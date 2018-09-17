Выборы главы Приморья оказались самыми скандальными со времен думской кампании 2011 года

Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Приморье вернулось на семь лет назад

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Андрей Ищенко (на фото) уступил на выборах Андрею Тарасенко Антон Балашов / ТАСС

В понедельник впервые после выборов в Госдуму 2011 г. наблюдатели и партийцы заговорили о массовой фальсификации итогов голосования. Это произошло после того, как врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко при подсчете последнего процента протоколов неожиданно обогнал во втором туре выборов коммуниста Андрея Ищенко, который до этого все время лидировал. Перелом произошел под утро после подсчета 98,77% протоколов, когда Ищенко опережал Тарасенко более чем на 2 п. п.: 245 095 голосов (49,91%) против 233 801 (47,61%). Но после обработки 99,03% протоколов Тарасенко прибавил сразу 13 595 и вышел в лидеры с 247 396 голосами (49,02%), тогда как у Ищенко стало на пять голосов меньше – 245 090 (48,56%).

По подсчетам «Ведомостей», на 44 участках Тарасенко получил 100% голосов, но это были в основном корабли, поэтому общая сумма составила всего 1861 голос. Зато на 51 участке, где врио губернатора поддержали от 90 до 100% избирателей, он набрал 20 306 голосов.