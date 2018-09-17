После подсчета 99% протоколов на выборах губернатора Приморья побеждает единоросс
Во втором туре выборов губернатора Приморского края после подсчета 99,1% протоколов лидирует кандидат от «Единой России» врио главы региона Андрей Тарасенко, свидетельствуют данные избирательной комиссии.
На данный момент результат Тарасенко – 49,55%, его соперника кандидата от КПРФ Андрея Ищенко – 48,06%.
По данным ЦИК на 21:10 мск, после подсчета 97,87% протоколов 37-летний депутат краевого парламента Ищенко лидировал с 50,37% голосов, результат Тарасенко на тот момент был 47,11%. В ходе подсчета голосов лидерство коммуниста порой доходило до 10%, но после 20:00 мск показатели Тарасенко начали заметно расти. Член ЦИК Евгений Шевченко объясняет задержки логистикой региона.
Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах, но Тарасенко для победы не хватило меньше других: он набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко. 11 сентября с Тарасенко во Владивостоке встречался Владимир Путин, успокоивший его: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке». Второй тур в Приморье решили провести не через две недели, а через неделю после первого.