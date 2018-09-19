Кандидат от КПРФ выступил против отмены результатов выборов губернатора Приморья
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступает против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморья. Об этом сообщает ТАСС.
«Это полный абсурд. Зачем это делать? <...> Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», – заявил Ищенко.
Ранее в среду председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет рекомендовать признать выборы губернатора в Приморье недействительными. «На основании целого ряда факторов, которые мы проанализировали, предлагаем рекомендовать избиркому признать выборы в Приморье недействительными», – объяснила Памфилова. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил об отказе участвовать в новых выборах.
Первый тур губернаторских выборов в Приморье прошел в единый день голосования 9 сентября. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Во втором туре участвовали двое – Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко (КПРФ). По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал на 7650 голосов меньше Тарасенко – 48,06% (245 550 голосов). КПРФ заявила о фальсификации второго тура выборов.