ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора в Приморье недействительными

Председатель ЦИК Элла Памфилова Евгений Разумный / Ведомости

Центризбирком будет рекомендовать признать выборы губернатора в Приморье недействительными. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании. По ее словам, новые выборы будут назначены через три месяца.

«На основании целого ряда факторов, которые мы проанализировали, предлагаем рекомендовать избиркому признать выборы в Приморье недействительными», – заявила Памфилова. По ее словам, документы по выборам ЦИК будет рекомендовать передать в правоохранительные органы.

Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко заявил об отказе участвовать в новых выборах, передает ТАСС.

В справке ЦИК говорится, что это связано с тем, что сейчас невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов. Документация и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии, объясняется там же. При таких обстоятельствах достоверно определить результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно, указывает ЦИК.

Справка ЦИК

17 сентября необоснованно органами МЧС был ограничен доступ в участки советского района Владивостока, напомнила Памфилова. Сохранность избирательной документации не могла быть гарантирована, была прервана передача данным по 13 участкам, добавляет она. По ее словам, это позволяет с высокой долей вероятности сказать, что с данными в протоколах проводились манипуляции. «В итоге волеизъявление около 24000 избирателей с учетом минимальной разницы между кандидатами исключает определение результатов реального волеизъявления всех граждан в Приморском крае», – указала Памфилова.

В ЦИК и краевую комиссию в общей сложности поступило свыше 70 жалоб от обоих кандидатов, в которых они предъявляют взаимные претензии и указывают на нарушения законодательства, говорит Памфилова. В частности, на одном из участков в Спасском районе был вброс, об этом говорится в жалобе Ищенко, указала она. По ее словам, были жалобы на принуждение к голосованию со стороны сотрудников одного из предприятий, Тарасенко жаловался на подкуп со стороны кандидата Ищенко, а он сам же жаловался на изменение итоговых протоколов УИК. «По предварительным фактам стопроцентное голосование было за обоих кандидатов: Это мяч не в одни ворота», – сказала Памфилова.

В ряде случае преимущественно на завершающем этапе имели серьезные нарушения законодательства во втором туре — вброс бюллетеней, изменение протоколов, принуждение избирателей к голосования, подкуп избирателей со стороны кандидатов, уточнила Памфилова: «Установлено что ряд протоколов был введен с задержкой превышающей десять и более часов. Речь идет о Находке и Уссурийске. Это не отдаленные участки, не было объективных условий чтобы затягивать ввод». В ГАС выборы вносились иные данные чем были указаны в протоколах, отметила председатель ЦИК.

Член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин заявил на заседании, что по его мнению выборы выиграл Ищенко. Как минимум на 19 участках результаты выборов были сфальсифицированы, добавил Колюшин: «Я не согласен с тезисом о том, что нарушения были с обеих сторон. Да, наверное, какие то нарушения со стороны Ищенко были. Но вот такие случаи (как с переписыванием протоколов) – это преступление». Непонятно, почему из-за таких нарушений должен страдать Ищенко, сказал Колюшин. «Учитывая что ситуацию надо разрядить, я поддержу проект постановления. Но я прошу не изолировать меня от информации, которая касаетсяпартии которую я представляю». Тарасенко были приписаны 15000 голосов, а у Ищенко отняты 900 голосов на этих участках – это полная фальсификация, сказал Колюшин.

Памфилова ответила, что ваш «нудизм от слова нудный» неуместен: «Есть ситуации когда ситуацию надо решать оперативно». По ее словам постановление они готовили сегодня ночью.

«Когда теряется 24000 голосов – я не могу утверждать кто победил, даже если предположить, что победил Ищенко – как можно установить реальные результаты? Даже если сделать пересчет по всем участкам невозможно установить результат», — заявила Памфилова.

«Я их послал» Ищенко 18 сентября рассказал, что представители штаба Тарасенко предложили ему пост вице-губернатора. «Я их послал», - резюмировал он. Аппарат Тарасенко опроверг факт предложения. Аналогичное предложение было сделано 17 сентября в Хабаровске - проигравший в первом туре губернатор Вячеслав Шпорт предложил кандидату от ЛДПР Сергею Фургалу стать вице-губернатором. Фургал ответил согласием.

9 сентября прошли досрочные выборы губернатора в Приморье, выборы в тот день прошли без эксцессов и нарушений, сказала Памфилова. «Подготовка ко второму туру тоже была организована нормально, жалоб от кандидатов не было, жалоб на давление избирателей не было. У нас было ощущение что кампания чисто прозрачно организована», – добавила она.

Выборы в Приморье стали одной из самых скандальных региональных кампаний. В первом туре выборов победу одержал врио губернатора Андрей Тарасенко («Единая Россия») с 46,56%, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 24,64%. Из-за того, что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК принял решение провести второй тур выборов. На протяжении долгого времени при подсчете протоколов избирательных комиссий второго тура лидировал Ищенко. Его отрыв от Тарасенко достигал 10%. По итогам подсчета 95% протоколов избирательных комиссий Ищенко лидировал с 51,61% против 45,79%. При обработке 96,13% протоколов разрыв уменьшился вдвое, а при подсчете последнего процента голосов в лидеры вырвался Тарасенко. По итогам обработки 99,16% бюллетеней он набрал 49,55% против 48,06% у Ищенко.

Ищенко по итогам обработки 100% протоколов набрал на 7650 голосов меньше Тарасенко – 48,06% (245 550 голосов).

После подсчета 100% голосов ЦИК взял паузу, чтобы разобраться в ситуации. Обе стороны обвиняли друг друга в фальсификациях. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал выборы «уголовными» и попросил президента Владимира Путина вмешаться в ситуацию.

Специальная комиссия ЦИК 19 сентября приступила к работе в Приморье. Она должна была проверить результаты голосования на выборах губернатора края во втором туре. По итогам подсчета голосов было зафиксировано более 60 жалоб.

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