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Бывший директор Госнаркоконтроля займется выращиванием льна

Бывший директор Госнаркоконтроля Виктор Иванов создал «Льняной союз». Об этом РБК рассказал сам Иванов. По его словам, в будущем он хочет заняться бизнесом в льняной отрасли.

Этот фонд был создан для решения проблемы сырья для легкой текстильной промышленности, отметил Иванов. По его словам, эта отрасль заинтересовала его еще во время работы в руководстве ФСБ и Госнаркоконтроля.

Иванов напомнил о существовании поручения президента от 2016 г. об импортозамещении хлопка и наращивании производства льноволокна. «К сожалению, ни одна из поставленных задач не была выполнена», – добавил бывший директор Госнаркоконтроля. При этом он отметил, что за несколько лет цены на хлопок выросли почти в два раза.

Иванов работал в ФСБ с 1998 по 2000 г. Потом в разные годы он был заместителем руководителя администрации президента, председателем совета директоров «Алмаз-Антея» и «Аэрофлота», а также помощником президента. С 2008 по 2016 г. он возглавлял Госнаркоконтроль. В 2016 г. службу упразднили, передав ее функции МВД, Иванов туда на работу не перешел.