либо принудительными работами на срок до одного года, или лишением свободы на тот же срок.

Бизнес
Новости

«Газпром» сообщил об отмене судом решения об аресте активов в Англии

Ведомости
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В четверг английский суд отменил приказ об аресте активов «Газпрома» по иску «Нафтогаза Украины» на территории Англии и Уэльса, сообщает российский концерн.

Российская газовая монополия указывает, что взамен обязалась не отчуждать акции проектной компании Nord Stream AG (оператор газопровода «Северный поток») до окончания слушаний в английском суде, которые назначены на февраль 2019 г.

В то же время сегодня шведский суд удовлетворил просьбу «Нафтогаза» об отмене приказа о приостановке принудительного взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд. Российская компания намерена добиваться пересмотра этого решения.

В июле «Газпром» с согласия Минэнерго раскрыл данные о своих активах на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда. Компания сообщила о пакете акций Nord Stream AG, находящемся в залоге по привлеченным кредитам.

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось в Стокгольмском арбитраже с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения. Одновременно он инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

По инициативе «Нафтогаза» 29 мая начался процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома» через арест активов российской компании в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. В июне исполнение этого решения было приостановлено Шведским апелляционным судом округа Свеа.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Политика
Новости

Минфин США допустил возможность санкций против «Сухого»

Ведомости
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Министерство финансов США рассматривает возможность введения санкций против российского авиахолдинга «Сухой», заявил помощник министра финансов Маршалл Биллингсли на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса.

«Мы рассматриваем [возможность введения санкций против компании] "Сухой". Очевидно, мы очень обеспокоены тем, что их самолеты, к примеру, могут быть использованы в химических атаках против невинных [мирных жителей] в Сирии», – ответил Биллингсли (цитаты по ТАСС) на соответствующий вопрос парламентариев.

Конгрессмен Тед Лью спросил у помощника министра, почему США не вводят санкции против «Сухого» из-за контрактов компании с Ираном. Биллингсли ответил, что истребители «Сухого» распространены повсеместно, а не только в Иране. Он добавил, что пассажирские самолеты компании эксплуатируются и в США. «Поэтому, я думаю, что нам нужно помнить об этом», – заметил Биллингсли.

В июле 2006 г. «Сухой» уже попадал под американские санкции. Тогда Вашингтон обвинил авиастроительную компанию в поставках в Иран технологий двойного назначения. Однако санкции были отменены в ноябре того же года.

«Сухой» входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Компания является первой в России по производству и экспорту авиационной продукции и одним из лидеров на мировом рынке боевых самолетов.

10 самых важных самолетов России и СССР

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