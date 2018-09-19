Избирком Приморья примет решение о результатах выборов в четверг
Крайизбирком Приморья примет решение о результатах губернаторских выборов на заседании в четверг, 20 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс». Заседание по этому вопросу состоится в 14:00, отметила секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.
В Приморье прошло два тура губернаторских выборов. По результатам первого никто из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Во втором туре победу одержал кандидат «Единой России» Андрей Тарасенко. Однако своего соперника - коммуниста Андрея Ищенко он опередил только после обработки 99,03% протоколов. По итогам обработки 100% протоколов Ищенко набрал всего на 7650 голосов меньше Тарасенко.
Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях. ЦИК взял паузу, чтобы разобраться в ситуации. Специальная комиссия Центризбиркома 19 сентября приступила к работе в Приморье. В этот же день председатель ЦИК Элла Памфилова объявила, что комитет будет рекомендовать признать выборы недействительными из-за нарушений.
Если избирком Приморья признает выборы недействительными, краевое заксобрание должно будет назначить повторные выборы. Они могут пройти через три месяца. Итоги губернаторских выборов в России до сегодняшнего дня не отменялись никогда, уточнил «Ведомостям» политолог Виталий Иванов.
Пока что врио губернатора Приморья остается Тарасенко. В регион подберут нового врио, сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента. Среди возможных кандидатур – бывший мэр города Артема Владимир Новиков и президент ГК «Аква-ресурсы» и бывший депутат Госдумы Руслан Кондратов.