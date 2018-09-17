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Путин и Эрдоган начали вторые за 10 дней переговоры о Сирии

Президенты России и Турции сегодня встретились в Сочи во второй раз за последние 10 дней. Одной из тем переговоров вновь станет сирийское урегулирование, сообщил Кремль.

7 сентября президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган виделись на сирийском саммите в Тегеране и не смогли прийти к общему мнению о военной операции в сирийском Идлибе. Спор двух президентов могли видеть зрители многих телевизионных каналов: вопреки первоначальной договоренности, большая часть переговоров прошла в открытом режиме.

Турция выступает против военной операции в Идлибе, которая может поставить под удар протурецкие силы в этой местности. Россия же обеспокоена концентрацией в Идлибе террористов, а также запусками беспилотников, угрожающими российской военной базе в Сирии, объяснял ранее Путин. В понедельник, до начала переговоров с Путиным, Эрдоган предложил «предпринять совместные действия против террористов, которые находятся внутри умеренной сирийской оппозиции» (в Идлибе): «Но давайте не будем искать оправданий, предлогов для проведения бомбежек этого региона» (цитата по ТАСС).

Путин, приветствуя Эрдогана в Сочи, предложил «поискать решения там, где их пока нет». Эрдоган же выразил надежду, что заявление лидеров после переговоров «даст новую надежду региону».