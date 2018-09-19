Тарасенко отказался участвовать в новых выборах губернатора Приморья
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко (кандидат от «Единой России») заявил, что не будет участвовать в новых выборах, если они состоятся, передает ТАСС. «Я уже не буду участвовать в выборах», — заявил он агентству.
В среду, 19 сентября, Центризбирком рекомендовал краевой избирательной комиссии признать выборы губернатора в Приморье недействительными. С таким заявлением выступила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Выборы губернатора в Приморском крае стали одной из самых скандальных региональных кампаний. В первом туре выборов победу одержал Тарасенко. Он набрал 46,56% голосов, а кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 24,64% голосов. Из-за того что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. Во втором туре долгое время при подсчете протоколов избирательных комиссий лидировал Ищенко. Отрыв от Тарасенко достигал 10%. Однако после подсчета 95% протоколов разрыв между кандидатами сократился — 51,61% против 45,79%. При подсчете последнего процента голосов лидировать стал Тарасенко. По итогам обработки 99,16% бюллетеней он опередил Ищенко (48,06%), набрав 49,55%.