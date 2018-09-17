Политика / Власть
Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Приморье вернулось на семь лет назад

Выборы главы Приморья оказались самыми скандальными со времен думской кампании 2011 года

Коммунисты обвиняют победившего врио губернатора в массовых фальсификациях
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

В понедельник впервые после выборов в Госдуму 2011 г. наблюдатели и партийцы заговорили о массовой фальсификации итогов голосования. Это произошло после того, как врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко при подсчете последнего процента протоколов неожиданно обогнал во втором туре выборов коммуниста Андрея Ищенко, который до этого все время лидировал. Перелом произошел под утро после подсчета 98,77% протоколов, когда Ищенко опережал Тарасенко более чем на 2 п. п.: 245 095 голосов (49,91%) против 233 801 (47,61%). Но после обработки 99,03% протоколов Тарасенко прибавил сразу 13 595 и вышел в лидеры с 247 396 голосами (49,02%), тогда как у Ищенко стало на пять голосов меньше – 245 090 (48,56%).

По подсчетам «Ведомостей», на 44 участках Тарасенко получил 100% голосов, но это были в основном корабли, поэтому общая сумма составила всего 1861 голос. Зато на 51 участке, где врио губернатора поддержали от 90 до 100% избирателей, он набрал 20 306 голосов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике