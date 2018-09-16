Назначенный Путиным технократ может впервые проиграть губернаторские выборы

В первом туре Тарасенко (в центре) для победы не хватило меньше других Владимир Смирнов/ТАСС

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, назначенный президентом в октябре 2017 г., по предварительным данным, проигрывал в воскресенье второй тур выборов коммунисту Андрею Ищенко. По данным ЦИК на 21:10 мск, после подсчета 97,87% протоколов 37-летний депутат краевого парламента лидировал с 50,37% голосов, Тарасенко получил 47,11%. После возвращения прямых губернаторских выборов в 2012 г. кандидат от власти проигрывал их лишь раз: в 2015 г. коммунист Сергей Левченко победил во втором туре иркутского губернатора Сергея Ерощенко.

Второй тур после выборов 9 сентября был назначен в четырех регионах, но Тарасенко для победы не хватило меньше других: он набрал 46,6% голосов против 24,6% у Ищенко. 11 сентября с Тарасенко во Владивостоке встречался Владимир Путин, успокоивший его: «Знаю, что у вас второй тур предстоит. Все, думаю, будет в порядке». Второй тур в Приморье решили провести не через две недели, а через неделю после первого. В ходе подсчета голосов лидерство коммуниста порой доходило до 10%, но после 20:00 мск показатели Тарасенко начали заметно расти.

После 21:00 мск обновление данных в системе ГАС «Выборы» приостановилось. Член ЦИК Евгений Шевченко объясняет задержки логистикой региона. «До 2 часов ночи по местному времени в систему ввело более 90% протоколов, это очень хороший результат, говорит он. Задержка – с участками, которые находятся в отдаленных и труднодоступных местностях, до некоторых – 300-400 км», – напоминает он.

Подсчет голосов проходил не без проблем, говорит зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин: «В Находке, Уссурийске, Советском районе Владивостока, Арсеньеве данные не вводили в ГАС «Выборы», пытаясь подбить результаты. На селе есть участки, где мы набираем в 2 раза больше, а на соседних – в 6 раз меньше, видимо, там были вбросы». Уссурийск, Находка и еще несколько комиссий действительно сильно отставали с введением протоколов в систему – когда в среднем по краю было введено уже 76%, в Уссурийске было 46%, а в Находке 34%, подтвердил член ЦИК от КПРФ Евгений Колюшин: «Поводов для тревоги пока нет, но повод задать вопросы есть, и там эти вопросы ставят».

Приморье – единственный регион, где не прислушались к рекомендациям ЦИК и здравому смыслу и назначили второй тур через неделю, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Были сообщения о серьезной мобилизации административно-зависимых групп избирателей. Из серьезных нарушений можно отметить подвозы и подкуп избирателей, в которых обвиняют штабы обоих кандидатов, серьезные подозрения на карусели и задержку введения данных в ГАС «Выборы».

Власти края ошиблись с выбором оппонента, они настояли на Ищенко, считая его малоизвестным, говорит человек, близкий к администрации президента: «Но Ищенко – ресурсный и лично замотивированный. Он начал готовиться к выборам еще при [предыдущем губернаторе Владимире] Миклушевском и занимался всеми протестными митингами». Проводить мобилизацию лояльных избирателей было некому, так как «при Миклушевском была разрушена административная вертикаль», сетует он. В итоге проиграл «не просто технократ, а кандидат, накануне поддержанный лично Путиным, это очень серьезно», признает собеседник.

Приморский край казался самым благоприятным для власти, ранний второй тур должен был, видимо, не дать Ищенко развернуть мобилизацию протестных избирателей, но прирост явки случился именно из-за них, говорит политолог Александр Пожалов: «Люди в городах, привыкшие не ходить на выборы из-за неверия в возможность что-то изменить, поняли, что исход голосования не предопределен. А в районах явка не изменилась, и дополнительных лоялистов на участки власть вытащить, похоже, не смогла – так было в 2015 г. и в Иркутске». Для губернаторов в трех других регионах это звон колокола, резюмирует Пожалов: «Эмоциональный протест против действующей региональной власти оказывается сильнее рационального выбора даже во втором туре».

Тарасенко сосредоточил усилия на приросте своего электората, но не позаботился об удержании тех, кто голосовал за него в первом туре, говорит политолог Михаил Виноградов: «Как следствие, Владивосток и Находку, голосовавшие за него 9 сентября, он проиграл. Плюс настало время для выплеска копившейся в крае общей протестной энергии». Окончательные выводы будут делаться после всех вторых туров – очевидно, будет акцент на замене губернаторов, от которых есть усталость, предполагает эксперт.