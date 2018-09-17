Зюганов потребовал от Путина вмешаться в ситуацию с выборами в Приморье

Андрей Гордеев / Ведомости

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов потребовал от президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию с выборами губернатора в Приморском крае. По его мнению, на выборах в регионе наблюдается криминальный беспредел. Об этом лидер КПРФ заявил на брифинге в Госдуме.

Зюганов призвал президента, который является гарантом Конституции, в срочном порядке создать специальную комиссию, в которую должны войти депутаты всех фракций Госдумы, а также члены Центризбиркома (ЦИК). «Исполняющий обязанности, который там сидит (в администрации Приморского края, – "Ведомости"), по сути дела проводит уголовные выборы», – заявил Зюганов (цитаты по «РИА Новости»). По его словам, партия направит материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру и ЦИК. Речь идет о протоколах подсчета голосов на избирательных участках.

«У нас есть 100% документы, доказывающие реальные результаты на этих выборах», – сказал он. По мнению Зюганова, приморская избирательная комиссия «всю ночь» занималась фальсификацией результатов выборов. «Была задействована полиция. Они все делали, чтобы сломать выборную кампанию. Просто по 1500–2000 голосов вкидывали, ликвидировали все голоса, которые были поданы за нашего кандидата», – пояснил он (цитата по РБК). Невозможно ликвидировать разрыв в 5% между кандидатами после подсчета 95% голосов избирателей, заключил Зюганов.

Лидер КПРФ также пообещал 22 сентября провести общероссийскую акцию протеста. «Тема выборов в Приморье будет одной из центральных. Сейчас на площади рядом с администрацией Приморья во Владивостоке масса людей требует честных и достойных выборов и нормального подсчета», – сказал Зюганов (цитата по «Интерфаксу»).

В свою очередь кандидат на выборах губернатора Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о подаче представителями КПРФ первых исков в суд. «Завтра еще подаем исковые заявления в суд Уссурийска. В ближайшие несколько дней из Москвы будет направлена специальная комиссия, в которую войдут следователи, они проверят участки, на которые мы укажем», – сказал Ищенко на стихийном митинге у здания администрации региона. «Результаты были переписаны за один час, конкуренту добавили 40 000 голосов», – заявил он, призвав сторонников каждый день устраивать акции протеста на центральной площади Владивостока. По мнению Ищенко, фальсификация голосов происходила в Уссурийске, части избирательных участков Находки, Советском районе Владивостока.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморском крае. По его мнению, необходимо ориентироваться на заявления ЦИК. Ранее Памфилова заявила, что если будут выявлены серьезные нарушения в ходе второго тура выборов губернатора Приморья, то будут приняты меры вплоть до отмены результатов голосования на отдельных избирательных участках или даже в целом. ЦИК до среды взял тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в регионе. В край для изучения ситуации будут направлены специалисты, говорила она.

Зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин говорил «Ведомостям»: «У нас есть информация от нашего наблюдателя в Уссурийске, что на одном из участков за Тарасенко вбили 6000 голосов, в то время как на участке зарегистрировано не более 2500 избирателей». По его словам, он за время своей политической деятельности такого «беспредела» с подсчетом голосов не видел: «Я считаю, что это подрыв основ государственности».

При подсчете голосов второго тура выборов губернатора Приморского края долгое время лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Отрыв между Ищенко и врио губернатора Андреем Тарасенко доходил до 10%. Однако, по данным ЦИК, 16 сентября после 23 часов по московскому времени после обработки 99,03% протоколов избирательных комиссий Тарасенко обгонял кандидата от КПРФ на 0,5% и набирал 49,02%. После обработки 99,16% протоколов Тарасенко получил 49,55%, Ищенко – 48,06% голосов.