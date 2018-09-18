Нетаньяху позвонил Путину после крушения Ил-20 в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным крушение в Сирии российского самолета Ил-20 с 15 военнослужащими на борту, передает Reuters.
«Нетаньяху выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих и заявил, что Сирия ответственна за крушение самолета», — заявили в пресс-службе премьера. Израиль готов предоставить России всю необходимую информацию для расследования крушения воздушного судна. Нетаньяху предложил российскому лидеру направить в Москву для установления причин происшедшего командующего ВВС Израиля.
Ранее Армия обороны Израиля (IDF) прокомментировала крушение Ил-20 в небе над Средиземным морем. «Израиль скорбит в связи с гибелью членов экипажа российского самолета, сбитого ночью огнем ПВО Сирии», — говорится в заявлении израильской армии. Израиль возложил ответственность за инцидент на режим президента Сирии Башара Асада.
В свою очередь Минобороны России считает, что ответственность за инцидент лежит на Израиле. По мнению российского ведомства, израильские летчики спровоцировали атаку средств ПВО Сирии и подставили российский Ил-20 под огонь. «В результате Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200», — говорится в заявлении Минобороны. Уведомление по горячей линии поступило менее чем за одну минуту до удара, из-за этого невозможно было вывести российский самолет в безопасную зону.
В сбитом Ил-20 находились 15 членов экипажа, все они погибли. Обломки самолета были найдены в Средиземном море в 27 км от побережья Сирии.