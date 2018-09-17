После подсчета 99% протоколов на выборах губернатора Приморья побеждает единоросс

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СМИ назвали интервью Петрова и Боширова наказанием за проваленную операцию

Британские власти считают, что телеинтервью Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон подозревает в покушении на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было наказанием за проваленную операцию. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на официальных лиц, имена которых не называются.

По словам собеседников издания, Петрова и Боширова «принесли в жертву» за то, что они оставили после себя множество следов: гуляли днем по Солсбери, попали в объективы камер наблюдения, передвигались на общественном транспорте, выбросили флакон с «Новичком» в парке.

Великобритания 5 сентября назвала Петрова и Боширова подозреваемыми в отравлении Скрипалей. По данным британских спецслужб, они принадлежат к «российской военной разведке» и получили приказ отравить Скрипалей от руководства России.

В среду президент России Владимир Путин прокомментировал эту информацию. Он рассказал, что российские власти нашли Петрова и Боширова и знают, «что это за люди». По словам президента, это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, заявил Путин. Он посоветовал Петрову и Боширову обратиться к СМИ и самим рассказать о себе.

На следующий день главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Петров и Боширов связались с ней и попросили об интервью. В беседе с Симоньян подозреваемые в отравлении Скрипалей подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.

Министерство иностранных дел Великобритании усомнилось в правдивости слов Петрова и Боширова, а само интервью назвало очередной попыткой России скрыть правду.

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