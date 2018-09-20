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Асад выразил Путину соболезнования спустя два дня после крушения Ил-20 в Сирии

Президент Сирии Башар Асад направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Средиземном море. Об этом сообщает сирийской правительственное агентство SANA.

«От своего имени и от имени сирийского народа выражаю вам и дружественному российскому народу глубочайшие соболезнования в связи с крушением российского самолета в Средиземном море, приведшем к смерти российских военных, которые выполняли благородные задачи по борьбе с терроризмом в Сирии», — говорится в телеграмме.

Асад возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Эта страна, по его мнению, «всегда использовала самые грязные средства для достижения своих грязных целей и осуществления агрессии» в регионе.

Сирийский президент выразил также надежду на то, что произошедшее «не помешает продолжению борьбы с терроризмом».

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Асад не звонил Путину.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября сирийской системой ПВО по ошибке. Погибли все находившиеся на борту 15 военнослужащих. Минобороны возложило ответственность за произошедшее на Израиль, расценив это как преднамеренную провокацию — по мнению ведомства, израильские летчики подставили Ил-20 под огонь сирийской ПВО. Израиль в свою очередь возложил ответственность за произошедшее на режим Асада. Путин назвал произошедшее «цепью трагический случайных обстоятельств».