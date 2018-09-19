Минобороны назвало причину крушения перехватчика МиГ-31 в Нижегородской области
Минобороны России назвало техническую неисправность причиной крушения истребителя-перехватчика МиГ-31 в Нижегородской области.
«Полет выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минобороны. Военное ведомство создало комиссию для установления причин аварии.
По информации Минобороны, летный инцидент произошел в среду, 19 сентября, около 15.30 во время планового учебно-тренировочного полета. МиГ-31 принадлежал филиалу 4-го центра подготовки авиационного персонала в Саваслейке (г. Кулебаки, Нижегородская область). «Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы специалистами поисково-спасательной службы, их жизни ничего не угрожает», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области подтвердили инцидент. «Самолет упал в лесном массиве в районе поселка Молочная Ферма. Разрушений на земле нет», — сказал собеседник агентства.