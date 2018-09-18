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Собянин отправил в отставку правительство Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин после торжественного вступления в должность, состоявшегося во вторник, подписал указ об отставке правительства Москвы. Указ Собянина от 18 сентября опубликован на сайте мэрии Москвы.

«Объявляю об отставке правительства Москвы. Поручаю правительству Москвы осуществлять свои полномочия до формирования нового состава правительства Москвы», — говорится в указе.

По закону «О правительстве Москвы» в состав городского правительства входят мэр Москвы, семь его заместителей и 11 министров. После выхода указа подчиненные мэра в правительстве находятся в статусе исполняющих обязанности.

Торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы Собянина прошла в недавно введенном в эксплуатацию концертном зале "Зарядье". На выборах 9 сентября за него отдали голоса 70,17% пришедших на участки. Явка составила 31%.