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Памфилова пообещала разобраться с подсчетом голосов на выборах в Приморье

Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала разобраться с подсчетом голосов на выборах губернатора в Приморье, прежде чем подводить итоги голосования в регионе. «Сначала мы тщательно разберемся в ситуации, рассмотрим все жалобы и только потом подведем окончательные итоги выборов губернатора Приморья», – заявила Памфилова агентству «Интерфакс».

Ранее стало известно, что во втором туре выборов губернатора Приморского края побеждает действующий врио главы региона Андрей Тарасенко. С самого начала подсчета голосов и до обработки 98,8% протоколов избирательных участков лидировал его соперник – кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В какой-то момент коммунист опережал единоросса даже на10 процентных пунктов. Однако после обработки 99,03% протоколов лидер сменился. Тарасенко оказался первым, набирая 49,02%, тогда как у Ищенко стало 48,56%. По результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набрал 49,55% голосов, а Ищенко – 48,06%.

Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и призвал сторонников выйти на площадь в центре Владивостока.

Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах России: в Приморье, Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии. В первом туре Тарасенко набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко. 11 сентября он встретился с Владимиром Путиным во Владивостоке во время Восточного экономического форума. Президент поддержал кандидата словами: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке». Второй тур в Приморье состоялся 16 сентября, в других регионах он запланирован на 23 сентября.