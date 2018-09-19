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Трамп рассказал о скорой второй встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Мы будем [встречаться]», — ответил президент на вопрос журналиста, будет ли он в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном.

Ранее американский президент отмечал прогресс в ситуации вокруг КНДР и говорил, что на личном уровне у него очень хорошие отношения с лидером страны. 10 сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс говорила, что Трамп получил письмо Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу лидеров двух стран.

Первая встреча лидеров двух стран прошла 12 июня в Сингапуре. В августе Белый дом сообщал о желании Трампа вновь встретиться с Ким Чен Ыном. Однако в конце августа американский лидер отменил визит госсекретаря Майка Помпео в КНДР из-за недостаточного темпа переговоров по денуклеаризации.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре. Фоторепортаж