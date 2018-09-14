Политика

Новости

«Коммерсантъ» узнал о подготовке «Сухого» к санкциям США

Руководство авиаконцерна «Сухой» прорабатывает сценарии на случай введения Соединенными Штатами санкций за якобы имевшее место использование российских самолетов при химатаках в Сирии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

«Нельзя сказать, что мы боимся, но октября-ноября все ждут с опасением», - рассказал изданию высокопоставленный источник в авиапроме. По его словам, сейчас прорабатываются разные варианты: «Мы обсуждаем все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей оборонки».

О проработке пессимистических сценариев говорит и другой собеседник издания. По его словам, хотя санкции и не отпугивают партнеров, они сильно усложняют расчеты». Если руководство срочно не примется за альтернативные схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто записывать долги в книжку»,— предостерег он.

13 сентября, выступая в Конгрессе США, помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли выразил обеспокоенность тем, что российские самолеты «могли использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии». Он уточнил, что американское ведомство рассматривает возможность введения санкций против компании «Сухой». При этом он призвал помнить, что пассажирские самолеты российского концерна эксплуатируют и в США. Москва отрицает участие российских самолетов в химатаках в Сирии.

«Сухой» владеет разработчиком SSJ 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). При этом под американские санкции автоматически попадают компании, в которых санкционным лицам принадлежит от 50%. В случае «Сухого» санкции ударят по ГСС, отмечает издание. ПАО «Компания «Сухой»» выпускает военные самолеты, в том числе используемые в Сирии бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С.