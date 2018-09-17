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Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Урлашову

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову, приговоренному в 2016 г. к 12,5 года заключения по делу о коррупции. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказала представитель бывшего чиновника Светлана Ефимова. По ее словам, соответствующий документ поступил в исправительную колонию № 2 Рыбинска. Осужденный «не ждал другого решения», он считает возбужденное против него дело политически мотивированным, отметила она. Подавать повторное ходатайство о помиловании Урлашов не будет, так как это «бессмысленно», сказала Ефимова.

Урлашов подал ходатайство о помиловании в марте, профильная комиссия через месяц после этого из соображений гуманности рекомендовала сократить срок наказания Урлашову с 12 лет шести месяцев до девяти лет лишения свободы. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов в мае дал отрицательное заключение на ходатайство бывшего мэра.

В заключении Урлашов провел уже более пяти лет. Его задержали в ночь на 3 июля 2013 г. Через два дня суд арестовал его. 3 августа 2016 г. Кировский районный суд Ярославля приговорил Урлашова к 12,5 года колонии строгого режима и штрафу в 60 млн руб. Урлашов был признан виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере от руководителя компании «Радострой» Сергея Шмелева, а также в получении взятки в особо крупном размере от гендиректора «Ярдорстрой» Эдуарда Авдаляна. Ярославский областной суд 20 января 2017 г. оставил приговор первой инстанции без изменений.