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Памфилова назвала закономерной отмену результатов выборов в Приморье

Решение избиркома Приморья отменить результаты выборов губернатора края является закономерным и единственно возможным в сложившей ситуации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова «Интерфаксу». По ее словам, в Приморье во втором туре голосования было невозможно адекватно и точно оценить волю более 24 000 избирателей, так как на участках, где они голосовали, в течение нескольких часов не было контроля за документами.

В четверг избирком Приморского края признал, что итоги второго тура выборов губернаторов края невозможно признать достоверными. На них победил врио губернатора региона Андрей Тарасенко, за которого проголосовали 253 200 избирателей, или 49,55% от числа пришедших на выборы. Его соперник – кандидат КПРФ Андрей Ищенко – получил 245 550 голосов и 48,06%. Тарасенко вырвался в лидеры только после обработки 99% протоколов комиссии. Оба кандидата обвинили друг друга в подкупе избирателей.

По словам Памфиловой, члены избиркома Приморья «поступили так, как должны были поступить». «От этого решения выиграли избиратели Приморья», – заявила председатель ЦИК. Новые выборы губернатора региона должны пройти в течение трех месяцев. Их дату в ближайшее время утвердит заксобрание региона.