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Комиссия ЦИК приступила к работе в Приморье

Во Владивосток прибыла комиссия ЦИК, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя краевого избиркома Наталью Камаеву. В нее вошли член Центризбиркома Сиябшах Шапиев и три сотрудника аппарата ЦИК. Им предстоит проверить результаты голосования на выборах губернатора края во втором туре. По итогам подсчета голосов было зафиксировано более 60 жалоб.

«Два представителя (ЦИК – ред.) работают во Владивостоке, два представителя уже поехали по районам — Советский район, Артем», — уточнила Камаева. По ее словам, представители ЦИК, вероятно, посетят и другие районы, а также пообщаются с боровшимися во втором туре кандидатами. Уже состоялась встреча с выдвиженцем КПРФ Андреем Ищенко, который лидировал по ходу подсчета голосов с разницей до 7%, но при обработке последнего процента бюллетеней оказался на втором месте с результатом 48,06%. Камаева охарактеризовала беседу с Ищенко как «установочную». С врио губернатора Андреем Тарасенко, выдвинутым «Единой Россией», и набравшим 49,55% голосов, встреча запланирована на сегодня.

Комиссия ЦИК планирует ознакомиться с жалобами, изучить документы, проехать по комиссиям и встретиться с представителями правоохранительных органов. Она пробудет в крае ориентировочно 2-3 дня.

Ранее ТИК Советского района Владивостока сообщил об отмене итогов выборов по 13 участковым комиссиям из-за срабатывания пожарной сигнализации в тот момент, когда не все протоколы были внесены в систему ГАС «Выборы».

Председатель ЦИК Элла Памфилова обещала взять тайм-аут до среды на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье. Сомнений в том, что они состоялись, у Центризбиркома нет.

Накануне Ищенко рассказал, что представители штаба Тарасенко предложили ему пост вице-губернатора. «Я их послал», - резюмировал представитель КПРФ. Аппарат Тарасенко опроверг факт предложения. Сделка по аналогичному сценарию была заключена вчера в Хабаровске между проигравшим в первом туре губернатором Вячеславом Шпортом и представителем ЛДПР Сергеем Фургалом.