Победа губернатора Приморья вырисовалась в последний момент

Президент Владимир Путин и врио губернатора Андрей Тарасенко (на фото – слева и справа) Пресс-служба президента России

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой России», лидирует во втором туре выборов главы региона после подсчета 99,16% протоколов, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Его результат – 49,55% (253 200 голосов), представителя КПРФ Андрея Ищенко – 48,06% (245 550). По состоянию на 5.00 мск приморский избирком в течение нескольких часов не может завершить подсчет результатов 0,84% протоколов избирательных комиссий.

Тарасенко вырвался вперед, когда казалось, что исход голосования уже не изменить. Ищенко лидировал с самого начала подсчета и в разные моменты опережал соперника на 5–10 процентных пунктов (п. п.). Внезапный рост голосов за Тарасенко начался после обработки 94,77% протоколов. Тогда разрыв между кандидатами составлял 6 п. п.: 51,73% (223 340 голосов) в пользу Ищенко, 45,57% (197 182 голоса) – за Тарасенко. После подсчета 97,87% трансляция ЦИК перестала показывать обновления ввода протоколов почти на три часа. На тот момент Ищенко лидировал с 50,37% голосов, Тарасенко получил 47,11%. Член ЦИК Евгений Шевченко объяснял «Ведомостям» задержки логистикой региона. «До 2 часов ночи по местному времени в систему ввели более 90% протоколов, это очень хороший результат. Задержка – с участками, которые находятся в отдаленных и труднодоступных местностях, до некоторых – 300–400 км», – напомнил он.

После подсчета 98,77% протоколов коммунист по-прежнему опережал оппонента более чем на 2 п. п. За Ищенко на тот момент отдали голоса 245 095 избирателей, или 49,91% от проголосовавших, за Тарасенко – 233 801 голос, или 47,61%. Но после обработки 99,03% протоколов лидер сменился. Тарасенко оказался первым, набирая уже 247 396 голосов, или 49,02%, тогда как у Ищенко стало на пять голосов меньше – 245 090, или 48,56%. Таким образом, подсчет 0,26% протоколов избирательных комиссий принес кандидату от власти 13 595 голосов, а число проголосовавших за его оппонента не только не увеличилось, но даже немного снизилось.

Ищенко объявил «бессрочную забастовку обманутых избирателей» и призвал сторонников приходить на площадь Борцам за власть советов в центре Владивостока. Юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Советскому району Владивостока.

В КПРФ заявили о фальсификациях. «На участках полный беспредел. Идет переписывание протоколов. У нас есть информация от нашего наблюдателя в Уссурийске, что на одном из участков за Тарасенко вбили 6000 голосов, в то время как на участке зарегистрировано не более 2500 избирателей», – сказал «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. По его словам, он за время своей политической деятельности такого «беспредела» с подсчетом голосов не видел: «Я считаю, что это подрыв основ государственности».

«Сейчас при подсчете голосов в Уссурийске начались массовые фальсификации. По участку 2846 у нас есть копия протокола, где 219 голосов за Ищенко, 247 за Тарасенко, но в данный момент в ГАС «Выборы» вбиты цифры: 216 за Ищенко, 1347 за Тарасенко», – сказал депутат Госдумы Александр Ющенко «Интерфаксу». По его словам, «председатель участка 2866 сбежал, забрал с собой все документы». «Нам не выдали копию протокола, наши члены избирательной комиссии заблокированы в одном помещении, не могут перемещаться; они вызывали дополнительный наряд сотрудников полиции, но никто не приехал», – сказал Ющенко.

«Единая Россия» также заявила о фальсификациях В штабе Тарасенко сообщили о подвозе избирателей и скупке голосов в пользу кандидата от КПРФ. «Вчера мы подали несколько жалоб по фактам подвоза, осуществлялась скупка голосов. Это подтвердилось, широчайшая сетка. В крупных городах счет идет на тысячи голосов. Владивосток – более 10 000, Уссурийск тоже несколько тысяч», – сообщил журналистам представитель штаба (цитаты по «Интерфаксу»). По его словам, коммунисты препятствовали работе избиркомов в крупных городах Приморья. «По таблицам невероятное количество бюллетеней признано недействительными. Это шло до утра, особенно в крупных городах. Они не давали работать комиссиям нормально. Только когда они устали, когда комиссия нормально начала работу, выяснилось, что очень много бюллетеней оказалось, которые они называли недействительными, нормальные, поэтому пошел такой отрыв к утру», – заявил представитель штаба.

«На мой взгляд, всю ночь на организаторов выборов оказывалось давление и под утро ценой титанических усилий добились от нескольких комиссий нужных для минимального перевеса результатов. Тактика задержки с введением результатов с участков в систему ГАС «Выборы» и переписывание протоколов – традиционные методы в тех случаях, когда кандидаты от действующей власти проигрывают выборы. К утру внимание притупляется, наблюдатели расходятся, и тут-то появляются протоколы с «запоздавших» участков». При этом крайними оказываются члены комиссий, руками которых «куется» такая победа», – сказал «Ведомостям» сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц. Необходимо до подведения результатов выборов перепроверить участки с переписанными протоколами, с аномальным распределением голосов между кандидатами и «запоздавшие» участки, считает эксперт: «В противном случае стоит ждать митингов и недоверия к результатам».

По данным «Голоса», на нескольких УИКах Уссурийска уровень поддержки Тарасенко аномальный. Например, на УИКах: 3801 – 100%, 3802 – 100%, 3818 – 100%, 3807 – 99,19%, 3813 – 98,46%, 3816 – 97,02%. При этом на соседних участках результаты Тарасенко в несколько раз ниже: УИКи № 2843 – 29,1%, 2834 – 29,45%, 2839 – 31,23%. «То, что заморозились результаты Ищенко, можно объяснить тем, что просто-напросто вводились протоколы УИКов, по которым за Ищенко никто не проголосовал. В такое голосование сложно поверить», – говорит Мельконьянц. Уменьшение голосов за Ищенко может объясняться введением по какому-либо участку повторного протокола, в котором в строке за Ищенко были уже другие результаты, добавляет он.

Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах (кроме Приморского края второй тур пройдет в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае), но Тарасенко для победы не хватило меньше других: он набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко. 11 сентября с Тарасенко во Владивостоке встречался Владимир Путин, успокоивший его: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке». Второй тур в Приморье решили провести не через две недели, а через неделю после первого.